"Pachatel" řekl v rozhovoru s televizí NDR, že svého hrozivého útoku až tak moc nelituje. Super jistě nebyl zvolený prostředek. Čin odůvodnil mnoholetou "zničující" kritikou od paní Hüsterové. "Když člověk stojí před veřejností a jeho dílo je léta špiněno jednou novinářkou, dá se to brát jako ,cena´ za to, že je někdo osobou veřejného života. Od určitého bodu jsem ale jiného názoru," řekl Gecke. Mnoho jiných novinářů z jiných oborů, které zná, prý sdílí jeho pohled, že způsob této kritiky ukazuje, že se Hüsterová o tanec nezajímá, že divadlo nemá ráda. Ujišťuje, že o sobě přečetl mnoho špatných kritik, a super s nimi mohl žít… Zdroj: Opera plus

Potraviny z telefonní budky

V Coburgu v Horním Francku nabízejí ještě poživatelné potraviny, zachráněné z kontejnerů odpadu, z bývalé telefonní budky ve starém městě před městským úřadem diakonie, napsal Donaukurier.

Budka potravin…Zdroj: DK

Mluvčí města ujistil, že jídlo si může odtud vzít v rámci «foodsharingu" kdokoliv a kdykoliv - místo je zásobováno nonstop. Na internetové platformě sdělují aktivisté, jaké nabídky jsou kde umístěny. Dobrovolníci sítě přebírají potravinové dary, přezkušují, zda jsou ještě poživatelné, a umisťují je na více výdejních míst. Zdroj: DK

Německý fotbal smeká před coming-outem

Český reprezentant Jakub Jankto (27) ze Sparty sklízí respekt za to, že v pondělí veřejně přiznal svou homosexualitu, napsal Donaukurier.

Bývalý reprezentant Thomas Hitzlsperger napsal v sociálních médiích: To je hráč! To je osobnost! - Hitzlsperger (40) v roce 2014 na konci kariéry oznámil svou homosexualitu jako první německý prominentní fotbalista. "Dobře jsi udělal, Jakube, že ses přihlásil o slovo a druhým ukázal cestu," vzkázal třetí z mistrovství světa 2006.

Jankto, který si zahrál i na ME 2021, v sociálních médiích řekl na videu, že je homosexuál a nechce to dál skrývat. Chce vést život ve svobodě, "beze strachu, bez předsudků, bez násilí, ale s láskou".

Jankto sklidil obdiv v Německu.Zdroj: DK

Donaukurier z pražských zdrojů uvedl, že Jankto mluvil otevřeně o své sexuální orientaci už před nějakým časem s vedením klubu, trenérem a spoluhráči. "Všechno další se týká jeho osobního života. Žádné komentáře, žádné další otázky. Máš naši podporu."

Před Janktem za jeho krok verbálně "smekl klobouk" také trenér Bayern Julian Nagelsmann: "Je to odvážné, ale mělo by to být normální. Svět je velmi pestrý. Společnosti to prospívá. Myslím, že múže být extrémní zátěží nemoci se ,outovat´. Mělo by to být normální, fotbal je pestrý. Mám radost, že to udělal."

Borussia Dortmund napsala na twitteru k Janktovu videu: "Respekt a díky, Jakube! Fotbal je tady pro všechny," a přidala k tomu duhovou vlajku. Podobná byla i reakce VfB Stuttgart na twitteru: "Gratulace, respekt a lásku ze Stuttgartu! Kryjeme ti záda!" Druholigový Holstein Kiel označil Jankta za inspiraci a k jeho klipu připsal: Láska nezná pohlaví - fotbal je tady pro všechny! 1. FC Norimberk napsal: "Respekt za tento odvážný krok! V roce 2023 by neměl coming-out aktivního fotbalového profesionála být žádná senzace, ale samořejmost!" Zdroj: DK

Stoletiny veteránů

Britští nevidomí veteráni Ken Hobbs (vlevo) a Margaret Wilsonová oslavili videozavoláním přes zoom společně své sté narozeniny. Blahopřál jim také britský král.

Poznali se před lety ve slepeckém domově bývalých příslušníků armády v Brightonu a zjistli, že se narodili ve stejný den. Od té doby se setkávají na večeře, když Wilsonová, která vlastně žije v severoanglickém Mansfieldu, navštíví Hobbsův domov.

Veteráni oslavili sto let po videu.Zdroj: DK

Wilsonová se v roce 1942 připojila k Women’s Auxiliary Air Force a přišla nakonec do Bletchley Parku, kde pomáhala rozluštit nacistické kódy. V poslední době se její zrak silně zhoršil. Hobbs pracoval také od roku 1942 jako šofér Royal Army Service Corps a při D-Day zásoboval jednotky vyloděné ve Francii. Při nehodě po válce přišel o levé oko, ale pracoval dál jako řidič autobusu. Oba několik let podporuje Organizace slepých veteránů UK, která vede také ubytování v Brightonu, uzavírá DK.