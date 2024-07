Na druhé straně nemá 7,2 milionu osob alespoň 250 000 dolarů.

Na celém světě má každý z asi 73 000 superbohatých, z toho 25 000 žijících v USA a 8300 v Číně (třetí v pořadí je Německo se 3300 superbohatými), finanční majetek víc než sto milionů – celkem 14 % celkového jmění.

Péče není zdarma

Lidem v pečovatelských domovech v Bavorsku se opět zvýšily částky, kterými se musejí na nákladech podílet. Od 1. července se chovancům prvním rokem zvýšily o 564 eur měsíčně na 2814, lidem čtvrtým rokem v ústavu v průměru na 1735 eur, o 120 eur víc než k 1. červenci 2023. V celospolkovém průměru platí ubytovaní prvním rokem 2871 eur měsíčně, o 211 eur víc než loni, čtvrtým rokem pobytu 1865 eur měsíčně, o 91 eur víc než loni.

Závod sekaček na trávu

V sobotu 20. července bude v Aldersbachu (okr. Pasov) 5. ročník Bavarian Race Cupu, parkúr “vytuněných” motorových sekaček až na 60 koní pod kapotou. Organizuje jej podnikatel Bernhard Köppl. Soutěž začne v 10 hodin na pozemku jeho firmy Metalltechnik. Loni pořadatelé z výtěžku mohli předat dětské protirakovinové pomoci Rottal Inn 6000 eur.

K odpovědnosti za smrt dítěte ho ČR vydala

V restauraci v Praze 14. června zadržený 36letý Moldovan, podezřelý ze smrti devítileté Valerije z Döbelnu, která 3. června beze stopy zmizela na cestě ze školy, byl vydán do SRN. Její mrtvola byla nalezena po týdenním intenzivním pátrání v lesním porostu. Německé orgány podezřelého převzaly na přechodu v Petrovicích. Má být dopraven do Saské Kamenice k zahájení vyšetřování. Podle médií má jít o bývalého přítele Valeriiny matky.

close info Zdroj: DK zoom_in Podezřelého z vraždy dítěte jsme vydali Němcům.

Valeriia s maminkou v roce 2022 utekly před válkou v Ukrajině do Německa a dívenka chodila v Döbelnu do základní školy. Je pohřbena je svém starém domově Pawlohradu na východě Ukrajiny.

Za 18,40 eura získal skoro sto milionů

31letý sázkař z oblasti Duisburgu v Severním Porýní-Vestfálsku zaplatil 18,40 eura za podání tiketu a vyhrál na čísla 5 – 14 – 25 – 26 – 44 a euročísla 8 a 10 eurojackpot ve výši 98 183 614,80 milionu eur…

Zmasakroval obličej expřítelkyně

39letý Somálec si v lednu počíhal ve vnitřní části Aschaffenburgu na 36letou matku jeho dětí, svou bývalou manželku, a z ničeho nic ji napadl kuchyňským nožem. Beze slova jí zasadil řadu ran zejména do obličeje.

Státní zastupitelství je přesvědčeno, že se jí chtěl pomstít za to, že s ním nechce pokračovat ve vztahu. Dělal ji odpovědnou za svůj život, který pociťoval jako špatný. Byl plný nevole a závisti, že jeho ex je šťastná s dětmi, zatím co on žije bez prostředků na ulici… Jeho cílem bylo její zohyzdnění, a to se mu povedlo. Obličej a horní část těla jí rozřezal hluboko vedenými ranami, jeho útok vidělo víc než tucet svědků. Jeden se pokoušel ho zastavit, další ho později pronásledovali…

close info Zdroj: DK zoom_in Somálec u soudu.

Podle vyšetřovatelů se bezprostředně před činem bývalí partneři nehádali. Mají spolu tři děti, žena ještě další tři z prvního manželství S obžalovaným byla oddána podle muslimského práva a oddělila se od něho . asi dva roky před činem kvůli jeho alkoholu a hráčství. Několik dnů před útokem manželku prohlášením o rozvodu z manželství propustil.

Před soudem žena mluvila o opakovaných urážkách a výhrůžkách bývalého muže po rozvodu. “Chtěl se k ní vrátit, aby měl oficiální adresu, a že ona zemře, když mu nepomůže. To jsem ale nebrala vážně…” S jeho útokem nepočítala. “Prosila jsem ho, aby přestal, ale bodal dál, plný vzteku…”

Pro hlavní líčení je naplánováno šest jednacích dnů do 24. července.