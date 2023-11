Místo vrácení bytu bodal

Pronajímatel bytu s makléřem nemovitostí šli v pondělí v 9 hodin v Salcburku za 35letým nájemcem z Jemenu, aby jim podle plánu předal byt, na který mu právě vypršela smlouva. Ten ale začal majitele okamžitě bodat nožem a těžce ho zranil.

64letý makléř z bytu včas utekl a alarmoval policii, která pět minut poté pachatele zadržela, když chtěl z domu odejít. Zbraň měl stále v ruce. Pokus o vraždu doznal a byl umístěn ve vazební věznici. Poškozeného dopravili do nemocnice a odpoledne už nebyl v ohrožení života.

Svoboda mínění porakousku

Privátní televize oe24.tv požádala ústavní soud, aby zrušil rozhodnutí nejvyššího soudu, že se stanice nedostatečně distancovala od štvavých výroků v jednom živě vysílaném interview.

Od sousedů: Poryv větru odnesl cirkus

V pořadu "Fellner! Live" 26. května 2020 pronesl bývalý politik BZÖ (Svazek pro budoucnost Rakouska) Stefan Petzner v souvislosti s pandémií korony pojem "virus šikmých očí" a dělal Číňany a jejich vládu odpovědnými za šíření této nákazy. Správní soud uzavřel, že vysílání a videozáznam na webu "navádí k nenávisti na základě rasy a národnosti", čímž porušuje mediální zákon. Petzner sám byl za výrok odsouzen trestním soudem za štvaní.

Ústavní soud neshledal, že by správní soud porušil základní právo na svobodu mínění. Je sice úlohou masových médií zviditelňovat názory v demokratické společnosti, ale přesto nesou určitou redakční odpovědnost za to, že vyjádření mínění budou "relativizována v celkovém konceptu" vysílače. Této odpovědnosti moderátor ve zmíněném případu nedostál, nýbrž svého hosta ve studiu ještě motivoval k zostření jeho výroků. Hodnocení správního soudu je tedy z hlediska ústavního práva neškodné, uvedl ústavní soud.

Zabavili 67 ilegálních automatů

Finanční policie zabavila v říjnu v Salcburku 67 ilegálních výherních automatů v deseti ilegálních místech - vinárnách, sázkových kancelářích nebo kosmetických studiích. Deset míst bylo zkoumáno po čtyři dny, některá byla uzavřena a střežena videokamerami, informovalo ministerstvo financí. Lokály musely být otevřeny násilím zásahovými jednotkami Cobra. Provozovatelé dostali trestní příkazy průměrně na 10 000 eur za jeden ilegální přístroj.

Od sousedů: Dramatické chvíle na letišti v Hamburku

Nechce se vzdát psů

Po smrticím útoku psa "Elmo" na 60letou Hertu A. v Naarnu (náš web informoval) zakázal starosta města Martin Gaisberger po konzultaci s vládou Horních Rakous jeho 37leté majitelce a její partnerce na doživotí držení psů v celé zemi. Podle hornorakouského zákona je k tomu starosta oprávněn. Proti tomu se majitelka odvolala.

Podle advokáta chovatelky to byla starostova "přestřelená reakce". Gaisberger zdůraznil, že se jedná o běžící řízení, které musí rozhodnout zemský správní soud. V obci odvolání chovatelky vyvolalo nevoli - takové stížnosti mohou vzbudit dojem, že psi jsou důležitější než lidský život, řekl starosta pro OÖN.

Od sousedů: "Šabat" na náměstí připomněl rukojmí

Podle listu se na útoku podíleli i další dva američtí stafordširští teriéři stejné majitelky. Jestli také kousali, je šetřeno a výsledek očekáván s koncem roku. Erno byl po útoku utracen, jeho pitva nevykázala žádné zvláštnosti. Ostatní zvířata včetně sedmi štěňat předaly chovatelky důvěryhodné osobě v sousedním Sebernu.

Pedofil u soudu

Ve Welsu soudí 37letého muže za četné sexuální delikty na dětech. Dále je obviněn, že od roku 2016 nasbíral tisíce záznamů zneuživání dětí. V live-chatu si objednal záznamy zneužití v jihovýchodní Asii.

Případ se rozjel, když podle státního zastupitelství ve Welsu oznámil americký úřad National Center for Missing & Exploited Children do Rakouska případy těchto trestných činů, uváděné na internetu. Dále měl muž z okresu Vöcklabrück žádat ženy na Filipínách, aby zneužívaly děti před běžící webovou kamerou. V Horních Rakousích se ukájel na třech dívkách ve věku tří, sedmi a devíti let.

Vyhlášení rozsudku se očekává 14. listopadu.

Od sousedů: Tři oříšky pro Popelku jsou po padesáti letech klasikou

Naložen 1820 kilogramy hub…

O 1820 kilogramů těžší než smí být byl malý transportér zastavený policií u Himmelkronu (okr. Kulmbach) v Horním Francku. Vezl houby! Ukázalo se, že je přetížen o více než 50 procent. 56letý šofér dostal pokutu, jeho zaměstnavatel bude stíhán.

Odkud asi byly houby vezeny?!

Jak jezdí Uber

Z firemního Uber Atlasu zveřejněného dnes v Berlíně lze vyčíst, že jeho řidiči nedělají vždycky velké kšefty, píše DK. Ve třech případech nebyla vyžádaná trasa dlouhá ani padesát metrů - v Oberurselu (Taunus) jízda skončila už po 41 metrech, v Kolíně nad Rýnem zákazník vystoupil po 46 metrech a nejkratší jízda po Mnichově měřila 48 metrů… Největší ryto za uplynulých dvanáct měsíců měl řidič na letišti Berlín-Brandenburg. Jeho pasažér se nechal vézt devět hodin 863 kilometrů na letiště v Curychu. Štěstí měl také taxikář Uberu na letišti Düsseldorf - klient se nechal dovézt 639 kilometrů do Mnichova. Tato cesta trvala 5:35 hodiny.