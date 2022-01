Má platit do 31. ledna 2024. Předseda opoziční FPÖ Herbert Kickl řekl, že norma připravuje cestu totalitě - jde o "zdravotní komunismus", který přinese milionům lidí utrpení a nesvobodu.

Od 1. února budou o povinnosti informovány všechny domácnosti. Od 16. března bude kontrolována, třeba v dopravě. Při epidemiologické nutnosti dostanou neočkovaní termín. Při nedodržení po upomenutí dostanou pokutu až 600 eur, ve správním řízení do 3600 eur. Že jsou očkovány, musejí prokazovat všechny osoby starší 18 let s bydlištěm v Rakousku s výjimkou těhotných a lidí s dokladem, že ze zdravotních důvodů nemohou vakcíny obdržet. Uzdravení jsou z povinnosti vyjmuti pro 180 dnů.

Vídeň bruslí

Na náměstí před radnicí ve Vídni je opět kluziště pro veřejné bruslení, letos už po 27. Rekordní plocha 9500 metrů čtverečních ve dvou výškových úrovních a s vyhlídkovou plošinou bude v provozu denně od 10 do 22 hodin do 6. března. Čtyřhodinové "skluzné" je s online slevou 7,65 eura, brusle si lze půjčit na místě. Vstup je pro očkované nebo vyléčené. Jsou tu také bezplatná kluziště pro nejmenší a nováčky. Našemu webu to uvedl Martin Landa z pražské kanceláře Eurocommu. Více na www.wienereistraum.com.

Strany vydělají na inflaci

Inflace v Rakousku zvýšila podporu politických stran. Pět klubů v Národní radě dostane letos 66,6 milionu eur, o 1,4 milionu víc než loni, nejvíc lidovci 22,6 milionu (SPÖ 14,6, FPÖ 11,6, atd.).

Soudí mladé žháře

Tři mladistvé ze skupiny, která v listopadu v Ebelsbergu polila policejní auto benzínem a zapálila je (náš web informoval), soudí od pátku v Linci. K činu došlo, když hlídka kontrolovala dodržování pandemických opatření. Tři pachatelé byli vypátráni a dva čin doznali. Poté je dva 16letí a jeden 14letý zbili, aby je podle žalobce donutili mlčet. Ti jsou stíháni i za těžké ublížení na zdraví, píše Volksblatt.

"Krátce před Vánocemi byl zatčen i vůdce bandy. Chtěl zřejmě z nespokojenosti s kovidovými opatřeními zaútočit o silvestru molotovými koktajly na policení stanici. Se žháři z akce v Ebelsbergu bude souzen zvlášť," uvedl list.

Do basy s padělaným řidičákem

32letý, který ve čtvrtek dopoledne nastupoval do věznici v Linci kvůli nezaplacení správních pokut, předložil ke kontrole osobní doklady. Mezi nimi byl i řidičský průkaz na jeho jméno, který policistka odhalila jako padělaný, píše Volksblatt. Muž tvrdil, že mu jej věnoval přítel, a on že jej nikdy nepoužil. Bude stíhán z nového bodu…

Lezci poškodili věž

Ulmský chrám…Zdroj: Deník/DKLezecká "tour" v září na věž chrámu v Ulmu by mohla přijít dva Belgičany ve věku 20 a 22 let draho, píše Donaukurier. Upozornil na ně kolem sedmé hodiny v neděli ráno svědek. Po sestupu byli zadrženi. Drohn, který měli s sebou, jim byl zabaven, mladíci zaplatili kauci a jsou stíháni na svobodě. Byl jim vystaven trestní příkaz za porušení domovní svobody a poškození cizí věci - při výstupu způsobili škodu za více než 6000 eur, kromě jiného i na špici věže. Teď jejich čin posoudí úřední soud v Ulmu.

DK píše, že tzv. Roofing (odvozeno od anglického "roof" jako střecha) je mezi většinou mladými lidmi zvláštní formou "dobývání" městského prostoru. Lezou bez zajištění na vysoké budovy, aby se na nich fotografovali nebo filmovali.

V roce 2019 vylezli neznámí roofeři na vstupenky k normální prohlídce nedovoleně rovněž na špici chrámu a filmovali se pro youtube. "Čím výš, o to je ,nervák´ větší a o to víc fascinují i pořízená videa na sociálních sítích, která pak přinášejí víc ,laiků´ a uživatelů," píše list.

Loni v červnu kolovalo na internetu video sebevraždy pádem z ulmské věže. Krátce před půlnocí zavolal svědek policii, který pozoroval, jak na lešení a věž chrámu někdo leze. Pak tento muž seskočil. Neznámý člověk to filmoval a jeho záběry se dostaly na internet. Na místě se shromaždovali lidé, několik mladistvých vybralo peníze a zakoupilo svíčky, které zapalovali, svědky opatrovala ulmská služba pro lidi v tísni…