Delší dobu zaznamenával i náš web vylupování bankovních automatů v Německu, někdy i velmi blízko českých hranic. Od čtvrtka soudí v Bambergu 16 obžalovaných z těchto zločinů, při nichž ukradli 3,3 milionu eur a výbuchy napáchali věcné škody za více než 5,5 milionu.

Jeden z vybraných bankomatů. | Foto: DK

Profesionální banda z Nizozemska, tzv. Mocromafie, vyhodila jen v SRN od roku 2021 do vzduchu přes sto automatů, skoro každý týden nějaký. Sérii jí ukončila velká razie v Holandsku po mnohatýdenním detailním sledování loni koncem ledna.

Za 30 útoků teď stojí v Bambergu před senátem Holanďané a Belgičané ve věku 23-42 let. Jedenáct vyloupených automatů bylo v Bavorsku, z nich tři v Horním Bavorsku a v Horní Falci. 25. října 2022 poslala skupina do vzduchu přístroj v Luhe-Wildenau, 7. listopadu automat Sparda-Banky v Řeznu a tři dny předtím automat Sparkasse v Tögingu.

"Organizátoři mezi obžalovanými nejsou, protože skutečné hlavy nikdo nezná," říkají vyšetřovatelé. Členové pečlivě organizované bandy pocházejí většinou z přistěhovalců druhé generace marockého původu v Nizozemsku. Podle toho, jak profesionálně a s jak malým rizikem odhalení automaty vyhazovali, se postupy naučili pachatelé podle policie a státních zástupců ve specializovaných tréninkových táborech a kempech. Při téměř stovce činů, které jsou jim připisovány od začátku roku 2021, neztroskotali ani jednou. Až loni v lednu bylo zadrženo v Nizozemsku devět mužů, viněných z více než 50 útoků. Jen v Bavorsku došlo ke 34 takovým výbuchům se škodou přes 40 milionů. Druhá skupina čtyř osob byla dopadena loi v září rovněž v Holandsku, kde způsobila škodu 400 000 eur.

Ještě před přečtením obžaloby byl proces na neurčitou dobu přerušen - většina z více než 30 obhájců kritizovala, že řadu spisů dostali až den před zahájením hlavního líčení. Vzhledem k množství obviněných je případ projednáván ve sportovní hale na pozemku vzdělávacího centra policie v Bambergu. Soud má naplánováno přes 70 procesních dnů do konce roku.

Podvod s údajnou jasnovidností

Soud se 47letým Serkanem Ö., který se vydával za jasnovidce, začal v Mnichově. Léta prý využíval pověrčivosti ženy bohatého podnikatele. Zahrál jí, že je médiem, které její rodině dokáže přinést požehnání. Prováděl rituály, při kterých se žena musela modlit, což mělo zabránit dopravním nehodám a dalším škodám, které jí hrozily. Vyšetřovatelé nevylučují, že voda, kterou jí pravidelně podával, obsahovala látky, které ženě zhoršovaly vnímání. Poté s ní Serkan Ö. vždy šel do banky, kde pro něho peníze vybrala nebo mu je převedla, napsal list Bild.

Ženu prý také přesvědčil, že ji manžel podvádí a má poměr. Aby údajnou nevěru dokázal, žádal prý peníze. Od roku 2018 mu poškozená zaplatila přes 1,2 milionu eur.

Spoluobviněna je také jeho 39letá manželka, na jejíž účet přicházely peníze; kartu k němu musela dál manželovi.

K druhému dnu hlavního líčení ve středu se obžalovaní bez omluvy nedostavili a jednání bylo přerušeno. Údajně dvojice zmizela do Turecka, kde matka obviněného pomocí kávové sedliny předpovídala budoucnost turistům.

Zavraždil otce a jeho partnerku

Z dvojnásobné vraždy staršího páru ve věku 70 a 55 let v Altenstadtu jsou v Memmingenu obžalováni mužův syn (38), jeho manželka (33) a z pomoci jejich známý. Obvinění měli příbuzné žijící v sousedním domě zabít - muže udušením, ženu probodnout.

Podle obžaloby ležely oběti v posteli a byly útokem překvapeny. Podle obžaloby obžalovaní mluvili o smrti otce několikrát v chatech. Pozadím byl spor o darovaný dům. Otec chtěl darování zrušit, syn podle vlastních slov v tom cítil ohrožení své existence. Třetí obžalovaný

údajně sehrál roli při získávání zbraně, staral se o dítě obžalovaného a poskytoval falešné alibi. Verdikt má padnout 2. května.

Koně Przewaldského.Zdroj: DK

Przewalského koně do Kazachstánu

Berlínský zoopark a pražská zoo se podílejí na projektu přesídlení Przewalského koní do Kazachstánu. Berlín tam posílá čtyři. Spolu se čtyřmi dalšími "przewalďáky" z pražské zoo mají být letos vypuštěni v chráněném území Altyn Dala (Zlatá step), sdělilo vedení zoo. "Společným cílem je v příštích pěti letech znovu usídlit v jejich přirozeném životním prostoru nejméně 40 koní," píše DK.

Koncem dubna půjde šest zvířat do karantény v Berlíně. Začátkem června budou čtyři nejvhodnější přepraveni z Berlína českým vojenským letadlem do Kazachstánu. Ve stejnou dobu se vydají na cestu z pražské zoo vojenským letadlem čtyři koně do aklimatizačního centra ve středoasijské stepi.

Skoro už vyhynulý druh má dnes cíleným chovem v zoo a chovných stanicích po světě na 2400 kusů.