Po dvou letech příprav odstartoval Olaf na palubě sondy v osm metrů vysokém meteorologickém balónu do stratosféry. Dostoupal až do 38 000 metrů. Při přistání měl ale smůlu - zůstal viset v koruně smrku vysokého asi 40 metrů ve Vídeňském lese, kolem 300 kilometrů od místa startu. Musel pro něho "stromolezec". Nyní škola vyhodnotila i záběry zachráněné palubní kamery a žáci jsou z nich nadšeni, sděluje list.

Nekonečná pandémie

Jen v Horních Rakousích zaznamenali ve středu 1177 nových infekcí koronavirem, v celém Rakousku 3727, píší OÖN. Třináct lidí zemřelo. Sedmidenní incidence dosáhla ve státě 195,4 na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší byla v Horních Rakousích - 299,3. V absolutních číslech byly za Horními Rakousy Vídeň 714, Štýrsko 516, Dolní Rakousy 508 atd. V nemocnicích leží 962 nemocných s covidem, o 28 víc než v úterý. 218 potřebuje intenzivní péči.

Luxusní vůz v Mondsee

V noci na středu sroloval do Mondsee sportovní vůz Lamborghini a potopil se, píší OÖN. 31letý švýcarský řidič zřejmě spletl plynový a brzdový pedál a do jezera zacouval. Kolem 22.50 hodiny v Unterachu zaparkoval a zatím co spolujezdec vystoupil, šofér chtěl vozidlo otočit… Zastavil asi patnáct metrů od břehu v hloubce kolem pěti metrů. Řidič se z vozidla dostal vlastními silami a k břehu doplaval, auto vyprošťovali hasiči z Innerschwandu. Jak popsal vedoucí zásahu Bernhard Strobl, byla to práce vyžadující citlivé prsty, ale s pěti potápěči, zdvihacím balonem a jeřábem odtahovky se jim podařilo vůz za tři hodiny "vylovit". Pracovalo na tom 31 hasičů z Innerschwandu a Mondsee.

Už zase na břehu…Zdroj: Deník/OÖN

Foto: Deník/OÖN/AFK Mondsee

Soudí 96letou sekretářku koncentráku

V Itzehoe pokračuje soud s Irmgard F., bývalou sekretářkou koncentračního tábora Stutthof. 96letou obžalovanou přivezla služba soudního lékařství do jednací síně na vozíčku, v šátku, s respirátorem a slunečními brýlemi, aby měla zakrytou tvář. Když fotografové síň opustili, sejmula obviněné lékařská služba šátek. "Vypadá značně mladší, má trvalou a normálními brýlemi si pozorně prohlíží senát," píše Donaukurier (DK). "Říká, že rozumí, a potvrzuje svá osobní data."

Obžaloba viní Irmgard F. z pomoci k zavraždění 11 380 lidí. Od 1. června 1943 do 1. dubna 1945 pracovala na velitelství německého koncentračního tábora Stutthof u Gdaňsku. Jako stenotypistka a písařka pomáhala odpovědným osobám tábora při systematickém usmrcování vězňů, uvedla státní zástupkyně. Jako civilní zaměstnankyně ve službě SS psala, třídila a odesílala všechny dopisy tehdejšího velitele lágru Paula Wernera Hoppeho. Tak měla povědomost o všech událostech v táboře a do detailů i o usmrcování vězňů. K té době jí bylo 18 a 19 let. Proto ji soudí soud pro mladistvé.

Prokurátorka Maxi Wantzenová popisuje třeba vraždění asi 300 vězňů po jednom střelami do týla v místnosti maskované jako nemocniční pokoj, nebo jak byly skupiny 25 až 35 žen většinou židovských hnány do plynové komory tábora. Když odpor vězňů proti tomu zesílil, pokračovaly SS ve vraždění Cyklonem B v přestavěném vagónu. Od listopadu 1944 zemřelo minimálně 10 000 vězňů na skvrnitý tyfus. Odpovědní tábora proti tomu vědomě nic nedělali. Vězni museli mrtvé pálit v krematoriu nebo na hranici.

"Obžalovaná obžalobu pozorně poslouchá, ale mlčí. Její obhájce říká, že v tuto chvíli se jeho mandantka nebude vyjadřovat a odpovídat na žádné otázky," popisuje DK. "Staví jasně, že není pochyb o hrozném vraždění ve Stutthofu. Jeho mandantka není zalhávačkou holocaustu, nepopírá zločiny shoa ani hrůzy, které právě líčila obžaloba. Odmítá ale, že by na nich měla osobně trestněprávní vinu. Její obhájce říká, že je těžké pochopit, proč byla před desítkami let čtyřikrát slyšena jako svědkyně, a teď je sama na lavici obžalovaných. Nebyla nalezena jediná písemnost z lágru, opatřená jejím podpisem nebo parafou. Není prý jisté, že jeho mandantka byla opravdu přesně informována o vraždění…"

Hlavní líčení bude pokračovat 26. října.

Druhý nejdražší býk…

V hornobavorském Weilheimu byl 7. října vydražen býk jménem Senator (505 kg, stáří 11 měsíců) za 159 000 eur. Je tak druhým nejdražším býkem skvrnitého skotu, který byl kdy prodán, uvádí DK. Koupil ho chovatel z Allgäu v naději, že jim svými semeny investici zaplatí. "Superbýk je teď v karanténě, jeho sperma bude poprvé k dispozici tak zhruba za deset týdnů," říká v deníku Frank Bosselmann ze švábské oplodňovací společnosti.

Prý bude pořádným tátou!Zdroj: Deník/DK

Foto: Deník/DK/ Zuchtverbände

Modlitební knížka za miliony

Hebrejská modlitební knížka „Luzzatto High Holiday Mahzor“, která vznikla před asi 700 lety v dnešním Bavorsku, byla v aukčním domě Sotheby's v New Yorku vydražena za 8,3 milionu dolarů (asi sedm milionů eur), píše DK. Nabídla ji jedna židovská kulturní organizace. Její cena byla odhadována na čtyři až šest milionů dolarů. Nejvíc nabídl americký sběratel, který chce zůstat v anonymitě.

Byla za dolary!Zdroj: Deník/DK

Foto: Deník/DK/Sotheby's

Zavraždily stařenku

Před rokem uznal soud v Klagenfurtu tři obžalované (50, 46 a 64 let) vinnými vraždou 72leté ženy z Villachu, žhářstvím a podvody. Ve středu projednal jejich odvolání Vrchní zemský soud ve Štýrském Hradci.

Hlavní obžalované, dvojnásobné matce, podle psychiatrického posudku hlavě tria, která "esotericky" navedla druhou obviněnou k vraždě a žhářství, a se třetí stíhanou podvody připravily poškozené o statisíce eur, potvrdil doživotí. Mimo jiné ve věznici měla přemluvit spoluvězenkyně, aby pro ni prodávaly drogy - podle vyšetřovatelů chtěla takto získaný penězi platit obhájkyni… Fyzické vykonavatelce činu, která od první instance dostala 20 let, soud zvýšil sankci také na doživotí. Vykonávat je budou ve věznici pro duševně abnormální. Třetí bude sedět tři roky.