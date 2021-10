Traun, páté největší město země (25 000 obyvatel), povede poprvé lidovec - Karl-Heinz Koll vybodoval s 53,9 % úřadujícího Rudolfa Scharingera. V Ansfeldenu (17 500) kandidát FPÖ Christian Partoll s 59,9 % porazil starostu Manfreda Baumbergera (SPÖ prohrála poprvé v historii). Ve Vöcklabrucku naopak socdem dobyla poprvé od roku 1945 baštu lidovců, když její kandidát Peter Schobesberger získal 67,8 %.

Okresní město Freistadt také vedli až do neděle vždy lidovci, teď Christian Gratzl (SPÖ) zdolal starostku Elisabeth Teuferovou s 59,4 %.

Prvním "zeleným" starostou v Horních Rakousích je Rudi Hemetsberger, vítěz s 59,9 % v Attersee. Ve Steyreggu u Lince vystřídal občanskou listinu SBU po 24 letech vlády kandidát SPÖ Gerhard Hintringer s 51,3 %. Ještě těsněji dopadla volba v

Raabu, kde vyhrála Agnes Reiterová, podnikatelka za Listinu Raab, proti lidovci Aloisi Mayrovi s 50,8 %, a v Kirchdorfu starostku Veru Prambergerovou (SPÖ, 50,08 %) udržel v křesle proti Alexanderu Hauserovi (ÖVP) náskok pouhých tří hlasů (966:963). V Linci dostal úřadující starosta Klaus Luger (SPÖ) 73,1 % hlasů, jeho lidovecký náměstek Bernhard Baier jen 26,9, volební účast byla 30,3 %.

Svěťák v nošení bedny piva…

Sportovní klub SV Kollnburg (okr. Regen) vytvořil v sobotu "světový rekord". Jeho členové, na klubovém snímku zleva Markus Ruhland, Florian Hackl, Stefan Schweikl a Thomas Bielmeier, přenesli obří přepravku se 300 láhvemi piva na vzdálenost 25 metrů přes hřiště, píše PNP. Bednu-"skladiště" o rozměru 1,6x1,2 metru vyrobil předseda SV Bielmeier s dalším kolegou. Akci si nacvičili s poněkud menší bedýnkou na 216 láhví. Rekord natáčela bavorská televize BR a odvysílá ji v seriálu "Heimat der Rekorde". "Rekordní" láhve byly na závěr akce ochutnány při pouliční slavnosti za složení příspěvku ve prospěch mládeže SV.

PNP dodává, že v Kollnburgu v roce 2010 vytvořili světový rekord s největším houskovým knedlíkem při hasičské slavnosti kuchaři místních restaurací. Měl obvod 193 centimetrů, průměr 69,5 centimetru a vážil 84,71 kilogramu, více než dvojnásobek dosavadního rekordu Italů s kolumbijským kuchařem.

Světový rekord v nošení piva.Zdroj: Deník

Devadesát let Krista

Proslulá socha Krista na hoře Corcovado v Riu de Janeiro byla odhalena před 90 lety, 12. října 1931, připomínají linecké OÖN fotografií od Sports and News Handout. Práce na ní započaly v roce 1926. Je dílem francouzského sochaře polského původu Maximiliena Paula Landowského. Slavnostně byla odhalená 12. října 1931 jako památník brazilské nezávislosti na Portugalsku, vyhlášené roku 1822. Socha měří 30 metrů. Její hlava váží 35,6 tuny, jedna ruka 9,1 tuny a vzdálenost mezi napřaženýma rukama je 23 metrů.

Stojí tam už 90 let… Foto: Deník/OÖNZdroj: Deník/ Redakce

Zachránili kozla

V Leogangu v Pinzgau zachránili o víkendu tři horolezci kozla zřejmě zaběhlého z výpravy za kamzicemi z lezecké cesty, z níž nenašel sestup, píší OÖN. Od června byl sám na úzkém pruhu trávy uprostřed skalní stěny. V sobotu k němu vystoupili asi pět metrů dlouhým komínem obtížnosti dvě až tři místní horští záchranáři, podařilo se mu trosečníka "zajmout" a slanit ho dolů k majiteli. Pokřtili ho Burli a pojmenovali po něm i lezeckou cestu, píší OÖN. Foto: Deník/OÖN/Bergrettung

3864 nehod v horách

V Rakousku mělo letos v létě nehodu v horách 3864 lidí. Zahynulo 143 z nich, z toho 122 mužů. Ve 38 % případů lidé zemřeli na selhání krevního oběhu, čtrnáct zahynulo při túrách na horských kolech. Podle alpské policie se v uplynulých deseti letech stávalo průměrně 3135 letních nehod.

