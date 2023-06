Mladiství u májky zapálili 40letého

V noci na 30. dubna utrpěl v Oberpöringu v okrese Deggendorf během střežení májky místními hasiči těžké popáleniny 40letý muž. Událost byla nahlášena policejní inspekci v Plattlingu odpoledne jako nehoda. Utrpěná zranění ale tomu neodpovídala a vyšetřování ukázalo, že muž byl na hlídce mezi 1.30 a druhou hodinou polit dvěma mladistvými hořlavou tekutinou a následně bylo jeho svrchní ošacení zapáleno zapalovačem. Přítomní oheň uhasili a těžce zraněný byl téhož dne převezen na speciální kliniku, kde pak podstoupil více operací. Momentálně už není ve stacionárním léčení, ale popálená tvář a přední část těla vyžadují další ošetřování.

Mladiství jsou stíháni na svobodě s podezřením na těžké ublížení na zdraví. Ukázalo se, že poškozený byl k vylíčení činu "komunikativně" ovlivněn, sdělilo policejní prezídium. Měl mluvit o nehodě a o spoluzavinění. Pět dalších přítomných, z toho jeden mladistvý, dva výrostci mezi 18 a 21 lety a dva dospělí, mělo záměrně k události vypovědět falešně. Jsou nyní šetřeni pro podezření ze zatemňování trestného činu a z neposkytnutí pomoci.

Ze starých časů…

Klaus Klobe, vedoucí vlastivědného muzea v Landau, připravil výstavu k inflaci před sto lety, v roce 1923. Nadcházející neděli k ní nabízí prohlídku s výkladem od 14 hodin. Jako "Kus měsíce" prezentuje písemnosti, známky a platidla dokladující průběh inflace.

Vzpomínání na superinflaci…Zdroj: DK

Od roku 1921 obyvatelstvo investovalo především do věcných hodnot, bralo si spoustu kreditů a marka klesala. Stát sebral daněmi ještě procento, zbytek peněz nechal bez ohledu na protihodnotu natisknout v řadě tiskáren, také dvěma v Landau. Některá platidla jsou potištěna jen po jedné straně, k úspoře papíru někdy měly stačit přetisky starých hodnot… I ty jsou vidět na výstavě. Vypůjčena pro ni byla dopisní známka se sumou jedné miliardy marek, která neměla hodnotu vyšší než pár let předtím, kdy stála 15 feniků…

9. června 1923 stálo vejce 800 marek, za půl roku 320 miliard. V květnu byl dolar za 47 670 marek, půl roku nato se kupoval za 4,2 bilionu. Ulehčení přineslo až ukončení inflace závěrem roku 1923 zavedením tzv. rentové marky, kterou po roce vystřídala říšská marka měněná 1:1. Rentová ale zůstala v oběhu a její bankovky a mince byly staženy až roku 1948.

Ubývá dárců orgánů

V Bavorsku darovalo své tělesné orgány letos 48 osob. Čekalo na ně 1100 lidí, jak řekl ministr zdravotnictví Klaus Holetschek. K sobotnímu Dnu dárcovství orgánů v Německu (Organ Donation Day) uvítal novou debatu o "řešení rozporu". Ten má umožnit každému občanovi být dárcem orgánů, jestliže to předtím výslovně neodmítl. Aktuálně je k tomu třeba jeho souhlasu prostřednictvím dárcovského pasu nebo svolením jeho příbuzných.

"Řešení rozporu" by například podle lékaře Bruno Meisera z transplantačního centra Univerzity Ludvíka Maximiliana v Mnichově mohlo počty dárců zhruba zdvojnásobit, na dvacet na milion obyvatel. Podle jeho odhadů by mohly v SRN každoročně zabránit transplantace až 30 000 úmrtí, v zemi je ale pořád jen 800-900 dárců…

Půjde vrah desetileté na svobodu?

Ursula Herrmannová zmizela 15. září 1981 na Ammersee, když jela na kole domů do Echingu. Neznámý pachatel ji měl strhnout z bicyklu a zavřít do dřevěné bedny, kterou zahrabal v lese. V ní se dívenka udusila. Dlouho po její smrti bylo po rodičích požadováno zaplacení dvou milionů marek jako výkupné.

Po týdnech byla nalezena bedna s jejími ostatky. Šetření na místě bylo fiaskem, které vrchní státní zástupce později označil za dílo "komanda ničení stop".

Až v květnu 2008 byl ve Šlesvicku-Holštýnsku zatčen pravděpodobný pachatel, tehdy 58letý. V minulosti bydlel v blízkosti rodiny Herrmannových. V březnu 2010 mu soud v Augsburgu uložil doživotí za vyděračský únos člověka s následkem smrti, které si dotyčný odpykává v Lübecku. Čin stále popírá.

Tady se Ursula zadusila…Zdroj: DK

Vyšetřování prý bylo provázeno řadou pochybení policie. Znalecký posudek Univerzity v Curychu na magnetofon zajištěný u obviněného, který měl být použit k vyděračským telefonátům, uzavřel, že přístroj "spíše nebyl" nástrojem činu. Také Ursulin bratr dnes pochybuje, že odsouzen byl ten pravý.

Podle zákona může být doživotí změněno po 15 letech na podmíněné, pokud se odsouzený už ničeho nedopustil. To dopadá i na tohoto pachatele, jak soud v Lübecku sdělil. Až do právní moci rozhodnutí zůstává v cele. Stížnost státního zastupitelství je prý ale nepravděpodobná, podle obhájce by jeho mandant mohl vyjít na svobodu 7. června na zkušební dobu pěti let.

Reprodukce bedny, v níž se Ursula Herrmannová udusila. Zdroj: DK