Bylo to 15 procent osamělých rodičů. Před deseti lety jich byla jen desetina, 166 000. Pro srovnání, matek-samoživitelek ve stejném čase desetina ubyla - ze 1,48 milionu na 1,33 mil. Loni bylo "jednomužných/ženských" rodin v Německu 1,57 milionu, každá pátá s dětmi do 18 let.