Nižší trest za zneužívání

Vrchní zemský soud v Linci snížil ze třináct let na dvanáct trest uložený lékaři ze Solné komory, který po léta pohlavně zneužíval více než sto chlapců. Zrušil také rozhodnutí o zabavení jeho nemovitosti, v níž došlo k části útoků, protože je měl za nepřiměřené. Za polehčující přiznal částečně odškodnění poskytnuté obžalovaným obětem ve výši přes 70 000 eur. Potvrdil ale umístění pedofilního odsouzeného do zařízení pro duševně abnormální zločince, napsal Volksblatt.

Vrah si šel nakoupit…

V supermarketu ve Schwandorfu v Horní Falci byl u pokladny zadržen speciální jednotkou 55letý Slovák obviňovaný z účasti na více vraždách, napsala PNP. Maďarské úřady na něho vydaly evropský zatykač. Nekladl odpor. Německá justice připravuje jeho vydání do Maďarska. Další osoba byla současně zatčena v Budapešti.

Hledají holčičku

V pondělí "zabubnovala" PNP na poplach. Od nedělního odpoledne je pohřešována osmiletá dívenka, která se kolem 17. hodiny ztratila na české hoře Čerchov poblíž pohraničního Waldmünchenu. "Spolu s českými silami se do jejího hledání po celou noc zapojilo na 130 německých záchranářů. V akci byl bavorský a český vrtulník, k tomu asi 20 psů. Do pondělních devíti hodin pátrání nebylo úspěšné," uvedl list na svém webu. Podle něj byli rodiče od Berlína se dvěma dětmi a synovcem na výletě na Čerchově a hrající si děti se od nich vzdálily. Když nebyly k nalezení, vyrozuměla rodina záchranáře. Chlapci se zase našli, děvče ne… Nenašlo se ani za noci na úterý. Včera německé listy napsaly, že děvče bylo nalezeno u České Kubice. Mluvčí hornofalcké policie Josef Weindl zprávu potvrdil. "Žije, je podchlazená a byla dopravena do nemocnice. Podle policie ji našli lesní dělníci nebo lesáci," uvedla PNP.

Zachránili puštíka z komína

Minulý týden slyšeli Lena Kempflerová a Manuel Hochhäusl v novém rodinném domku v Ruhstorfu škrábání, které si neuměli vysvětlit, píše PNP. Pak otevřeli dvířka od kamen - a dívali se do velkých očí sovy, která se z pasti sama nemohla dostat. Na místo vyjel expert na ptačí dravce Dieter Aichner z Landau, podle kterého do komína spadl puštík a nezvládl vylézt zpátky nahoru. "Nacvičeným hmatem jej vytáhl otvorem topeniště. Naštěstí byl zcela zdravý a dokonce čistý, protože v komíně ještě nebyl popel… Sovu tedy nemusel dopravovat k čistění peří a vypustil ji na svobodu rovnou z terasy," uvádí list. Na snímku je puštík v rukou svého zachránce.

Puštík.Zdroj: Deník

Nutila ve školce děti jíst

V úterý stanula před soudem v Eisenstadtu 44letá učitelka mateřské školy, která v letech 2016-20 měla děti při svačinách a obědech nutit jíst, píší OÖN. Když nechtěly, palcem a ukazováčkem jim otevírala ústa a cpala jim do nich jídlo. Křičela na ně a bránila jim vstát od stolu.

Obvinění z tísnění a pokračujícího násilí odmítá a vidí za ním mobbing kolegyň, které ji ve školce nechtěly. "Děti jsem motivovala a ptala se jich, jestli nechtějí přidat, jestli mají dost. Někdy jsem si k nim sedla, abych je k jídlu přemluvila," uvedla. Zkoušela jim prý pomoci při obtížích s jídlem. Její počínání jí nikdy nikdo nevytýkal, obvinění přišlo až po letech, v roce 2020.

Svědkyně z její skupiny uvedla, že děti před kolegyní měly strach. Jeden chlapec už před obědem často zvracel, jiní plakali a křičeli. Když se kolegyně ptala, proč děti musejí jíst, řekla jí, že jídlo je drahé a nemá se vyhazovat.

Státní zástupce označil její počínání za "demonstraci moci před dětmi a učitelkami". Soud jí za to uložil rok podmíněně.