Rakousko si našlo plyn

Rakouský koncern OMV našel v dolnorakouském Wittau mezi Enzersdorfem a Mannsdorfem ložisko plynu, jehož těžitelný obsah je odhadován na 48 TWh. Produkci v zemi by to zvýšilo o polovinu. Je to největší nález plynu v Rakousku za 40 let. OMV plánuje stavbu plynovodu do jejího skladu v Aderklaa, od nálezu vzdáleného asi 10 km.

Berou se stále později

Svatební páry v Bavorsku "postaršily" za 40 let o více než osm let. Ženy se vdávaly poprvé ve 32,2 roku věku, muži ve 34,7. Pořád byli mladší než jinde v SRN - u žen byl průměr 32,6, u mužů 35,1. Páry stejného pohlaví se rozhodují pomaleji - v roce 2018 si ženy braly přítelkyně ve věku průměrně 43,5 roku, muži ve 47,4. "Zestárnutí" způsobilo i dlouhé čekání na tuto možnost. Momentálně je ženským párům průměrně 38, mužským 42.

Ministr je kmotrem

Rakouský ministr hospodářství Martin Kocher (ÖVP) převzal kmotrovství nad kapybarami v zoologické zahradě Schönbrunn. Své spojenectví s nimi vyložil tím, že tito hlodavci se narodili týden po jeho jmenování do funkce v loňském roce. "Pro mne to bylo znamení, že kopybary mají být jednou mými kmotřenkami," oznámil ministr ve čtvrtek. Zdroj: OÖN

Ministr a jeho kapybary.Zdroj: DK

Usmrtil lékař nedbalostí?

Lékař jedné vídeňské nemocnice se bude 10. října před soudem zodpovídat z usmrcení z nedbalosti. Hrozí mu odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest až 720 denních sazeb.

Policisté dopravili do nemocnice koncem října 2021 psychicky nemocnou ženu, protože podle nich jevila náznaky sebeohrožení. Byla uložena na klinice, kde si pak vzala život. Státní zastupitelství viní tehdy sloužícího vrchního lékaře, že z nedbalosti přispěl ke smrti pacientky: nepřihlédl k požadavku těsného dohledu nad touto ženou a jejího ubytování ve videem střeženém pokoji. Nezvýšil jí také medikaci.

Hlístice nás přežijí

Institut Maxe Plancka pro molekulární biologii a genetiku v Drážďanech zjistil, že hlístice, podlouhlí živočichové s červovitým, nečlánkovaným tělem, jejichž velikost se pohybuje od několika mikrometrů až po několik metrů, v permafrostu mohou přežít a množit se i 46 000 let a být znovu oživeny.

Přežijí všechno!Zdroj: DK

Produkují speciální cukr a vytvářejí trvalé larvy, popsali vědci v odborném časopise «Plos Genetics».

Ruští vědci odebrali v roce 2018 vzorek z permafrostu v řece Kolyma a v laboratoři se jim podařilo znovuoživit dvě hlístice, které se jim pak rozmnožily. Analyzy rostlinného materiálu ukázaly, že se tito červi nacházeli v permafrostu kolem 46 000 let.