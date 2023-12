Sedmdesátiletý Playboy

Pánský magazín Playboy slaví sedmdesátku. Jeho zakladatel Hugh Hefner s ním společnost důkladně převrátil a stal se jedním z nejúspěšnějších, nejspornějších a v každém případě nejskurilnějších novinářů 20. století, píše Donaukurier.

Pokračuje: "Přišel z ,dobrého domu´ - jeho předkem byl například anglický puritán William Bradford (1590-1657), který v roce 1620 přicestoval do Ameriky se skupinou známou jako Otcové poutníci na lodi Mayflower. Přičítá se mu mj. vznik svátku Díkůvzdání. Jako puritán nechtěl nic slyšet o nástrojích ďábla jako tanci a hospodě, a zrovna takový muž má za následníka Hugha Hefnera!" uvádí DK.

První číslo Playboye před 70 lety.Zdroj: DK

Přeskočil pár století a pokračuje érou vydavatelství v padesátých letech. "Když Hefnerův zaměstnavatel, časopis pro pány Esquire, mu nechtěl přidat pět dolarů, osamostatnil se. Komplet se zadlužil, ale v prosinci 1953 leželo první číslo jeho Playboye na pultech kiosků. Datum na něm nebylo, snad druhé číslo ani nemělo být vydáno. Pomohla mu ale Norma Jeane Baker, jejíž matka Gladys jí nechala do matriky zapsat příjmení Mortenson po svém příteli, který ji ale ještě před narozením dcery opustil. Ta proslula pod uměleckým jménem Marilyn Monroe a Hefner si ji vybral na titulní stranu prvního vydání Playboye. Lidé mu časopis za 50 centů, tedy ne právě levný, trhali z rukou…

Po Monroe se pro Playboy svlékaly Jayne Mansfield, Ursula Andress, Kim Basinger, LaToya Jackson, Nancy Sinatra, Farrah Fawcett, Katarina Witt… A i když časopisu dávali interview nositelé Nobelových cen, prezidenti a spisovatelé, pověstný byl produkt právě fotografiemi. A vtipy, které vždy měly jeden směr." A DK uvádí příklad z posledního čísla. Proč ženy nehrají fotbal? -Protože by jedenáctka nikdy nenosila stejné oblečení…

Za přes pět let ukradl 50letý zaměstnanec pošty tisíce zásilek. Letos koncem září ho na pracovišti ve vídeňské Landstrasse zpozoroval kolega z pošty, jak otevírá obálky, vybírá obsah a zbytek zahazuje. Policie našla v jeho bydlišti tisíce dopisních známek, bonusů, parfémů atd., a také falšované dokumenty, psilocybinové houby. K padělkům muž řekl, že je také odcizil, ale okamžitě je poznal jako nepravé a zbavil se jich. Škody byly odhadnuty na tisíce eur.

Motýl roku je od Mosely

Motýl moselský (Parnassius apollo ssp. vinningensis) byl vyhlášen motýlem roku v SRN. Vyskytuje se údajně výhradně v dolním údolí Mosely a žije na strmých skalách a stěnách obklopených vinicemi.

Motýl s bílými křídly s černými a červenými skvrnami je považován za jednoho z největších motýlů v Německu. Jejich počet od roku 2012 masivně klesá.

To je ozdoba!

Celé týdny mění 45letý ošetřovatel seniorů Dirk van Acken z Oberhausenu na své nemovitosti žárovky, každou vánoční kouli očistí, uloží svařák a do 23. prosince se nepřevleče z tmavorudého mikulášského kostýmu s dlouhým bílým vousem - drží advent na svém sídle.

O základní atmosféru se postarala tři sněhová děla u baráku, odhadem 70 000 světel a nekonečná sedmidenní smyčka vánoční hudby z internetu.

U Jerominů je přestromkováno…Zdroj: DK

V Lichtensteinu zase proměnili Vánoce na ledovou krajinu. Do 1. ledna je tu denně možné obdivovat od 17 do 22 hodin svítící nádheru. „Kromě jiného máme šest metrů vysoký vánoční strom," chlubí se Jörg Meißel, který svůj dům víc než deset let zdobí desítkami figur. Loni ho účet za elektřinu za jejich osvětlení přišel na 330 eur.

Thomas a Susanne Jerominovi z Rintelnu ve Weserberglandu si po šest týdnů dělí dům se stovkami zdobených plastikových vánočních stromků, které si každý rok opatřují už od léta. 57letý kuchař Thomas s tím začal před dvanácti roky a rychle nakazil manželku. Před dvěma roky už měli světový rekord - 444 kusů. Letos jich mají 555 a začali je zdobit v červnu… "Rozšířili jsme se, jen v novém prostoru jich stojí 89," říká 56letá ošetřovatelka seniorů. "Už jsme měli hosty i ze Švýcarska…"

Předvánoční obrázek nemovitosti.Zdroj: DK

Co je pro návštěvníky vzrušující, je u Jerominových normální. Jen v ložnici u nich přestávají vánoční světla svítit a blikat… Při ranních směnách zdobí od 15 hodin až do večera a o víkendech "durch". Koulí už mají asi 108 000.

Zdobí také tématické stromky, třeba s plyšáky nebo kvíkajícími kachničkami. Komplet jsme se předělali na LED, říká paní Susanne. Vícenáklady na proud dělají za rok 89 eur.