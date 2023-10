Jen za třetí čtvrtletí jich přibylo 11 075 - bez zařízení, jejichž statut je nejasný, a těch, která nejsou přihlášena do předepsaných čtyř týdnů po spuštění. Co do přírůstu i v celkovém počtu je Bavorsko druhé za Severním Porýní-Vestfálskem. V celé SRN je registrováno 300 000 "balkonovek".