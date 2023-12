Německo je jedinou zemí EU s více nájemníky než majitelů bytů. Podíl vlastníků klesl ze 49 na 47 procent. V Rakousku bydlí ve vlastním 51 % lidí (v Burgenlandsku 70 %, ve Vídni 20 %), 49 % v nájmech. V EU 60 % lidí žije ve vlastním, v Rumunsku 95 %, na Slovensku 93 %, v Chorvatsku 91 %, v Maďarsku 90 %, v Dánsku 60 %, ve Francii 63 %.

Kapitánka s manželkou čekají spolu dítě

Viktoria Schnaderbecková, bývalá kapitánka rakouské fotbalové reprezentace, a její manželka Anna čekají v dubnu první dítě. Dcerku představili na ultrazvukovém snímku se svým portrétem. "Jsem tak hrdá na Annu, že našeho malého pasažéra donosí. Jsme superšťastné…," řekla Viktoria na instagramu.

Schnaderbecková odehrála za Rakousko 83 mezistátních zápasů. Na klubové rovině hrála za Bayern, Arsenal a Tottenham.

Němci by se chtěli vrátit k jaderné energetice

V případě podílení se CSU na příští spolkové vládě po nadcházejících volbách sází šéf strany Markus Söder na masivní výstavbu jaderné energetiky v Německu. "Naším cílem musí být skutečně nové elektrárny, malé s docela jiným energetickým výkonem, s absorpcí možného odpadu," řekl. "Energetická politika SRN se do roku 2040 musí postavit na nové nohy."

Richard Bašta z Písku je mistrem ČR 13letých!

Reaktivování odstavených milířů nestačí. "Budeme-li od roku 2025 nést odpovědnost, půjdeme zcela novou cestou než jenom vracet do provozu pár starých elektráren."

Utloukl kladivem seniorku

20. ledna 2023 stanul malý nenápadný muž (31) srbské národnosti v prodejně staviv ve Schwäbisch Hall. Vzal z regálu zámečnické kladivo, opakovaně je vyzkoušel údery do dlaně, pak je sbalil a zmizel. Natočila ho při tom kamera a její záběry nakonec vedly k jeho zadržení.

Pět dnů poté bil tímto nástrojem víc než dvacetkrát do hlavy seniorku. V regionu to nebyla první jeho vražda. Dvě starší ženy (77 a 89) byly během několika týdnů brutálně zabity ve svých domovech. Soud v Heilbronnu mu za to uložil doživotí.

Odsouzený se do Schwäbisch Hall přistěhoval s rodinou několik týdnů před činem - jak říkal, chtěl vydělávat exportem zemědělských strojů.

21. prosince sledoval 77letou paní od supermarketu domů. Vnikl do jejího bytu, povalil ji a vícekrát ji udeřil nezjištěným předmětem do hlavy. Vzal z pokladničky nejméně 1000 eur a zmizel. Žena byla nalezena dva dny nato v bytě mrtvá. Kriminální služba vycházela nejprve z přirozeného úmrtí, i když pohotovostní lékař byl jiného názoru, a stopy na místě byly odklizeny. Teprve když příbuzní našli v pokladně zkrvavené výpisy z konta, začala policie věc znovu vyšetřovat.

Úroda medailí plaveckého žactva!

17. ledna pachatel zazvonil na starší pár v obci Ilshofen. Když mu dveře otevřel 83letý muž, udeřil ho okamžitě do obličeje, vytáhl na něho hračku v podobě pistole a křičel: "Ty, davaj peníze!" Přepadený upadl, ale stačil ještě zabouchnout dveře. Lupič utekl bez peněz.

Týden poté, 25. ledna, vešel do bytu 89leté ženy v Michelbachu, která nechávala klíč trvale ve dveřích, aby sousedé na ni mohli případně dohlédnout. Už dobře neslyšela, seděla v křesle a četla noviny, když pachatel přišel a rozbil jí lebku oním kladivem z prodejny. Protože v bytě nebyly cennější věci, odešel lupič s prázdnou a zmizel. Kladivo a rukavice zahodil do roští.

Usvědčovaly ho mj. stopy na místech činů a geodata na jeho mobilu. K tomu byly na všech místech jeho činů zajištěny stopy DNA, jedna s přesností 1:1,64 triliardy, druhá 1:2,7 kvadrilionu.

Soud mu uložil nejtvrdší trest, který německé právo zná - kromě doživotí bezpečnostní opatření pro případ zkrácení trestu…

Odsouzený v Srbsku dokončil školu, vedl spořádaný život, pracoval v podniku svého otce, je otcem dvou dětí, nikdy nebyl ničím nápadný…

Zabil kladivem spící seniorku

Půl roku po násilné smrti 73leté ženy ve Viersenu uložil soud v Mönchengladbachu jejímu 75letému manželovi doživotí. Doznal se, že svou ženu zabil koncem května kladivem. Podle svých slov ji tím chtěl ušetřit chudoby ve stáří.

Od sousedů: Pandičky se loučí

Pár dlouho podporoval finančně svého chronicky nemocného a profesně neúspěšného 47letého syna a zadlužil se až k ohrožení vlastní existence, řekl obžalovaný soudu. Neviděl prý žádné jiné východisko než než čin, kterého se dopustil.

Soud tomu neuvěřil. Dluh kolem 32 000 eur je podle svědka z banky "také ve stáří přehledný". „Kdybyste nebyli syna tak masivně podporovali, nedošlo by ani k žádnému jeho nedostatku," řekl předseda senátu. Z hlediska soudu zůstal čin tajemným, motiv nebyl neobjasněn. Nic nenaznačovalo afektu, manželé se před skutkem nehádali, ani důchodce nebyl "odbrzděn" alkoholem… Znalkyně ho shledala zcela odpovědným a on se k činu doznal… Rozsudek není v právní moci.

Rodiče utýrali čtyřletého syna

Soud v Hannoveru uložil doživotí 29leté Polce a jejímu 34letému německo-polskému partnerovii za utýrání čtyřletého syna Fabiana v Barsinghausenu.

Od sousedů: Čistil střechu od sněhu a zemřel

Bili chlapce celé měsíce paličkou na maso a opaskem, zavírali ho přes noc neoblečeného v malém skladišti. Hocha a jeho o dva roky starší sestru trápili i odepíráním jídla a pití, zakazovali jim chodit na toaletu, museli hodiny klečet se zdviženými pažemi na tvrdé podlaze, popsala předsedkyně senátu v rozhodnutí. Zástupce obžaloby hovořil o plánu obžalovaných přivodit sourozencům těžké utrpení. Při tom se vzájemně kontrolovali a dokonce popichovali. 34letý viděl v chlapci konkurenta, který ho v denním uspořádání života a v milostném vztahu rušil. Jeho matka chtěla ve vztahu pokračovat, což natrvalo nebylo s Fabianem možné…

Fabian zemřel 12. nebo 13. ledna poté, kdy mu muž paličkou způsobil četná zranění. Už předtím byl zcela vyhladovělý hoch tak zesláblý, že ho museli nosit. Rozsudek není v právní moci.