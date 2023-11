Jeho počínání pozoroval na kameře detektiv obchodu a informoval policii. Ta zloděje našla a zadržela. Byl vzat do vazby.

Zkusil znásilnit 92letou

23letý Alžířan si 11. října kolem 18. hodiny opatřil přístup do bytu 92leté v domě seniorů ve Vídni-Wiedenu, napadl ji a fixoval ji na posteli, kde se ji pokusil znásilnit. Prohledal byt a sebral stařence šperky a náramkové hodinky, které měla u sebe. Zraněnou ženu našla pečovatelka a alarmovala záchranné složky. Po prvotním ošetření byla zraněná seniorka přepravena do nemocnice.

Kriminálka po vyhodnocení obrazového materiálu a slyšení svědků zajistila v bytě stopy, mezi nimi DNA. Ta odpovídala genetickému otisku vězně, který v Horních Rakousích sedí ve vazbě pro podezření z vloupání do automobilů v lineckých podzemních garáží. V jeho ubytování našli různý lup z Vídně a z Lince, včetně šperků 92leté z posledního útoku. Věci už jí byly vráceny.

Jak pijí za humny

Aktuální dokument „Health at a Glance“ OECD uvedl Rakousko mezi šesti zeměmi s největším konzumem alkoholu na hlavu - se 11,1 litru za rok je spolu s Estonskem šesté. Víc vypijí jen Lotyši (12,2 litru), Bulhaři, Češi a Litevci. Průměr OECD je 8,6 litru.

Také v kouření jsou Rakušané s 21 procenty kuřáků nad průměrem OECD (16 %). Pod průměrem jsou v počtu lidí s nadváhou - v Rakousku 16,6 %, v OECD 18,4 %.

Křeček polní zvířetem roku

Křeček polní (Cricetus cricetus) vyhrál v letos poprvé veřejném hlasování titul zvířete roku. Je jedním z nejohroženějších druhů v Rakousku, informoval spolek pro ochranu přírody. Tělo má dlouhé 20-27 centimetrů, ocas 5-7 cm a může vážit 200 až 500 gramů. Jeho konkurenty na titul 2024 byli kozorožec alpský a vydra.

Padla první vlčice

V noci na středu byl v Horních Rakousích zastřelen první vlk, přesněji vlčice. Už třikrát vylekala lidi, když se jí přiblížili, a 30. října byl povolen její odstřel. DNA analýza a obsah žaludku mladého zvířete na veterinární univerzitě ve Vídni mají vyjasnit, jestli se podílela na stržení některých zvířat. "K ochránění myslivců před napadáním kritiky mají místo a osoba střelce zůstat tajné," píší OÖN. K odstřelu byli legitimováni myslivci z 20 revírů, které leží v desetikilometrovém okruhu od posledního incidentu v Unterweissenbachu.

Útočníci s mačetami pochytáni

20. dubna byl 31letý Alžířan napaden u podzemky ve Vídni skupinou mužů a mačetami hrůzným způsobem zabit. Při pokusu o útěk z místa činu přeplaváním Dunaje byl zatčen jeden z pachatelů a vzat do vazby. 3. května byly v bytě 29letého a 34letého Alžířana zajištěny marihuana a 1,2 kilogramu konopné pryskyřice. Při vyšetřování se přišlo na vztah ke zmíněné vraždě. Čtvrtý "do party" byl zatčen 5. října ve Francii. Jeho vydání do Rakouska už bylo povoleno.

V opilosti znásilnil pacientku

V květnu se při stacionárním pobytu v nemocnici ve Štýrském Hradci 46letý nemocný vloudil do pokoje pacientky a měl s ní pohlavní styk. Na podrobnosti se prý při velké opilosti nevzpomíná. Podle znalce ale je trestně odpovědný. Ve středu byl ve Štýrském Hradci odsouzen k pětiletému odnětí svobody.

Od 19 let závislý na alkoholu sáhl po láhvi znovu stejný den, kdy byl po jedenácti dnech stacionární odvykací kúry propuštěn z nemocnice. Se 3,06 promile ho policie našla ležet před obchodem…

Stejnou noc došlo k incidentu v pokoji pacientky, která ho poté vyhodila a znovu se uložila ke spaní. Chlápek k ní vlezl opět a tentokrát ji pevně držel a přes její obranu a zvonění na personál ji znásilnil. Na zvonek přišly dvě ošetřovatelky a jeden pečovatel a potvrdili, že ho našli skloněného nad pacientkou. "Už situace využil," řekl pečovatel a poznamenal, že už ho z pokojů musel vyhánět často. Tentokrát měl promile už "jen" 2,5… U soudu obžalovaný řekl, že si zřejmě kvůli alkoholu spletl pokoj.

Senát mu uložil pět let. Přitěžovalo mu šest předchozích odsouzení, naposledy letos v červnu v Eisenstadtu k devíti měsícům za ublížení na zdraví a podvod.