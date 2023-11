"Jihoruská tarantule je dlouhá až čtyři centimetry a v Rakousku se objevuje zhruba sto let, od maďarské hranice v Burgenlandsku přes Vídeň až k české hranici v dolnorakouském Waldviertlu. Upřednostňuje písečné půdy s méně vegetací a s vyšší okolní teplotou," píší OÖN.

Vězni na scéně

Laický divadelní soubor věznice ve Straubingu čeká v sobotu premiéra - odehraje Revizora od Nikolaje Gogola v režii Sebastiana Gollera. "Neinformoval jsem se dopředu, kdo je za jaký čin odsouzen," říká.

Vězni na scéně.Zdroj: DK

V této věznici sedí odsouzení k doživotí nebo dlouhým trestům a divadlo patří k jejich resocializaci. Kvůli pandémii ale naposledy hráli v roce 2019. Nové představení zkoušeli v tělocvičně šest až osm měsíců, před premiérou skoro denně.

V prvních třech listopadových víkendech odehrají šest představení. Přístup mají zájemci od 14 let, sděluje věznice.

Utekl jim vrah

Odsouzený 43letý vrah utekl v pondělí dvěma mužům justiční eskorty při plánovaném převozu z věznice Bruchsal v lese u Germersheimu. Jeho elektronická pouta byla později nalezena, po odsouzeném pátrají i s vrtulníkem a psy.

Vězeň byl 7. května 2012 odsouzen v Karlsruhe mj. za vraždu na doživotí. Tehdy 32letý vylákal 44letého muže 7. ledna 2011 do Gothy, svázal ho a bil. Se 30letou ženou odvezli zraněného do jižní Falce, kde ho později odsouzený uškrtil opaskem. S mrtvým dvojice jela do Alsaska a schovala ho do křoví u Lauterbourgu poblíž Karlsruhe. Spoluobžalovaná žena dostala za těžké ublížení na zdraví, vydírání a loupež devět let.

Učili přesčas

Učitelé na rakouských školách ve školním roce 2022/23 nadělali kolem 5,2 milionu hodin placených přesčasů, průměrně něco přes 40 za rok, napsal Volksblatt. To bylo méně než rok předtím (6,1 mil.). Celkově jim za to bylo zaplaceno kolem 285 milionů eur (loni 350 mil.).

Vánoční trh ve Vídni od 10. listopadu

Radniční náměstí hlavního města už zdobí vánoční strom z Jižního Tyrolska a v pátek 10. listopadu tady začne vánoční trh, který loni navštívily tři miliony lidí, informoval náš web Martin Landa z viennaoffices.cz. Slavnostního rozsvícení asi 140 let starého smrku se letos vedle vídeňského starosty Michaela Ludwiga ujme i hejtman Jižního Tyrolska Arno Kompatscher.

Vánoční trh ve Vídni jen spustit!Zdroj: Volksblatt

Jižní část náměstí i letos zabere ledová plocha. Takřka 3000 m2 k bruslení zůstane v provozu i po 26. prosinci, kdy vánoční trhy skončí.

Vídeň. Moje historie

6. prosince Vídeň otevře na náměstí Karlsplatz zrekonstruované muzeum věnované své historii. Město se inspirovalo příkladem Velké Británie, kde jsou stálé sbírky v patnácti státních muzeích návštěvníkům přístupné zdarma, a do expozice zavede permanentně volný vstup pro všechny návštěvníky. Na stránkách muzea bude možné si bezplatně zarezervovat workshopy a další aktivity pro školní třídy, rodiny s dětmi i dospělé návštěvníky. Běžný provoz začne 7. prosince (www.wienmuseum.at), uvedla pro náš web Kateřina Kuklíková z viennaoffices.cz.

Dostane nový proces

48letý muž byl v únoru 2022 odsouzen ve Vídni za účast na vraždě na 11 let do vězení. V prosinci mu zemský soud povolil obnovu řízení, které začne 13. listopadu.

Věc "rozjel" pokus o vraždu muže brzy ráno 20. listopadu 2018 na ulici v Ottakringu. Byl zbit dlouhým nástrojem, utrpěl zlomeninu lebky a mozkové trauma.

Později se ukázalo, že útok objednal bývalý tchán odsouzeného muže z uražené cti, protože měl nemanželský poměr se svou švagrovou a čekali spolu dítě. To podnikateli s nemovitostmi, původně z Turecka, který dceřinu svatbu organizoval, vůbec nevyhovovalo, a chtěl exzetě nechat odstranit. Po dlouhém hledání našel úplatného vraha, ale jeho útok ztroskotal. Osnovatelé činu byli po dlouhém pátrání zjištěni a bývalý tchán byl odsouzen za navádění k vraždě v říjnu 2019, vykonavatel minulý únor za pokus vraždy. Oba dostali doživotí.

Spoluobžalován a loni odsouzen byl také nynější žadatel o obnovu proces, když rozhodující proti němu byly výpovědi osnovatele. Ten tvrdil, že 48letý o plánu věděl a nájemnému vrahovi vyplatil požadovaných 10 000 eur. Ten to u soudu popíral, ale senát mu jako na činu zúčastněnému uložil jedenáct let.

Spoluvězeň 58letého bývalého podnikatele s nemovitostmi napsal 1. října 2022 jednomu z obhájců 48letého loni odsouzeného a uvedl, že expodnikatel mu ve věznici v Josefstadtu a při jízdě do věznice sdělil, že ve věci 48letého vypovídal křivě a do vraždy ho zatáhl, aby se mu pomstil údajně za to, že prodal v Turecku jeho pozemky a podvedl ho při tom. Že tento člověk někoho křivě obvinil, zaslechl i další spoluvězeň a letos v lednu to zopakoval jako svědek.

Senát začne věc znovu probírat 13. listopadu.

Co zdobí centra u sousedů

Více než 20 metrů vysoká jedle z polesí starosty Friedricha Mayr-Melnhofa ze Strassu, dar St. Georgenu v Attergau, dorazila ve čtvrtek na Havní náměstí v Linci. Slavnostně bude vánoční strom předán městu 18. listopadu.

'Jolka' se stěhuje k paláci.Zdroj: OÖN

Vídeň dostala svůj 18metrový strom z revíru spolkových lesů v Gosau v úterý. Upevněn klíny a lany čeká, už usazen, na 18. listopad, na zahájení 30. ročníku kulturního a vánočního trhu zámku Schönbrunn.

Přibyli Bércouni Petersovi

Pralesní pavilon zooparku Hellabrunn v Mnichově získal přírůstek z lipské zoo, píše DK - východoafrický párek bercounů Petersových. Sameček Brutus a samička Xantina dorazili do nového příbytku minulý týden.

Bercoun Petersův…Zdroj: DK

Jsou dlouzí 25-30 centimetrů a váží 480-699 gramů. Mají krátkou, tříbarevnou srst po celém těle. Zvláštní je jejich dlouhý a tenký čenich, kterým hledají potravu v listí. Jejich způsob života byl dosud málo zkoumán, v Německu je má jen pět zoologických zahrad, v Evropě ještě dalších sedm zemí.