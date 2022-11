Cílem je vzbudit u žáků povědomí k ochraně malých životních prostor, ve kterých může být udržena četnost druhů hmyzu, tak důležitá pro ekologickou rovnováhu, píše list.

Projekt má být v příštích letech rozšířen pokud možno na všech rakouských 48 přírodních parcích. Na veřejných a privátních malých plochách vznikají květinové pásy, stavby z mrtvého dřeva a pomůcky k hnízdění. V Bad Zellu mají být přístupné i veřejnosti.

Spořitelna povolila teplejší oblečení

Městská spořitelna v Augsburgu snížila kvůli spoření energií teplotu v provozu a uvolnila proto dosud tradičně striktní předpisy pro oblečení zaměstnanců, píše Donaukurier. Její mluvčí vysvětlila, že základní princip zůstává, ale byl natolik změkčen, že prosí veřejnost o porozumění, když oděv jejích pracovníků bude trochu teplejší než obvykle. "V otrhaném pulovru ale u nás nikdo stát nebude," dodala. Oblek nebo kostým je dál předepsán. Tabu zůstávají i čepice a flísové bundy, džínsy a trička, i když prostory budou vytápěny jen na devatenáct stupňů a chodby a foyer nebudou vyhřívány vůbec. U dam jsou myslitelné stylistické šály.

Vezl 80 českých raket

Dva měsíce před změnou roku byl ve Furthu v Horním Falcku přistižen 45letý Bavor s 80 zakázanými silvestrovskými raketami pod předním sedadlem svého auta, napsal DK. Vysvětlil, že je koupil v Čechách. Je stíhán za porušení zákona o výbušninách.

KVÍZ: Jižní Čechy a turistika. Vyzkoušejte si, jak znáte krásná výletní místa

Vánoční strom pro Mnichov

V Hohenpeißenbergu v hornobavorském okrese Weilheim-Schongau ve středu skáceli na pozemku rodiny Schaanových 50 let starou sibiřskou jedli bělokorou pro mnichovský ježíškovský trh. Jeřáb ji naložil na transportér a ve čtvrtek má dorazit do cíle.

«Mám smíšené pocity. Znám ten strom od dětství," říká Daniela Schaanová, jejíž otec asi 25 metrů vysokou jedli vypěstoval. "Na druhé straně máme obrovskou radost z takové cti, které se nám dostalo…" Podle ní by strom stejně musel padnout kvůli elektrickým drátům. Na jaře si zasadí náhradní.

Ježíškovský trh na Mariánském náměstí bude otevřen 21. listopadu. Okres, ze kterého strom pochází, se na něm může tradičně prezentovat svým stánkem.

V Rakousku zahynulo už 55 motorkářů

Od 1. ledna do 30. října zahynulo na rakouských silnicích 55 motocyklistů, píše Volksblatt. "Je to nejméně za posledních 30 let, ale pořád jde o nepotěšitelně vysoké číslo," říká dopravní technik automotoklubu David Nose. V roce 2000 zahynulo na motorkách v zemi 112 osob.

Příčinou největší části nehod byla nepřiměřená rychlost. V téměř dvou třetinách byli hlavními viníky sami poškození. U poloviny smrtelných havárií nebyli další účastníci.

V uplynulých 15 letech hynuli především motorkáři 40-54letí. V posledních pěti letech byli převážně ve věku 55-59 let.

Celkových mrtvých v dopravě bylo v Rakousku do 30. října 327, o sedm procent víc než loni, ale o devět procent méně než v předpandemickém roce 2019.

Odhalí sochu Gerda Müllera

3. listopadu v 18 hodin odhalí ve švábském Nördlingenu bronzovou sochu fotbalového kanonýra Gerda Müllera. Bude to v den jeho narozenin v tomto městě v roce 1945 (zemřel loni 15. srpna ve věku 75 let). Město oznámilo, že přijedou i jubilantovi slavní spoluhráči.

Socha ho ukazuje při nejdůležitějším gólu jeho kariéry, vítězné trefě na 2:1 proti Nizozemsku ve finále MS 1974 v Mnichově. Vytvořil ji sochař Herbert Deiss z Aschaffenburgu a ulili ji zvonaři firmy Rincker v Sinnu. Na financování se podílely i německý fotbalový svaz a FC Bayern.

Bombarďák národa ještě v ateliéru.Zdroj: Deník/archiv VLM

"Obec chtěla památník postavit za městskými hradbami, podpisová akce občanů názor radních změnila a socha bude ve vnitřním městě," napsal DK. Na snímku je "bombarďák národa" ještě v ateliéru.