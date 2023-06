První technické problémy opozdily už start letu o několik hodin. GPS pak udával pozici balonu v minutových intervalech podle letového plánu, který vycházel i z předpokladů pohybu větru. Žáci mohli jeho cestu sledovat až za Jandelsbrunn směrem na Breitenberg, ale od výšky asi jeden kilometr už nebyl dosažitelný a studenti museli čekat.

Při stále se snižujícím vnějším tlaku se balon rozpínal, až ve výšce 30 000 až 40 000 metrů praskl. Měřidla se pak snášela na padáku k zemi. Při znovuvstoupení do zóny mobilního signálu je žáci zachytili asi 100 kilometrů východně a někteří si je vydali hledat.

Okresní soud v Budějovicích dostane sedm set milionů na nové sídlo

Po prvním dnu hledání signál "odskočil" o několik kilometrů na jih, ale i další pátrací akce skončila nezdarem, i když do ní byl zapojen drohn. "Pravděpodobně se box nachází někde mezi Dolním Dvořištěm a Leopoldschlagem, v okruhu asi pěti kilometrů. Není vyloučena ani jeho krádež. Snad jej ale nalezl někdo a zavolá do školy na číslo nalepené na obalu," uzavírá PNP.

Tři zastřelení v domě

V úterý večer našla policie v jednom domě ve štýrském okrese Murau tři mrtvé, manželský pár a další ženu. Všechny oběti měly střelná poranění. Mrtví byli nalezeni v 18 hodin, když zaměstnavatel muže podal oznámení, že se nedostavil do práce. Podle médií byl muž učitelem, další oběti mají být jeho bývalá parnerka a německá žena na dovolené.

Pokus vraždy ve fitku

28letý muž loni 21. prosince napadl bývalou manželku (29) ve fitnes-centru ve Vöcklabrucku nožem a těžce ji zranil. "Přiznávám vinu, jsem rád, že ještě žije," řekl před soudem, kde jinak nechtěl odpovídat na žádnou otázku. Senát mu uložil 15 let vězení. Žalobkyně připomněla, že obžalovaný ženě několik dnů před činem vyhrožoval v textové zprávě, že ji zabije, protože se s ním chtěla rozvést: "Rád půjdu do basy na 18 nebo 25 let, svou tvář si ale nenechám vzít. Přísahám, že prožiješ něco, co ještě žádný člověk nezakusil…" V tu dobu byl na odvykací klinice v Salcburku.

Kritický den konzumoval drogy a alkohol, odjel vlakem do Vöcklabrucku a našel parkoviště fitka, kde manželka pracovala. Podle svědka, který s ním na prosbu oběti promluvil, prošel obžalovaný za ním do studia dveřmi otevíranými přístupovou kartou, promluvil si krátce se ženou a třináctkrát ji bodl nožem, který si přivezl ze Salcburku, většinou do zad a do hlavy. Podle znalce nebyly rány příliš hluboké, protože se čepel zbraně zlomila při útoku na lebku. Další klienti fitka se snažili ženu bránit tím, že po útočníkovi házeli činky. Krátce po činu ho zadržela poblíž místa policie. V krvi měl 1,7 promile alkoholu.

Pětina německých žen je bezdětných

Každá pátá žena ve věku 45-49 let neměla loni žádné vlastní dítě. Bezdětnost až do konce způsobilosti tak zůstává deset let takřka beze změny 20procentní. Před 15 lety byla jen o něco nižší, 17 %.

Na západě SRN byla loni 20 %, v nových spolkových zemích s výjimkou Berlína jen 14 %. Žen ročníků 1973-77 bylo v Hamburku a v Berlíně 29 a 25 % bezdětných, v Durynsku naopak jen 13 %. Z žen 45-49 let s vyšším vzděláním nemělo děti 23 %, se středním vzděláním 21 %, při nižším standardu vzdělání jen 11 %.