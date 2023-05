Jedna prý strachy zapomněla, jak se kasa otevírá, druhá v šoku reflexivně utekla do skladu. "Mladiství pachatelé zůstali bez kořisti, protože jim odvážný zákazník řekl, že z mobilu zavolal policii a ta už je na cestě. Lupiči ztratili odvahu a utíkali. Venku udělal tehdy 25letý fatální chybu - vytáhl respirátor FFP2, který měl pod maskou, a odhodil jej na zem. Policie jej předala k rozboru DNA a ten vedl na stopu mladého lupiče, jehož DNA profil už databanka měla - v září 2021 byl jako 14letý odsouzen, když se zavíracím nožem v ruce sebral jednomu chodci pár eur. Za to tehdy dostal půl roku podmíněně. Nyní šel rovnou do vazby," napsal Volksblatt.