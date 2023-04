Ze 14 milionů eur, které budou letos vydány na péči o lesy, bude skoro šest milionů užito na boj s kůrovcem.

Přibývá privátních letů

Loni bylo v Evropě uskutečněno 572 806 letů privátními letadly, o 74 % víc než rok předtím (350 078). V covidovém roce 2020 jich bylo jen 119 756. Loňské lety přidaly 3,4 milionu tun oxidu uhličitého do ovzduší, tedy tolik, kolik vyprodukuje za rok 555 000 obyvatel: to odpovídá velkoměstu jako Lisabon, propočítala ve svém rozboru těchto "luxusních emisí" Greenpeace. Za uplynulé tři roky stouply o 382 procent. Greenpeace požaduje zastavení těchto letů v EU.

V počtu privátních letů bylo loni Rakousko sedmé. Vypustilo tak 54 400 tun oxidu, jako roční provoz 36 251 osobních aut. Nejvíc tras vedlo do Nizzy, do Londýna a do Curychu. 55 % všech letů bylo kratších než 750 km, 15 % do 250 km, 24 % od 250 do 500 km. K nejkratším patřilo 82 letů do Bratislavy, tedy na 48 kilometrů…

Volání od volantu podražilo

Národní rada v Rakousku přijala ve středu novelu zákona o motorových vozidlech. Tresty například za telefonování z mobilů při řízení se zdvojnásobily na 100 eur, při přistižení v radarové pasti až 140 eur. Nepoužití ochranných pásů nebo jízda na motorce bez přilby bude stát 50 eur místo 35.

Zima zaměstnala charitu

Na telefon rakouské zimní tísňové služby došlo přes 9000 volání o pomoc. Do zahříváren přišlo přes 17 500 lidí, nasazeno bylo tisíc dobrovolných pomocníků. Lůžka k přespání Caritas a sociálního fondu ve Vídni využilo 525 lidí. Do 39 ohříváren Caritas přišlo ve 355 dnech rekordních 17 500 návštěvníků, skoro o 7000 víc než loni. Silně poptávány byly i čtyři letos poprvé otevřené ohřívárny pro ženy. Situaci akutních bezdomovců řešily mobilní tým lékařů v "Louisebusu" (2644 ošetření 990 pacientů) a polévkové autobusy, které vydaly na veřejných místech 34 400 svačin připravených dobrovolníky, využity byly dary teplých spacáků, dek a zimního ošacení od občanů. Zimní telefon 01/480 45 53 ve Vídni a týmy streetworkerů budou v provozu do konce dubna.