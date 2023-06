Dopoledne lidé oznámili na inspekci v Zell am See, že u tenisových kurtů je dezorientovaný pony. Civilní hlídka, která byla poblíž, se neprodleně vydala na místo a našla lehce zmatené asi třídenní hříbě. "Protože v okolí nebyli další poníci a nebyl nalezen ani majitel utečence, policistky koníka předběžně zadržely a odvezly ho ve hlídkovém služebním voze k chovatelce koní poblíž, kde očividně hladovějící mládě uklidnili a dostalo životně důležité hříběcí mléko," uvedla zpráva policie. "Po intenzivním šetření se podařilo najít majitele hříběte a předat mu nalezence. Nyní se nachází u své pony-matky ve Viehhofenu."

Velebení vousů

Zprávu o mistrovství světa vousáčů v Burghausenu (okr. Altötting) jsme přinesli včera. V pondělí se k němu vrátil Donaukurier.

"Vous je víc než krytí tváře. Je životním pocitem, identitou, součástí společnosti," napsal list. Až díky němu jsme se dozvěděli i o velkém finále, předání titulů Supervous dam a Supervous mužů. K němu museli nastoupit všichni vítězové jednotlivých disciplín a po dlouhém rokování byli supervítězem prohlášeni Rakušan Norbert Topf z Lilienfeldu a Natali Johnstonová z USA.

Mistr světa vousů.

"Byla to divoká, ale mírumilovná a fairová soutěž. Každý účastník byl oslavován, mnohým ještě dlouho bude znít v hlavě skandování Mous-tache, Mous-tache, tedy knír, a čím víc hodiny pokročily a vypito bylo víc piva, tím divočejší byla párty a tím hlučnější společnost." uvedl list. Prim v tom hráli především početní vousatí diváci z USA a Británie. "V atmosféře si britský vítěz kategorie ,Trendový vous´ neváhal strhnout tričko, což ovšem šlo jen proto, že v této kategorii směl být vous maximálně dlouhý jeden centimetr. Ti soutěžící s delšími nákladně stylizovanými ozdobami museli s tvářemi zacházet opatrněji a přebírali medaile raději do rukou, aby jejich vous neutrpěl," uzavřel DK.

Veteráni vyrážejí

Mühlviertel Classic 2023 o nadcházejícím víkendu 15.-17. června přilákal veterány z osmi zemí. Trasa poprvé vede i do Čech. Za cíl si tam vybrala město světového kulturního dědictví Český Krumlov. Ve čtvrtek 15. června naroluje do jeho centra od 13.15 do 14.45 hodiny více než 130 vozidel. Fandům rallye nabídne pestré pole, od Bentley Open Tourer z roku 1929 přes vozy třicátých let (Lagonda, Riley, Alvis, …) až k poválečným modelům z padesátých a šedesátých let.

Zvláštní pořadatelský koncept poskytuje ke sportovní části také dost času pro "benzinové řeči" a kulinářství, uvádí Donaukurier. To bude nabídnuto například od špičkových kuchařů při závěrečném večeru v motorparku u Hotelu Guglwald. Čistý výnos akce jde jako v přechozích mnoha letech do fondu pomoci sociálním tvrdým případům v regionu, píší OÖN.

Veteráni k nám jedou na návštěvu.

Z programu:

15. června 12.00 na parkovišti hotelu Guglwald start prologu podél Vltavy do Č. Krumlova (asi 100 km přes Vorderweißenbach, Weigetschlag – Studánky, Vyšší Brod, Rožmberk, Větřní, Český Krumlov, Světlík, Frymburk, Lipno, Přední Výtoň, Guglwald).

16. června 8 hodin start etapy "Große Mühl až k Dunaji" (asi 165 km, přes Helfenberg, Haslach, Teufelmühle, St. Leonhard, Niederkappel, Obermühl, wikingský hostinec Exlau (pauza), Untermühl, pivovar Hofstetten, Feldkirchen – Seerestaurant (polední pauza), Rottenegg, St. Veit, Helfenberg, cíl Oberafiesl, Hotel Bergergut, 14.20 ochutnávka sýrů a špeku, 18.00 aperitiv destilerie Parzmair v motorparku Guglwald (kyvadlová přeprava z hotelu Bergergut).

17. června v 8 hodin start etapy Mühlviertelská údolí kolem ruin hradů k Moser Alm (asi 200 km) přes Vorderweißenbach, Bad Leonfelden, Reichenau, destilerie whisky Affenzeller Alberndorf (pauza), Neumarkt, Pregarten, Reichenstein, Mönchdorf, Moser Alm (oběd), Unterweisenbach, Kaltenberg, Lasberg, Freistadt, Reichenau, Zwettl, Ahorn, Piberschlag, Guglwald. 14.45 hovory v motorparku, 18.00 aperitiv Lillet Schweppes a zdarma kyvadlová doprava z Bergergutu ke Guglwaldu.

Krávy napadly pětiletou

Rakouskou dívenku a 53letého Němce, který ji provázel na turistické stezce z Koppenecku na Sonnenstein, v neděli v Miedersu v tyrolském Stubaitalu náhle napadly krávy a vážně ji zranily. Zraněn byl i její průvodce. Oba byli dopraveni do nemocnice v Hallu.

Zavřela syna do boxu pro psy

V Dolních Rakousích měla 32letá matka od podzimu držet 12letého syna zavřeného do velkého boxu pro psy, týrala ho a nechala ho hladovět, až upadl do přechodného komatu, napsaly rakouské noviny. Podvyživený a silně podchlazený, s tělesnou teplotou pouhých 26,8 stupně byl na upozornění sociální pracovnice 23. listopadu v kritickém stavu dopraven do nemocnice. Podle informací deníku Kurier mu tak zachránila život.

Matka ho podle tohoto listu polévala opakovaně studenou vodou a při mínusových teplotách na něho otevírala okno v bytě. Případ vešel ve známost, když matka podala stížnost na narušení jejích základních práv vzetím do vazby. To zamítl nejvyšší soud, podle něhož přivodila synovi tělesné a duševní útrapy tím, že ho bila pěstmi, v poslední době denně, nenechala ho ošetřit, způsobila mu četné hematomy násilným strháváním a držením, držela ho v kotci pro psa o rozměrech 57 x 83 x 50 cm, přistaveného dvířky ke zdi, aby nemohl uniknout, nechala ho hladovět a mnohokrát ho v nevytápěné místnosti "disciplinárně" polévala studenou vodou…