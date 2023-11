"Náš vzdělávací systém musí konečně dojít do 21. století," řekl předseda Socialistické mládeže (SJ) Paul Stich. "Kdo dvanáct let zvládal všechny zkoušky, nepotřebuje žádný rozhodující ,finální´ den." Stejný návrh SJ schválil už sjezd strany v roce 2021.

Plán reformy podpořila i prezidentka Zaměstnanecké komory Renate Anderlová, která připomněla, že žáci dostanou stejně vysvědčení ze závěrečné třídy. Návrh ostře odmítli lidovci a Svobodní, jejichž předseda poslaneckého klubu Maximilian Krauss řekl: "SPÖ chce viditelně školu bez výkonů a udělat z mládeže nesvéprávné a nevzdělané občany, aby jí skočila na lep…" Návrh ale opět přijala do svého usnesení SPÖ.

Usmrtil pěstí otce na svatbě jeho sestry

Za ublížení na zdraví s následkem smrti uložil dnes soud v Innsbrucku čtyři roky vězení 32letému muži, který loni v červnu v Bad Haringu při svatbě sestry udeřil pěstí svého otce a ten poté zemřel. Při emotivní hádce v podnapilosti na parkovišti před hotelem, v němž se konala svatba, obžalovaný vytkl tátovi, že v jeho dětství tady pro něho nebyl. Ten ho poté praštil a on bez rozmýšlení oplácel ranou pěstí. Táta padl na asfalt, na místě ho animovali, ale zemřel v nemocnici na zranění mozku. "Vztah k otci nebyl dobrý, šest let jsme už neměli žádný kontakt," líčil.

Byl Světový den toalet

Od roku 2013 je 19. listopad oficiálně Světovým dnem toalet OSN. Má upozornit, že skoro polovina lidstva nemá dostatečné sanitární vybavení - řádné toalety chybějí asi třem a půl miliardě lidí. Donaukurier k tomu přinesl pořadí měst s nejšpinavějšími záchodky: 1. Riga, 2. Madrid, 3. Valleta, 4. Stockholm, 5. Varšava, 6. Vídeň, 7. Lisabon, 8. Praha, 9. Bratislava, 10. Řím, 11. Londýn.

K tomu list přidal zajímavosti. 1600 před Kristem byla nejstarší toaleta s odvodňovacím systémem zřízena v paláci Knóssos na Krétě. 1000 let př. K. zavedli Římané veřejné toalety s až 20 kamenným sedačkami v řadě vedle sebe, bez mezistěn. Na versaillském dvoře se 2000 pokoji byla jen jedna toaleta. Roku 1596 si Sir John Harington zřídil ve svém domě v Kentu první splachovací kloset. Označení WC nebo 00 vznikla v 19. století, kdy mnoho hotelů ještě mělo záchody na poschodích. Čísla měla ztížit záměnu místnůstek s normálními pokoji.

Světová kráska je z Nikaragui

23letá Sheynnis Palacios byla v El Salvadoru zvolena ze 84 soutěžících Miss Universe 2023. Je z Managui, studovala komunikaci. Druhá skončila Anntonia Porsild z Thajska, třetí byla Moraya Wilson, Miss Austrálie.

Miss Universe je z Nikaragui.Zdroj: DK

V soutěži vypisované od roku 1952 mohly letos poprvé soutěžit i vdané ženy a matky. Účastnice z Kolumbie a Guatemaly už děti mají. Missky z Nizozemska a Portugalska byly "trans".

Miliony ze zábavy

Dárcovská akce Světlo v tmách v PlusCity v hornorakouském Paschingu, poprvé tedy mimo hlavní město, vynesla v sobotu 3,38 milionu. Prezident Alexander Van der Bellen ocenil akci jako důležitou podporu mnoha rakouských rodin v nynější těžké době. ORF plánuje další vánoční sbírkové akce, například "Milionovou promishow" 4. prosince nebo dražbu na "Sport am Sonntag" 10. prosince.

Zážitky v Bavorském lese

Zážitkově-pegagogické jednodenní akce nabídli bavorští organizátoři volného času mládeže v kooperaci s Aktion Mensch také dětem a mladistvým, kteří uprchli z Ukrajiny a nyní žijí v Bavorsku. Tak se vydalo 19 žáků překlenovací třídy v Grafenau poprvé do Bischofsreutu ke tříhodinovém programu se sociální pracovnicí pro mládež Tanjou Ehrhardt-Haydnovou. Náplň byla skutečně pestrá, se slaňováním z balkonu nebo s lezením po "monkeybaumu", jedli s lezeckými chyty. Na snímku jsou hosté při tomto cvičení odvahy. Zdroj: PNP

Ukrajinští žáci v Bavorském lese.Zdroj: PNP

130 let od smrti Sherlocka Holmese

Souboj "zloducha" profesora Moriartyho s geniálním detektivem skončil v roce 1893 smrtelným pádem Sherlocka do vodopádu Reichenbach ve Švýcarsku. Tak alespoň oznámil Arthur Conan Doyle v prosincovém vydání „Strand Magazine“, a ten to přece musel vědět, vždyť o jeho případech psal 40 let, sdělil DK.

Po Anglii se rozběhl šok a v Londýně mnozí fandové hledají dodnes hrob asi nejznámějšího Angličana, který nikdy nežil.

"Ale stoprocentně žije, jen na chvilku odešel za roh a zase přijde," oponuje Laura von Ehrenstein z "úřední povinnosti" - vede totiž soukromé Sherlock-Holmes-Museum v Londýně.

Dole chtěl svého Master Detectiva skutečně "pohřbít", už prý na něho neměl chuť a chtěl se věnovat jiným příběhům, jak vypráví Ehrensteinová. Odpor a zděšení ale bylo enormní…

„Mnoho lidí chodilo po zprávě o jeho smrti v černém, s černými pásky, protože měli smutek, připadalo jim, že zemřel jejich velmi oblíbený známý.. ", vypráví šéfová muzea. Předplatné „Strand Magazinu“ odřeklo údajně 20 000 abonentů a list se ocitl na pokraji krachu. Vydavatelé Doyla přemluvili i za pomoci lukrativní nabídky, ale Holmese nechal vstát z mrtvých. Roku 1903 seriál pokračoval příběhem "Prázdný dům", vysvětlujícím, jak detektiv pád přežil. Ovšem už 1901 Doyle stvořil Psem baskervillským snad svůj nejznámější román.

Laura von Ehrenstein a její tým chtějí v muzeu odrážet chod dějin, jak jen je možné. "Adresa muzea je s úředním povolením stejná jako ta, na které Holmes ve svých příbězích žil - 221b Baker Street, i když dům uý má číslo 239. Před jeho dveřmi zdraví návštěvníky zaměstnanec jako Bobby…

„Srovnávám Sherlocka Holmese trochu s Ježíškem," říká ředitelka muzea na závěr. "Když na něho někdo opravdu věří a nechce vědět nic jiného, je prostě tady…"

Foto pro web: Za policistu převlečený zaměstnanec před Sherlock Holmes Museu- Zdroj: DK