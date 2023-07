Uchazeče o azyl z Maroka ve věku 22 a 30 let přistihla ve tři hodiny v noci 33letá žena na parkovišti, když vyndavali její kabelu z neuzamčeného auta. Pronásledovala je a zahlédla, jak běží do lesíka. Vyrozuměná policie našla mezi stromy tři zavazadla, která si pachatelé uschovali k pozdějšímu vyzvednutí. Marokánci se skutečně za dvě hodiny vrátili a když lup nenašli, prchali. Po krátkém stíhání je policie obklíčila v jiné části lesa. Ovčák Puck je vyčenichal v křoví a hlídka je zatkla. U jednoho našla stopy konzumu kokainu a marihuany. Oba byli dopraveni do vazební věznice.