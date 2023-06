Předsedkyně odborů Petra Berger-Ratleyová to pokládá za skandál. "Je nezměrná drzost podsouvat mladým dívkám ve střední škole, že by svým oblečením provokovaly sexuální obtěžování," řekla. Ředitelka by daleko spíš měla se svými žáky a učiteli mluvit o chování k ženám a mladým dívkám. "Tady se děje něco osudného: vyrůstajícím děvčatům je sugerováno, že budou odpovědné za nežádoucí jednání, když se nebudou oblékat odpovídajícím způsobem.."

Schody smrti znovu otevřou

Náš web psal o uzavření pověstných 184 "schodů smrti" v koncentračním táboře Mauthausen, po nichž vězni vynášeli stavební kameny - a umírali. Pak chodily nahoru statisíce návštěvníků až do zimy 2018, po níž místo už nebylo otevřeno.

Poptávku po nápravě ministerstvo vnitra odklánělo na vedení pamětního místa, které zase poukazovalo na problém bezpečnosti návštěvníků, kterou dosud neřešil zákon. Jednání parlamentu o tom bylo minulý týden odloženo.

Teď pracuje státní sekretářka ministerstva kultury Andrea Mayerová po rozhovorech s koaličním partnerem ÖVP na novele, která by měla schodiště od podzimu znovu zpřístupnit jako součást připomenutí hrůz a týrání v lágru. Musí vyřešit, kdo by za pády návštěvníků na starých žulových schodech ručil…

Viděli jste ohnivý průlet nad jihem Německa?

V pondělí 26. června kolem 22.45 hodiny byl hlavně na jihu Německa vidět na obloze pozoruhodný světelný úkaz. Němečtí meteorolové k tomu získali už přes 500 domácích svědectví, ale jen velmi málo popisů z Rakouska.

"To by se podle Ludovica Ferrièreho, kurátora sbírky meteoritů muzea přírody ve Vídni, mělo změnit, protože věda je při vypočítávání drah kosmických těles odkázána na spolupráci veřejnosti," píše DK. Vědci přírodovědného muzea ve Vídni byli zapojeni už do několika vyhledávání meteoritů a mají instalovány speciální kamery propopojené s "AllSky7", Evropským svazem, který se ujal sběru informací o aktuálních průletech těles. Čím víc jich získá, o to preciznější budou moci být závěry na leteckou dráhu, rychlost, velikost, složení meteoritů a místa jejich možného dopadu. Z videí se vědci pokoušejí vypočítat letovou dráhu.

"Experti Astronomického institutu Akademie věd České republiky už mohli událost v hrubých rysech zpracovat: podle nich měl meteorit při vstupu do atmosféry průměr odhadem 70-80 centimetrů a váhu kolem 260 kilogramů. Viděn byl ve výši kolem 100 kilometrů nad Ingolstadtem a Řeznem. Viditelný přestal být od výšky 35 kilometrů západně od Höchstadtu poblíž Norimberka. Letěl nejprve rychlostí asi 24 kilometrů za sekundu. Viditelný byl po asi šest sekund od Dánska po střední Itálii. Podle Ferrièreho je z dosavadních informací velmi nepravděpodobné, že by jeho kusy mohly být nalezeny. Byly by totiž velmi malé a těžko identifikovatelné i při organizovaném hledání."

Na rakouské půdě byl naposledy nalezen 4. července 2021 fragment meteoritu těžký 233 gramů ve štýrské obci Kindberg. Byl teprve šestý v Rakousku za uplynulých 250 let, první od roku 1977. Na jeho nalezení spolupracovali vědci se zasvěcenými laiky. Ohnivá stopa jeho pádu byla pozorována 19. listopadu 2020 v 04.46 hodiny.

Poslední nalezení a klasifikace meteoritu se podle Ferrièreho podařilo v Normandii. Jeho pád byl pozorován 13. února 2023. Meteorit s charakteristickými stopami "ohnivého" přistání vážil jen kolem pěti gramů a byl charakterizován jako "obvyklý chondrit". Byl oficiálně nazván "Saint-Pierre-le-Viger".