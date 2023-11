Princ pádloval v "dračí lodi"

Donaukurier obohatil dnešní vydání informací, že britský následník trůnu, princ William (41), vedl k vítězství dračí loď „British Dragons“ se smíšenou posádkou 14 národností v závodu v Singapuru. "Nevynechal žádný záběr," chválil ho kapitán týmu Chris Bosher. William zase chválil bubeníka na zádi: "Byl velmi dobrý, měl dobrý rytmus…"

Princ (uprostřed) si zapádloval na draku.Zdroj: DK

Pro Williama to nebyl první "dračí" závod. Například v roce 2011 porazil manželku, princeznu Kate, "o nos", na kanadském Prince Edward Islandu, jak DK píše. Náš web si vyhledal v SdZ, že oba tehdy nepádlovali, ale čluny kormidlovali…

Big Benovi je sedmdesát

Čtrnáct let lákal „Der Bulle von Tölz“ jako "těžkotonážní" televizní komisař veřejnost k televizorům. Dnes je Ottfriedu Fischerovi sedmdesát, což oslaví s kolegy a kamarády v Mnichově.

Od sousedů: Dramatické chvíle na letišti v Hamburku

Nyní žije v Gautingu poblíž Starnberského jezera, když život v kolečkovém křesle kvůli onemocnění Parkinsonem byl v Pasově příliš obtížný, píše DK.

Kariéru odstartoval v 80. letech, kdy ho režisér Franz Xaver Bogner angažoval do seriálů Tak nějak a stejně a Ke svobodě. Pak už to šlo ráz na ráz. Zahrál si v Něžných zmatkařích a v „Go Trabi Go“, v roce 1995 byl poprvé komisařem Benno Berghammerem v "Býkovi z Tölzu". To byla role jeho života…

Ottfried Fischer slaví 70.Zdroj: PNP

V roce 2008 přiznal veřejně své onemocnění Parkinsonem. Rok nato byl zastaven po smrti Ruth Drexelové, jeho filmové matky Resi, seriál Big Ben (69 příběhů, poslední odvysílaný 3. února 2009) , v roce 2012 skončil "Páter Brown".

22. června 1990 se oženil s novinářkou Renate Bairichovou, se kterou mají dcery Laru (32) a Marleen Marie (26). Roku 2006 se rozvedli a Fischer si po 13 letech vztahu vzal v roce 2020 v Pasově o sedmnáct let mladší přítelkyni Simone Brandlmeierovou, hotelovou manažerku. V roce 2017 se přestěhoval do Pasova, kde zdědil dům po prarodičích a nechal ho renovovat.

Zmrzačil ženský lékař manželku?

Žena z Dolního Saska měla být na svatební túře do Dubaje obětí zmrzačení genitálu nůžkami. Čin provedl její manžel, ženský lékař, Němec migračního původu, píše DK. Také poškozená má migrační původ.

Od sousedů: "Šabat" na náměstí připomněl rukojmí

Čtyři roky po činu začne u okresního soudu v Braunschweigu hlavní líčení s 54letým gynekologem.

Podle obžaloby chtěl lékař na zájezdu v dubnu 2019 mít pohlavní styk s manželkou. Protože se to nepovedlo, odstranil ženě nůžkami kousek hymenu. Zákrok provedl bez umrtvení. Tehdy 32letá žena trpěla velkými bolestmi a ztratila mnoho krve. Událost přešla ze strachu před rozvodem, kterým jí partner vyhrožoval, a s ním spojeným kulturním zneuznáním. Obžalovaný dál pracuje ve svém povolání - zdravotnické orgány čekají na rozhodnutí soudu.

Ten oznámil, že v aktuálním složení senátu vidí v činu nebezpečné ublížení na zdraví, za které může pachatel dostat až deset let, ale ne žalované zmrzačení.

Od sousedů: Zavražděná z Pohoří, vrah a trochu politiky

Pro hlavní líčení je vypsáno šest jednacích dnů.

Dvakrát přes USA

Extrémní německý vytrvalec Jonas Deichmann (36) jel na kole více než 10 000 kilometrů z New Yorku do Los Angeles a nazpátek běžel, píše DK.

Odstartoval začátkem července a minulou sobotu byl zpátky. Když stojí na kraji East Riveru před skylinem velkoměsta, s dlouhým vousem, připomíná hlavní postavu jeho oblíbeného filmu Forrest Gump, který běžel podobný podnik.

Stejně jako on běžel přes Monument Valley v Arizoně, krajinou Utahu, na pláži u Santa Moniky si zaplaval v Pacifiku a za 50stupňového horka zdolal Mojavskou poušť v Kalifornii.

V cíli cesty po USA - v New Yorku.Zdroj: DK

Běžel bohatými oblastmi, ve kterých všechno funguje, jak řekl, a také "extrémně závislými" krajinami hluboce frustrovaného lidu. „Je to země neomezených možností, ale holt ne pro všechny," zhodnotil.

"Deichmannovým upřednostňovaným pohybovým prostředkem je vlastně jízdní kolo, se kterým se v minulých letech zapsal do Guinnessovy knihy rekordů - za 64 dnů ujel 16 000 kilometrů z Portugalska do Vladivostoku. Následovaly túry z Aljašky do Patagonie a ze severního polárního kruhu v Norsku k Mysu Dobré naděje v jižní Africe. Při triatlonu kolem světa byl víc než 400 dnů na cestě na kole, ve vodě či v tretrách, od září 2020 do listopadu 2021. Jeho 120 "ironmanů" se stalo výzvou vytrvalcům celého světa.

Nyní v USA jezdil denně na kole kolem 200 km, nebo běhal 50 kilometrů. Cestu zakončil startem v newyorském maratonu. Pak se vrátil - s chutí na oblíbené sýrové špecle…