Ředitel letiště Scharnstein Christian Klopf řekl, že pokud jeho informace souhlasí, nebyl tento typ letadla vhodný k překročení Alp v tomto počasí. Stroj je jen částečně schopen letu podle přístrojů, pilot proto nemohl překročit mraky a musel letět podle pozorování terénu, což bylo v tomto případě extrémně těžké. Sněžilo, byl silný vítr a turbulence. Možná že pilot vletěl do chybného údolí Almtal a kvůli špatnému rozhledu už se nedokázal otočit. Letecká komise příčiny nehody zjistí, uvedl Klopf.

Násilníci nesmí domů

Do 1. listopadu bylo v Rakousku letos uděleno 12 700 zákazů vstupu do bytů a přibližování se k partnerům. Loni za celý rok jich bylo 14 643. Od 1. září 2021 byly 26 300 násilníkům uloženy povinné porady v ambulancích. Letos bylo 26 žen v Rakousko zavražděno a 41krát došlo k vražedným pokusům.

Kráva na louce zapadla do bláta. Zachránili ji jihočeští hasiči

Parašutista na Mt. Everestu

Stefan Schöddert (26) z Bischofswiesenu si vyskočil z vrtulníku ve výšce 7400 metrů, v mrazu mínus 25 stupňů, v Syangboche ve východním Nepálu, nad masivem, k němuž náleží i Mount Everest.

Volným pádem v Himalájích.Zdroj: DK

DK připomíná, že za tento seskok vděčí Special Air Service, zvláštní jednotce British Army. Po výskoku z vrtulníku "plachtil" 3650 metrů k zemi, 30 sekund ve volném pádu po zrychlení z nuly na 260 km/h… V osmi sekundách dosáhl maximální rychlosti. Padák o ploše 38 metrů čtverečních ho zbrzdil na 40 km/h - a za pět minut přistával. "Proletěl se volným pádem už v Brazílii, v USA, Austrálii, Nepálu, Venezuele a v Arabských emirátech, seskoků s padákem už absolvoval 3400 - první ve čtrnácti letech, z výšky 4000 metrů," zaznamenává DK.

V Horních Rakousích žije asi 2200 bobrů

Zemský referent ochrany přírody a zástupce zemského hejtmana Manfred Haimbuchner míní, že je třeba přepracovat statut jejich ochrany, a vytýká EU malou flexibilitu. Má být umožněno alespoň jejich regionální "odebírání", řekl v pátek.

Ještě před šesti lety byl jejich stav odhadován na 800 až tisíc kusů, před deseti lety jich v zemi bylo 600 až 650, v roce 1989 jen 35. Teď se razantně množí a v některých regionech, třeba v dunajském prostoru, je už jejich nadprodukce. Toho času je odstřel bobrů přísně zakázán.

Uprchlíka z nemocnice už chytli

28letý vězeň, o jehož útěku z vídeňské nemocnice náš web informoval, byl v pátek dopaden ve Vídni. Prchnul z čekárny před ordinací v 11.22 hodiny a při tom zranil jednoho ze zaměstnanců justice. Ministerstvo spravedlnosti po jeho útěku zpřísnilo zásady eskortu - nařídilo všem vazebním věznicím, že v budoucnu musejí všem doprovázeným vězňům poutat ruce za zády. Podle ministerstva trpí dotyčný útěkář psychickým onemocněním.

Ministerstvo upozornilo, že letos proběhlo kolem 35 000 eskort bez problémů.

Jižní Čechy pokryl sněhový poprašek. Přinesl místy náledí i několik nehod

Od 130 kg váhy až k medaili v kuturistice

Před deseti lety vážil rodák z Asbachu na Pasovsku a vyučený obchodník Dieter Moser 130 kilogramů a nemohl si zavázat tkaničky. Zhruba v tu dobu našel na internetu crossfit, "královskou disciplínu funkčního fittnesu", zaměřenou nejen na posilování svalů, ale i na flexibilitu, dovednost a vytrvalost. Trénink je směsí cvičení, atletiky a vzpírání. Dnes je třetí v mistrovství Německa a bodybuildingu.

