"Ale zatím co jihočeský hejtman nedávno při pracovním setkání s hornorakouským kolegou Thomasem Stelzerem ujistil, že Češi v roce 2025 dobudují dálnici až k hranici, v Rakousku se v tom neděje nic," pokračuje deník.

Původně posunutý start plánovacích prací z března na červen dozorčí rada Asfinagu nedodržela. "Dál připravujeme podklady pro jejich vypsání. V tomto čase ale nemůžeme uvést žádná data startu plánování nebo zahájení stavby," řekl vedoucí projektu Leopold Lechner na dotazy Volksblattu. Původně uvažovaný termín dokončení v roce 2030 je tak stále nepravděpodobnější, píše list.

Podle něj Günter Lorenz, starosta Rainbachu, má dojem, "že někdo chce plánování protahovat nebo mu vůbec zabránit". V dopise ministryni Leonore Gewesslerové proto požaduje konečně činy. "Nenecháme si už toto taktizování na účty našeho zdraví dál líbit a přistoupíme k akcím, které mediálně účinně vzbudí pozornost k naléhavosti pokračování stavby," píše a podle lienckého listu připomíná hraniční blokády kvůli stavbě jaderné elektrárny

Temelín v roce 2000…

Vraždou se zbavoval syndromu ublížení?

Jak náš deník uvedl, 29letý muž podezřelý z vraždy 77letého seniora u Innu v Kufsteinu se ještě večer osudného dne přihlásil na policii a uvedl, že čin spáchal, aby se dostal do vězení. Páteční OÖN uvádějí, že poté ale vypověděl, že ho poškozený v dětství zneužil.

Podle obhájce bylo obviněnému tehdy šest, osm let. Řekl mu to nejprve otec obžalovaného a po naléhání i stíhaný. Ten chtěl zneužití zamlčet a vytlačit z paměti, proto také v prvních výpovědích o tom nemluvil. Podle advokáta má jeho mandant za sebou "typickou kariéru oběti zneužití", před nějakou dobou se psychiatricky léčil. Usmrcení jeho trýznitele bylo pro něho svým způsobem osvobozujícím uvolněním. Co se tehdy před lety mezi nimi dělo, na to si prý už přesně nevzpomíná - vytěsnil to z mysli…

Policie a státní zastupitelství teď budou muset i tuto minulost šetřit, například při domovních prohlídkách u oběti hledat možné důkazy - fotografie a podobně. Také další možné oběti poškozeného.

Doživotí za vraždu studentky

Ortel byl naopak už vynesen nad 29letým vrahem 25leté studentky, kterou v prosinci v Leondingu znásilnil a usmrtil. Pokoušel se zabít i dva její příbuzné. Dostal doživotí a umístění v ústavu pro abnormální zločince, informuje linecký Volksblatt.

Obžalovaný se narodil v Hondurasu a žil ve Španělsku. Pozdější oběť, jeho sestřenice rovněž z Hondurasu, studovala v Rakousku a bydlela u své polosestry a její rodiny v Leondingu. Rozuměli si dobře, ale mladík chtěl víc než jen přátelství, popisuje list. O Vánocích dívku navštívil a když zjistil, že má nového přítele, byl to pro něho šok, jak uvádí žalobce. V noci na 27. prosinec studentku po dalším odmítnutí škrtil a s kuchyňským nožem v ruce ji donutil jít s ním do sklepa, kde ji znásilnil. Pak seděli tři hodiny proti sobě, on stále s nožem v ruce, a hrozil, že se zabije. Když dívka nereagovala podle jeho představ, škrtil ji znovu a šestkrát ji bodl do hrudníku.

Ráno vylákal do sklepa její polosestru, škrtil ji a několikrát jí hlavou udeřil o podlahu. Když se její manžel přišel podívat, co se děje, napadl ho sekerou. Muž se ale ubránil a společně se svým otcem, žijícím v sousedství, ho spoutali.

Státní zástupce zdůraznil, že motivem činu nebyla "neopětovaná láska", ale že obžalovaný zkrátka prosadil svou vůli a zničil to, co nemohl mít.

Orli mořští v Rakousku

Před 20 lety byli orli mořští v Rakousku pokládáni za vyhynulé, dnes tu žije asi 45 hnízdících párů, píší OÖN. Na jejich ochraně se podílí i WWF, který letos vybavil šest mladých orlů v Dolních Rakousích a v Burgenlandsku vysílačkami GPS a GSM. Ty umožňují sledování jejich přeletů a zvyků a ochranná opatření mohou být průběžně optimalizována, jak řekla ředitelka WWF Andrea Johanidesová. Lehoučké nosiče dat neomezují orly při pohybu a během tří až čtyř let samy odpadají. Na nohách upevněné kroužky ale dravce identifikují po celý život.