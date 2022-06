Od sousedů: Střílí na počest záchrany před husity

Už skoro 600 let slaví v Hofu, 15 km západně od českých hranic, v červenci "dřevákový den". Bývala to veliká střelecká slavnost, ale letos ji na jaře město potřetí za sebou kvůli koroně zrušilo a vyhlásilo "dřevákovou dobu". 590. výročí oslaví Hof od nadcházející neděle do 19. června řadou jednotlivých akcí. Budou se na nich podílet i osmnáct místních hostinců a pivních zahrad. "Tradiční ,dřevákové pivo´ je už dlouho uvařeno a čeká na naražení," píše DK.

Hosté z Chebu. | Foto: Deník/archiv VLM