Ve 24 letech začal podnikat v Simbachu s fitnessstudiem „Checker Fitness“ a už jej vede 36 let. Asi deset let je v něm zaveden také crossfit-box, sport, který pomohl i jemu od nadváhy. Třikrát v týdnu posiloval, třikrát podstupoval crossfit. K tomu si opatřil přístroj užívaný i astronauty NASA, který analyzuje z elektrických impulsů práci těla. "Vím tedy přesně, kolik díůy mám svaloviny a tuku," říká v DK. Měří se během roku každé tři dny, tři měsíce před soutěží denně.

Kulturista před a po…Zdroj: DK

V zimě nabírá váhu - jí prý zdravě, ale víc než předtím. Od ledna se živí kontrolovaně, dohlíží na svou denní dávku bílkovin. Potřebuje jich 220 gramů. 100 z toho vypije, zbytek bere v masu a zralých sýrech. Tvarohový sýr s nakládačkami, osolený a popepřený, je prý typickým jídlem v roce. Sacharidy redukuje. Měsíc před soutěží zcela rezignuje na mléčné produkty, které pomáhají ukládat vodu pod kůží.

Hodinu před startem své kategorie (Masters 60+) začíná rozhýbávat svou látkovou výměnu starého pána. Manželka Helga, s níž žije už 20 let a mají spolu 33letou dceru Ninu, mu tělo namaže hnědkou a on se "napumpuje" silovými cviky, které podpoří krevní oběh a svaly vypadají plnější. Tři dny předtím proto také zvýší podíl sacharidů v jídle.

Noviny poznamenávají, že "honění svalů" je často vysmíváno jako projev ješitnosti, a Moser říká: "To je u sportu vždycky, je jedno, ať v nich jde o výkony, nebo vzhled. Mohu zahýbat každým svalem, ale nejvíc mne fascinuje, co jsem se naučil o výživě. Dnes je o ní mnohem víc informací než před 35 lety. Řekl bych, že u soutěží dělá 70 až 80 procent výsledku…"

Fotbalové rekordy

30letý Harry Kane vytvořil další rekord bundesligy. Jeho gól v pátek večer na hřišti FC Köln byl jeho osmnáctým za Bayern v této sezoně, což se dosud nikomu ještě za dvanáct kol nepovedlo. Tím překonal rekord Gerda Müllera, který se ve dvanácti utkáních sezóny 1968-69 trefil 17krát.

Dalšího rekordu se dočkal rozhodčí Felix Brych (48). Byl delegován k sobotnímu utkání bundesligy Frankfurt-Stuttgart, které bylo jeho 344. odřízeným zápasem. Tím vyrovnal rekord Wolfganga Starka. "Protože my sudí nikdy nic doopravdy vyhrát nemůžeme, definujeme se právě takovýmito rekordy," řekl.

Sudí Brych jubilejní zápas nedopískal…Zdroj: DK

Měl to v sobotu složité. Ve 32. minutě zápasu při útoku Frankfurtu si při úhybném manévru "otočil" pravé koleno, a jak se ukázalo, utrpěl utržení křížového vazu… Po ošetření na střídačce musel o poločasu předat na radu lékaře řízení čtvrtému rozhodčímu Patrickovi Schwengersovi.

Svařák za 21 eur?

1. prosince otevře vánoční hospoda v zahradě nóbl pětihvězdičkového hotelu Sofitel Munich Bayerpost. Nabídne opět svou specialitu, barovým manažerem vlastnoručně připravený svařák. "Ze třetiny bude obsahovat Perrier-Jouët-Champagner, ale co do něj bude přimícháno, zůstává tajemstvím," píše DK. "Exkluzivní" bude také cena - za třetinku musí zákazník zaplatit 21 eur… V roce 2019 to bylo ještě 14 eur. "Inflace je holt znát také na luxusním podlaží," uzavírá DK.

Nebeský disk přiletěl zpátky

Německý astronaut Matthias Maurer přinesl zmenšenou kopii více než 3600 let starého "nebeského disku z Nebry" z kosmu do domova originálu, do zemského muzea v Halle. Měl ji s sebou na své misi na ISS od listopadu 2021 do května 2022. Replika s průměrem 20 centimetrů bude v Halle k vidění do 5. května příštího roku.

Maurer byl 600. člověkem a 12. Němcem v kosmu, čtvrtým na ISS.