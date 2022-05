Letos policie navíc přezkoumává i další objekty, které by mohly být teoreticky nebezpečné - hranice dříví, přístřešky na odpadové nádoby nebo dopisní schránky, které by mohly sloužit jako úkryt nebezpečných předmětů. Některé by mohly být stejně jako v roce 2015 přemístěny. Policie takto kontroluje asi desetikilometrovou trasu pohybu politiků a kontaktuje 220 domácností. Mají být připraveny na eventuální uzávěry.

Soud nad křížem

Nejvyšší správní soud Bavorsku řešil nařízení z roku 2018, podle kterého z podnětu premiéra Södera u vstupu do každé úřední budovy v zemi má být jako výraz historického a kulturního rázu Bavorska umístěn dobře viditelný kříž.

Žalobu na to podal k náboženství kritický Spolek za svobodu ducha. Rozhodnutí soudu do naší uzávěrky nedošlo.

Policie prověřovala anonymní výhrůžku o bombě, zastavila provoz v Lidické třídě

Jak rostou bavorská prasátka

Průměrné bavorské prase přibere během asi čtyř měsíců života čtyřnásobek své původní váhy. Na začátku výkrmu váží 30,7 kilogramu, po 117 dnech pak 120,5 kilogramu, uvedl v úterý statistický úřad ve Fürthu. Od listopadu 2020 do listopadu 2021 vyhodnocoval data u 4,9 milionu kusů zvířat. "Čím větší je farma, tím rychleji krmí," uvedl DK. Podniky s 5000 a více kusy doženou prasata k jateční váze už za 111,5 dne."

Katolíků ubývá

Věřících v Rakousku je celkem 77,6 procenta obyvatelstva. Katolíků a protestantů ale ubývá, muslimů a ortodoxních přibývá. V roce 1951 se ke katolické církvi hlásilo 89 %, roku 1971 ještě 87 %, v roce 2001 už jen 74 % a loni 55 % (ve Vídni 32 %). Podíl protestantů klesl za 70 let ze 6,2 na 3,8 %.

První data o počtu muslimů jsou z roku 1971, kdy se k této víře hlásily 0,3 % obyvatelstva země. Loni jich bylo 8,3 %. Ortodoxních bylo v roce 2001 asi 2,2 %, teď 4,9 %. Podíl osob bez vyznání se za 20 let zvýšil ze 12 na 22,4 % (ve Vídni už 34 %). V roce 1951 jich byla jen čtyři procenta. Buddhistů je v zemi 26 000.

Prodejna prádla v centru Budějovic otevře už jen dva dny, teď vyprodává

Doživotí falešné lékařce

Soud v Kasselu uložil 51leté ženě, která se podvodně vydávala za lékařku, doživotí za trojnásobnou vraždu, deset pokusů o ni a další delikty, píše PNP.

S falšovanou aprobací získala místo narkotizérky v nemocnici ve Fritzlaru. Podle soudu kvůli jejím chybám v určování množství přípravku zemřely tři pacientky, další utrpěly těžké škody.

V roce 2018 přešla opět s falešnými údaji na rehabilitační kliniku ve Šlesvicku-Holštýnsku. Při změně lékařské komory se na její podvod přišlo. Podle obžaloby jednala v přehnané potřebě uplatnění se. Z obav ztráty statutu lékařky ohrožovala životy lidí.

"Želvička" na cyklostezce

Asi dvacetikilovou želvu ostruhatou potkal 29letý chodec v pátek na cyklostezce v okrese Kelheim, píše PNP. Protože majitel zprvu nebyl znám, ujala se jí policie. Přepravila ji do záchytné stanice plazů v Mnichově, kde se podařilo s pomocí veterinářů najít chovatele, kterému se "odplazila".

Sunula se po cyklostezce…Zdroj: Deník/PNP/Polizei

Foto: Deník/PNP/Polizei

Berlín: 126 300 psů

Finanční správa Berlína registruje ve městě 126 000 psů 118 000 vlastníků. Koncem roku 2019 bylo čtvernožců asi 111 000 a majitelů 105 000. Za pandémie bylo do útulku zvířat odezdáváno více než dvakrát víc štěňat než předtím.

Budějovicemi běželi králové. Město žije majálesem

Bankovky pršely z nebe

Bankovky v hodnotě minimálně 50 000 eur se v pondělí rozlétly z výškového domu v Mainzu. Policie v úterý sdělila, že více obyvatel věžáku posbíralo peníze za několik desítek tisíc a odevzdalo je, hledat je pomáhal i policejní pes. Úřady varovaly, že zatajení takového nálezu je trestné.

Majitel vysoké sumy zůstával ještě ve středu neznámý, peníze byly předány úřadu nálezů města. "Nejasné je, z jaké budovy se bankovky rozlétly, a proč," píše DK.

Kroužil paličkami 105krát za minutu

Bubeník Bastian Gregor (33) "protočil" v prstech 105krát za minutu paličky svého bubnu, když doprovázel Presleyho píseň «Mystery Train», napsaly PNP. Tím vytvořil v této disciplíně světový rekord. Porotci "otočky" spočítali ze silně zpomaleného videa. Výkon uznali mimo jiné proto, že byl dosažen při skutečném muzicírování, a ne v exhibici.