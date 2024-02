Od sousedů: Plastináty opět v Linci

Ode dneška do 9. června bude v linecké Tabačce výstava plastinátů Gunthera von Hagense a kurátorky Dr. Angeliny Whalley s titulkem BODY WORDS & The Cycle of Life, expozice celotělových plastinátů.

Na památku z vyhlášení... | Foto: Zdroj: OÖN

Autor projektu začal studovat medicínu v roce 1965 na univerzitě v Jeně. Po neúspěšném útěku z republiky byl v roce 1969 zajat NDR, rok nato ho vykoupila SRN a on pokračoval ve studiu v Lübecku. Získal doktorát na katedře anestezie a urgentní medicíny v Heidelbergu. Pracoval v anatomickém ústavu, kde v roce 1977 vynalezl plastinaci, vakuovou techniku pro trvalé uchování anatomických vzorků pomocí speciálně vyvinutých reakčních plastů. Roku 1993 založil soukromě provozovaný Institut pro plastinaci. Basketbalista…Zdroj: Zdroj: DK Od sousedů: Žáci turistické školy na plese ve vídeňské opeře V roce 1995 své dílo představil na výstavě Body Worlds of Animals. Jeho práce dodnes shlédlo 55 milionů lidí. Trvalou výstavu v Berlíně mu zakázal úřad s tím, že vystavování mrtvých je v rozporu s berlínským zákonem o pohřebnictví, ale správní soud uzavřel, že k tomu nepotřebuje žádné úřední povolení. V berlínské televizní věži pak otevřel v únoru 2015 muzeum, ale dohady s úřady a soudy pokračovaly. Na objektech muselo být uvedeno, že se připouští jejch navrácení dárcům, jindy zase bylo vyžadováno, aby každý exponát byl opatřen konkrétním svolením dárce s vystavením - poté muselo být deset ze třinácti těl zakryto nebo odstraněno… Kvůli své progresivní Parkinsonově chorobě se Gunther von Hagens v posledních letech z velké části stáhl z očí veřejnosti. Zatím ale jeho výstavy pokračují. Že by jim došly "suroviny", to nehozí - v programu dárcovství těl Institutu pro plastinaci v Heidelbergu je nyní registrováno více než 21 000 dárců. Eurojackpot zase padl Sázkař nebo sázkové společenství z Bavorska vyhrál(o) v pátek večer další jackpot westlotta. Čísla 4 - 10 - 11 - 20 - 22 a euročíslice 7 a 10 jim přinesly 63 259 938,70 eura. Cena pro Franze Klammera Franz Klammer (70), olympijský vítěz z roku 1976 a 25 sjezdů SP, převzal při gala-noci sportu v lineckém Brucknerhausu "Sports Life Award Austria" a sklízel minuty dlouho standing ovation 2500 návštěvníků. Trofej mu předali zástupce OÖN, ředitel představenstva mediálního domu Wimmer Gino Cuturi a Rainer Stadler ze "Sports Life Award Austria". Na ilustračním snímku pro náš web ze zdroje OÖN jsou Cuturi, Stadler, Franz Klammer, místopředseda hornorakouského lyžařského svazu Hans Pum a legendární skokan na lyžích Andreas Goldberger.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu