Okradený Lewandowski

Fotbalista roku Robert Lewandowski z FC Barcelona byl před tréninkem přepaden. Tři osoby otevřely před klubovým pozemkem dveře pro spolujezdce v jeho autě a strhli Polákovi hodinky ze zápěstí v momentu, kdy v autě podepisoval autogramy. Utíkající zloděje pronásledoval, ale ztratil je z očí. Policie později zadržela jednoho z nich, který se přiznal. Večer našla luxusní hodinky manufaktury Patek Philippe v ceně kolem 75 000 eur zahrabané v sadu nedaleko tréninkového tábora FC.

Pomohli ukrajinské rodině

Deggendorfské noviny napsaly 6. srpna pod titulkem "Zoufale hledají byt" o rodině těžce zraněného ukrajinského vojáka. Pravděpodobně už příští týden se bude moci nastěhovat do nového domova.

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. obsadí v sobotu florbalisté

Advokát Alexander Prutjan (52) byl do válečné služby povolán jako záložník. V bojích ztratil nohu, měl rozdrcenou ruku a následující infekce přežil nejspíš jen díky množství antibiotik. Protože pro další ošetřování nebyly v jeho vlasti kapacity, přivezli ho na odbornou kliniku do Osterhofenu. Jeho partnerka Natalia Umryschová (35) a jejich děti Viktoria (8) a Vladimir (14) přijely později do zařízení baseballového klubu TG Dragons v Natternbergu, odkud Natalia jezdí denně dvě hodiny do Osterhofenu a dvě hodiny zpátky.

Hledali jiné řešení. Na článek v Donauzeitungu se ozvalo s nabídkou více pronajímatelů. Bydlení v Osterhofenu s dobrým spojením na kliniku bylo ideální. Na ubytování v tomto městě má velkou šqanci také mladý muž z Krymu, který nyní žije také u "Dragounů". Na snímku je rodina zraněného v klubovně TG.

Voli budou závodit v Bavorsku

V neděli uspořádají v Dornwangu v okrese Dingolfing závody volů z celého Bavorska, napsala PNP. Při tvrdohlavosti těchto zvířat ani nebude důležité, kdo vyhraje, ale jestli všech 14 přihlášených trasu absolvuje, uvádí list. K tomu budou potřebovat mnoho diváků, kteří je budou povzbuzovat. Předseda klubu Ochsenverein Dornwang se 120 členy Christian Freiberger předpokládá, že jich přijde hodně. Jejich "naladění" má obstarat páteční "volská rock-párty" s DJ IronB od 19 hodin v pivním stanu vedle závodiště, s navazujícím koncertem místního Ochsenrocku.

Neděle začne snídaní bílých klobás. V 10.30 naváže volný trénink volů a ve 14 hodin první z vypsaných sedmi závodů. Festivalové lahůdky budou v prodeji celý den. K vyhrání bude i pečený vůl. Po vyhlášení vítězů v 18 hodin bude "přesnídávka" také s grilovanými masíčky.

V obcí si před dvěma roky několik obyvatel obstaralo dva voly k závodění a založilo klub k pořádání akcí. Korona projekt přibrzdila, letos už mu nic nebrání.

Na závody volů!Zdroj: Deník/PNP

"Spokojení a natěšení stojí Ringo a Hannibal, lokální matadoři, ve své stáji uprostřed obce," píše PNP. Během pandémie oba přibrali na váze, i přes tunu. Když je "našeptávači volů" Max Haider a Dennis Hörl vodí na procházku, obdivují je lidé hned před stájí a doprovázejí je k závodišti. "Jsou tak hodní, můžeš s nimi chodit jako s psíky," říká Haider.

V aréně "těžkotonážníky" sedlají dvě dívky, Carolina Sturmová a Jasmin Hörlová, které jsou jinak doma na koňských hřbetech. "Aby zvířata našla při testování cestu do cíle, běží s nimi více "zaříkávačů". "Povzbuzování holí nebo bičem je při závodech volů zakázáno, dobro zvířat stojí v centru," pokračuje PNP.

K ilustraci atmosféry je snímek z Haunshofenu, kde voli závodí od roku 1985 každé čtyři roky.

Opera přiveze na zámek i do Holašovic velkolepá představení

Syn našel helmu po tátovi

"Ve druhé světové válce ztratil 24letý voják wehrmachtu Gerhard Dieter Hoßfeld helmu ve Francii. 78 let po jeho zranění 7. července 1944 a vzetí do zajetí ji našel jeho syn Reinhard Hoßfeld (63) v muzeu v Normandii," píše PNP.

Památku na otce, později evangelického faráře a tátu pěti dětí, zesnulého v roce 1977, směl poprvé vzít do rukou v muzeu "D-Day Experience" v St-Come-du-Mont. Rodina se o umístění této trofeje dozvěděla náhodou. Reinhardův bratr Matthias googloval před třemi lety otcovo jméno a narazil na fotografii helmy v muzeu. Bylo zřetelné, komu patřila - voják pěkně čitelně napsal své jméno na její vnitřní stranu. "Vypadalo to, jako by to udělal včera, celá helma je tak dobře zachovalá, jako by byla stará jen pár let," říká Reinhard Hoßfeld.

Rodina byla internetovým objevem totálně překvapena, otec jim vyprávěl často příhody z války, ale to byly spíš typické válečné anekdoty. Také na otvor v jeho hrudní kosti, následek průstřelu plic, si děti směly sahat. O helmě jako součásti jeho výstroje v muzeu neměly tušení.

Reinhard Hoßfeld navázal po nálezu kontakt s kurátorem. Ten byl nadšený, že se může dozvědět víc o jejich exponátu. Syn poslal muzeu otcovu vojenskou knížku jako trvalou zápůjčku a jel se do Normandie na součást rodinné historie, kterou vystavují, podívat. "Byl velmi ulehčen, že muzeum D-Day válku neoslavuje, ale staví do popředí individuální osudy vojáků, kteří byli často k nasazení ve válce donuceni a museli prožít hrozné věci," popisuje PNP. Helma jeho otce je součástí výstavy asi deset let.

Dozvěděl se, že Gerharda Dietera Hoßfelda po zranění našli a ošetřili američtí vojáci. K vědomí přišel na lazaretní lodi v anglickém přístavu. Z válečného zajetí se mohl domů vrátit v roce 1946, ale ne do rodného Eisenachu, ale do západní zóny, jak na tom trvala jeho přítelkyně.

S otcovou helmou.Zdroj: Deník/PNP

"Jeho helma zůstala ve Francii. Údajně ji našly děti a hrály si s ní, jak se syn dozvěděl. Pak se ocitla v bedně na půdě domu v Carentanu s dalšími pokrývkami hlavy. Začátkem nového tisíciletí byla bedna nalezena při vyklízení a dopravena do muzea. Leta se na ni prášilo, než ji otevřel jeden zaměstanec a našel symboly wehrmachtu, které se jim perfektně hodily," pokračuje list.

Někdejší vlastník helmy se po návratu ze zajetí nestal lesníkem, jak chtěl, ale studoval evangelickou teologii. Jako duchovní působil ve Falci a v Sársku. Zůstal milovníkem zbraní a rád střílel z pistole, končí PNP. Foto: Deník/PNP/Hoßfeld

Od sousedů: Dostaveníčko veteránů při rallye

V přístavu se naklonil maják

Části severního mola v Bremerhavenu se v noci na čtvrtek propadly a naklonil se asi 20 metrů vysoký maják, který na nich na vjezdu do rybářského přístavu stojí, napsal DK. Hrozilo, že spadne, a zvažovalo se jeho snesení o víkendu. V sobotu stav posoudí znalci, pro něž bude připraven ponton se dvěma jeřáby. Mají zvážit, zda a jak by mohla být sejmuta příští týden chráněná kupole majáku a poté stavba zbořena.

Symbol města byl uveden do provozu v roce 1914 a od roku 2001 je památkově chráněn. Dno pod ním pokleslo právě ke dnům maríny 17.-21. srpna, k nimž se sjelo přes 80 plachetnic, motorových a parních lodí. Hvězdou je 133 let starý dřevěný kutr „Landrath Küster“. Foto majáku: Deník/Nordsee-Zeitung/Markus Busse

Nakloněný maják v Bremerhavenu.Zdroj: Deník/Nordsee-Zeitung