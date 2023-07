K tomuto závěru došla liberální Agenda Austria při šetření rozdělování majetku. Započítala lidem získané zákonné penzijní nároky, které se ve většině statistik do privátnímu majetku nepromítají.

Podle Agendy vlastní nejbohatší desetina obyvatel přes 56,4 % jmění a chudší polovina národa jen 3,6 %. Když se zohlední zmíněné penzijní nároky, patří horním deseti procentům "jen" 38,1 % jmění, dolní polovině ne 3,6 %, ale 14,9 %.

Prezident je u myslivců

Prezident SRN Frank-Walter Steinmeier je v úterý na seznamovací návštěvě u brigády horských myslivců 23 v Bad Reichenhallu (okr. Berchtesgaden), píše PNP. Jednotka ho seznámí s velitelským stanovištěm v bavorských Alpách a horskou logistikou zapojení tažných zvířat. Středem ale mají být osobní rozhovory mezi prezidentem a vojáky brigády.

"Brigáda je specializována na boj v těžkém a vysokohorském terénu. Její vojáci mohou být nasazeni v extrémních klimatických podmínkách. V rámci lehkých sil tvoří jádro ,myslivců´ německé armády," pokračuje PNP a vysvětluje, že "lehké síly" jsou letecky přepravitelné a vysoce mobilní jednotky pod vedením divize rychlých sil (DSK). V případě střetu jsou vojáky prvních hodin, vybavených jen lehkými vozidly a zbraněmi.

Zaveďme siestu, radí němečtí lékaři

„Měli bychom se v letních měsících orientovat na způsob života v jižních zemích: brzy vstávat, ráno produktivně pracovat a v poledne držet siestu," řekl předseda spolkového svazu lékařů veřejné zdravotní služby(BVÖGD) Johannes Nießen. "Při velkém horku nejsou lidé schopni podávat výkon jako jindy. Špatný spánek při chybějícím ochlazení v noci vede navíc k problémům s koncentrací.“

Pracovní požadavky by měly být posunuty do časných ranních hodin - s dostatkem ventilátorů a lehkým oblečením, což nyní ústrojní předpisy úřadů nepovolují. Důležité je také víc pít a brát si lehkou stravu ve více menších porcích. "Studená lázeň nohou pod psacím stolem by byla další možnost k ochlazení," dodává Nießen.

Členka představenstva odborového svazu Anja Pielová vyzvala zaměstnavatele k pravidelnému posuzování míry ohrožení horkem, což pořád nepatří ke standardu. "Zanedbání této povinnosti při změně klimatu a ve velmi teplém létě je neakceptovatelné," horuje. Požaduje kanceláře uzavřít při teplotách nad 35 stupňů, pokud zaměstnavatel nenabídne jiné prostředky k ochlazení, jako třeba vzduchové sprchy.

Hasiči rozdýchali alpaku

Jak píše PNP, dýchací maskou pomohli dobrovolní hasiči z Ainringu v sobotu večer v prvních nádeších mladé alpace. Jak jednotka uvedla na facebokové stránce, poprosil je chovatel o pomoc - jedna z jeho svěřenkyň přivedla několik hodin předtím na svět mládě, které na radu veterináře naléhavě potřebovalo kyslík.

Hasiči mu nasadili dýchací masku a jejich zákrok velmi rychle zaúčinkoval - matka hříběte s uspokojením pozorovala, jak rychle jejímu malému pomohli, popsala "záchranná četa" na sociální síti.

S hospicem ještě jednou domů do Čech

V rámci Červeného kříže fungují v Německu pohyblivé hospice "srdečních přání", které mj. plní poslední touhy nemocných (hospizmobil@kvrottal-inn.brk.de).

Pan Klaus Schwarzer kontaktoval tým s prosbou: „Moje matka Maria Schwarzerová, nyní v Domově pro seniory v Arnsdorfu, by ráda ještě jednou navštívila svůj starý domov v dnešních Čechách. Je to splnitelné prostřednictvím Herzenswunsch Hospizmobil?"

Vyšli mu vstříc. Klaus Schwarzer sepsal místa mládí své matky a organizoval průběh cesty. Hospicový tým Antonie Lindnerová, Karin Gilgová a Thomas Gilg naložil 92letou paní ráno v Arnstorfu a vyrazili do vísky Svéráz, někdejšího Twerasu, části obce Bohdalovice v okrese Český Krumlov.

"Jízda malebnou krajinou a šarmantními vesničkami byla provázena mnoha vzpomínkami a emocemi," píše PNP. "Tým mobilního hospicu pacientku opatroval během jízdy a kdykoliv jí poskytl vše potřebné," sdělil bavorský Červený kříž. "Čtyři členové rodiny paní Schwarzerové jízdu provázeli svým autem, aby rodinný výlet prožili společně."

Navštívili poutní kostel v Kájově, kde byla Maria Schwarzerová biřmována, její starou školu a malý mariánský kostelík, společně poobědvali a jeli zpátky do Rottalu. "Maria Schwarzerová byla šťastná, že mohla ještě jednou navštívit svou starou vlast a cenné momenty mohla sdílet se svými blízkými," uzavírá PNP.