Ministr školství k sudeťákům

Ministr školství ČR a senátor Mikuláš Bek (59) bude zastupovat Česko na Sudetoněmeckém dnu v Řeznu, sdělil Donaukurier s charakteristikou, že tento politik se dlouho věnuje česko-německým vztahům a tématu smíření. Ministerstvo školství vede tento vystudovaný hudební vědec zhruba dva týdny.

List připomíná, že bývalý ministr kultury Daniel Herman měl řeč v roce 2016 jako první člen české vlády při výročním svatodušním setkání sudetských Němců. "To byl průlom, protože dlouhou dobu byla tato akce v Čechách odmítána jako ,revanšistická´. Rok nato na ni přijel tehdejší místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Od té doby na setkání nezavítal žádný český ministr," píše deník. To se letos koná 26.-28. května.

Týdny přátelství Bavorsko-Česko

Od pátku 19. května do 6. srpna proběhnou mezi Smrčinami a Karlovými Vary tématické přeshraniční akce k poznávání kultury, sportu, přírody, vody, řečí, historie, kulinářství regionu hlavně kolem Selbu, který tradičně rozvíjí intenzivní kontakty s Aší.

Znovu o tom mluví na začátek týdnů přátelství starosta Selbu Uli Pötzsch. Ty mají být podle něho "turbo"-startem společných projektů v budoucnosti. Příkladem je stavěná přeshraniční cyklostezka, strany uvažují o společném podnikatelském parku. K čilému pohybu přes hranice Pötzsch uvedl, že čeští pendleři zmirňují nedostatek odborných sil v podnicích regionu a podle zdejších obchodníků s potravinami dělají dvacet procent obratu zákazníci z Čech. Podle listu měli přijet k zahájení prezident Petr Pavel a bavorský premiér Markus Söder. Všechny informace včetně programové brožury i v češtině jsou na www.freundschaftswochen2023.eu.

Logo akce.Zdroj: Zdroj: DK

Zlatý klavír "vyhnali"

Pozlacený klavír Bösendorfer v přijímacím salonu renovovaného rakouského parlamentu má být podle předsedy Národní rady Wolfganga Sobotky nahrazen prostým černým klavírem.

Opozice kritizovala nájem nástroje ve speciálním secesním provedení za 3000 eur měsíčně. Původně měl být dokonce zakoupen, to ale parlament zavrhl. Půlroční nájemní smlouva s firmou Bösendorfer vyprší v červnu.

Podle Svobodných parlament nepotřeboval ani obyčejné piáno, "věčné plýtvání" jeho předsedy prý už musí jednou skončit. Právě v době nedostatku peněz mezi lidem, stoupající inflace a ohrožení chudobou by pro předsedu orgánu stačil "triangl", míní generální sekretář strany Michael Schnedlitz.

Zlatý klavír je pro parlament moc drahý.Zdroj: Zdroj: Volksblatt

Ponorka putuje do muzea

Ponorka U17 třídy 206A, v letech 1973 až 2010 nasazená u německého námořnictva, skoro 50 metrů dlouhá a 500 tun těžká, jde do muzea, napsal Donaukurier.

Ve středu dorazila po vodních cestách do přírodního přístavu ve Speyeru. Poslední etapu absolvovala z Mannheimu. Její cesta začala před třemi týdny v Kielu, kde ji naložili na plovoucí ponton. Ten s ní zamířil přes Kielský průplav a Severní moře do Rotterdamu a dál po Rýnu na Kolín, Mainz a Mannheim do Speyeru. Tam ponorku připravili k transportu po silnici a v neděli má dorazit do tamního technického muzea. Po dalších úpravách bude doručena do muzea v bádensko-württemberském Sinsheimu.

Operace před plavbou.Zdroj: Zdroj: DK