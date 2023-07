Zoo uvedlo na své domovské stránce, že má svůj koncept bezpečnosti a průběžně jej upravuje. Počítá i se zbraněmi. "Ve spolupráci s rakouskými úřady a experty dbá na to, aby mohla přiměřeně reagovat v situacích tísně, například při útěku zvířat, v absolutní nouzi a ve výjimečné situaci, kdy jde o to chránit zdraví a život návštěvníků a zaměstnanců. Pak může být rozhodující zasahující osoby mít přímo na místě. Zbraň je také nutná k rychlému a přímému zastrašení. To mohou provádět jen experti, kteří umějí chování zvířat odhadnout. Mohou být použity například gumové střely ke znehybnění zvířete, ne nutně k jeho usmrcení. Přístup k bezpečně uložené zbrani má mít jen tým proškolených expertů," uvádí směrnice.

Taková zbraň byla k případné dispozici už v jeho bývalém působišti v zoo Hamburk, říká Hering-Hagenbeck. Proto požádal o povolení těžší varianty, která by byla schopna zastavit při úniku z výběhu i velké šelmy v Schönbrunnu. V listu Heute míní, že policie není schopna být dost rychle na místě činu a nemá dost zoologických odborných znalostí k posouzení, kdy unikající šelma ještě může být zastrašena, nebo už musí být usmrcena.

Berlínská "lvice" byla prasetem?

Asi 30 hodin hledali v Berlíně a Brandenburgu od noci na čtvrtek údajnou lvici. Nasazeni byli veterináři, myslivci i tucty policistů, drony, vrtulník. Včera odpoledne přinesl deník Donaukurier uklidňující zprávu: údajnou lvicí bylo nejspíš divoké prase. Michael Grubert, starosta obce Kleinmachnow, oznámil na tiskové konferenci, že není žádné nebezpečí. Veškeré hledání nic nepřineslo, také analýza známého videa naznačila, že nejde o lvici, ale nejspíš o prase. Expert přes divokou zvěř Derk Ehlert řekl stanici RBB, že na záběru běží dvě prasata zleva doprava. Původní "poplachová" informace sdělovala, že byla viděna lvice, jak skládá prase. Žádné ostatky kořisti ale nebyly nalezeny. Achim Gruber, obchodní ředitel Institutu patologie zvířat v Berlíně, řekl, že sám náhodně v oblasti loví a ví, že zdejší myslivci mají velmi dobré psy. "Je zcela nemyslitelné, že by nenašli nic, kdyby tam skutečně padl divočák," dodal.

Roklanská chata se letos bourat nebude, řekl ministr Hladík na návštěvě Šumavy

Teplotní rekord na hoře

Na observatoriu Sonnblick (3109 m) v solnohradském Pinzgau naměřili 11. července rekordních 15,7 stupně, tedy o deset stupňů víc, než je pro toto období typické. „Průměrná červencová teplota tady v letech 1991-2020 byla šest stupňů, v letech 1961-90 jen 4,2 stupně," říká v OÖN meteorolog Gerhard Hohenwarter. Od začátku měření v roce 1886 byla hranice 15 stupňů dosažena teprve popáté.

Loňská horka způsobila, že už v červenci byl vrchol bez sněhu, rekordně brzy. Při teplotní vlně taje sníh na Sonnblicku zhruba o 10 až 15 centimetrů za den. Nyní je ho tam asi půl metru a do začátku srpna by mohl zmizet, odhaduje expert.

Sbírají "ojeté" CD a DVD

Za první půlrok odevzdali návštěvníci městské knihovny asi 19 kilogramů CD a DVD, což odpovídá asi 1300 stříbřitých nosičů. Dalším místem k odevzdání pro znovuzhodnocení surovin, které obsahují, je Věž vědy, kde jsou k tomu připraveny kontejnery.

Odsávají hmyz!

Organizátoři Slavnosti Dunaje v Deggendorfu v obavách ze záplavy bodavého hmyzu, které tady znechutily už nejednu slavnost, preventivně proti němu nasadili "pasti oxidu uhličitého". Tři ve vlastnictví města posloužily k monitoringu, kolik jich je na cestách a jakého jsou druhu. Dalších deset si Deggendorf zapůjčil od výrobce a strategicky je rozmístil po areálu. Kabaretista Gerhard Polt byl dvěma přístroji u kulturního stanu tak nadšen, že si sám chtěl jeden taky objednat," řekl DK pořadatel Dominik Schuster. Naštěstí jejich plošné nasazení nebylo třeba, protože komáry a spol. vyhubila vedra posledních týdnů.

Past šíří oxid uhličitý, který hmyz láká, a ventilátor jej nasává do zásobníku. Oxid doplňuje vůně, která se líbí zase černobílým "tygřím" komárům. "Lákadlo" je i pro priváty běžně k dostání v obchodech.

Lapač hmyzu prý funguje…Zdroj: DK

Na ilustračním snímku je kysličníková past skryta za složenými pivními lavicemi. Zdroj: DK

Svaz ocenil rozhodčího

Německý fotbalový svaz vyznamenal za mimořádné zásluhy osobnosti roku 2023. Pro rutinovaného doktora práv Felixe Brycha (47, 185 cm, 77 kg) z Mnichova to byla šestá trofej pro nejlepšího rozhodčího sezony, napsal DK. "Je to nejkrásnější titul, který pro mne nejvíc znamená - jsem velmi vděčný za to, že jsem ještě směl být součástí rozhodcovského sboru," řekl. Ke konci roku 2021 ukončil mezinárodní kariéru. Jak jsme zjistil, nikdy neřídil utkání českého týmu. Za život odpískal dosud 336 bundesligových zápasů.

Sudí Brych, velký postavou i přehledem.Zdroj: DK

V ženách byla oceněna rozhodčí Mirka Derlinová.