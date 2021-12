Hornorakouský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder "vyplašil" spoluobčany své země sdělením, že provozovatel ČEZ podal ke Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost na prodloužení provozu 2. bloku elektrárny Temelín, píší OÖN. Aktuální povolení doběhne 1086megawattovému reaktoru 31. května příštího roku.

Temelín. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ČTK

"V zásadě dochází k přezkoušení bezpečnosti bloků každých deset let. Tak jsou také nastaveny lhůty provozu. Kaineder se obává, že druhému bloku by mohlo být uděleno povolení časově neomezené," píše list. Připomíná, že provoz Temelína 1 byl časově neomezeně povolen loni v září. Vedoucí odboru jaderné energie ČEZ podle lineckého listu očekává, že temelínské bloky by mohly zůstat v provozu dalších 40 let. Pro Kainedera vývoj vzbuzuje obavy: "Byly stavěny podle konceptů sedmdesátých let a už tehdy byly zastaralé," cituje ho deník.