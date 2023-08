Připravují zemědělský a podzimní veletrh

"Bude pravděpodobně letos nejatraktivnější v Rakousku," říká ředitel Helmut Slezak. Výstavu v Riedu otevře kancléř Karl Nehammer 7. září. Na 14hektarové ploše bude více než 500 vystavovatelů.

Po 39leté přestávce se v Riedu uskuteční opět spolková přehlídka klisen noriků (7. září) a haflingerů (10. září). Očekávají na ní kolem 75 klisen, některé s hříbaty, ze všech spolkových zemí. Chovatelé skvrnitého skotu předvedou své kusy poprvé novým systémem boxů, který umožňuje průběžné aukce.

Na své si přijdou přiznivci lidových slavností. Pivní stan, hala vína a zábavný park se 20 pojízdnými atrakcemi se otevřou už od 31. srpna (čt a pá od 15 h, so od 13 a ne od 11), a pak se připojí k veletrhu (denně od 11 h). Vstup na výstaviště bude stát 12 eur, seniory 10, děti do pěti let zdarma.

Kvalifikace oráčů

V Sierningu na polích rodiny Derflingerových bude v sobotu od 13 hodin kvalifikace 27 oráčů a dvou "oráček" o účast ve spolkovém finále v příštím roce ve Waldingu. "Formuli 1 císařů brázd" organizuje od roku 1957 organizace zemské mládeže.

Hledají mistry orby.Zdroj: OÖN

Souběžně s orbou bude v Sierningu soutěž nejlepších skupin lidových tanců Horních Rakous.

Jak jsou kde bohatí

Poprvé od finanční krize 2008 poklesly loni privátní majetky dospělých v celém světě o 2,4 % na 454,4 bilionu dolarů. Uvedla to v úterý studie Global Wealth Report curyšská banka UBS a její dcera Credit Suisse.

Tabulku zemí s největším majetkem na hlavu vede Švýcarsko se 685 000 dolary před USA a Hongkongem. V Německu má dospělý v průměru 256 000, v Rakousku 245 000 dolarů.

Počet milionářů na světě poklesl o 3,5 milionu na 59,4 milionu.

Country festival v Münzbachu

O nadcházejícím víkendu se Münzbach v Mühlviertlu promění ve westernové městečko s koňskými povozy, týpí stany a typickými fasádami, píše OÖN. Vystoupí kapely countrymusic, letos například Američanka Kim Carson se svou skupinou, Silverado Country Band z Itálie a rakouští Still Country a Frankie Fortyn. Od 17 hodin budou moci svůj Divoký západ zažít děti.

Zazpívá v Mürzbachu.Zdroj: DK

Na snímku ze zdroje OÖN je Kim Carson.

Zastaví střílení vyder?

Od srpna se mohou v Dolním Bavorsku a v Horní Falci s výjimkou Neumarktu střílet vydry. Na internetu se proti tomu objevila petice, kterou jen za týden podepsalo přes 43 000 lidí. Vyzývá WWF a premiéra Markuse Södera a ministryni zemědělství Michaelu Kaniberovou, podepsané pod povolení odstřelu, k obnově ochrany přírody a podporu přísně chráněných živočichů.

Přestanou je střílet?Zdroj: DK

V polovině května bavorský správní soud zastavil výjimečně povolený lov vyder na třech rybnících v Horní Falci jako porušení platného práva.

Navedl kamaráda k vraždě rodičů

Z nenávisti k rodičům navedl mladistvý z Horního Francka k jejich zavraždění tehdy 18letého kamaráda podle plánu, který připravil se svou 16letou sestrou. Ten 9. ledna 2022 v Mistelbachu zaútočil na spící manžele-lékaře četnými ranami nožem. Dívka ho k tomu vybavila maskou, čelovkou a rukavicemi.

Věděli, že je chlapec lehce ovlivnitelný a že by pro ně udělal cokoliv. Řekli mu, že rodiče s nimi zacházejí špatně a jejich smrt je pro ně jediným východiskem.

Matčiným křikem se vzbudil 14letý bratr objednavatele zločinu a vyšel před dveře. Sestra mu ale zabránila zavolat záchranné složky. Pachatelé pak uprchli z domu, kde nechali tři mladší sourozence.

Soud v Bayreuthu uložil podle zákoníku pro mladistvé za úkladnou vraždu dnes 19letému 13,5 roku, dnes 18leté 9,5 roku. Nejvyšší soud v Karlstuhe tresty potvrdil.

Zabil "babysitter" pětiletou?

Gökdeniz A., tehdy 19letý, měl 21. února dohlížet jako "babysitter" na čtyři děti své přítelkyně, mezi nimi na pětiletou nejstarší dceru. Jejich návštěva dětského hřiště v

městském parku v Berlíně-Pankowě se vyvinula v tragédii.

A. s pětiletou z hřiště zmizeli a "sitter" se pak vrátil sám. Alarmovaná policie dívenku našla těžce zraněnou sedmi bodnými ranami v křoví. Zemřela v nemocnici.

Gökdeniz A. s německým a tureckým občanstvím byl zatčen a nevypovídal. Jeho obžaloba ze zabití měla jen sedm řádek. První svědkyní u soudu byla 35letá matka usmrcené Sibel C. jako vedlejší žalobkyně. V několikahodinové výpovědi uváděla, že žila se dcerami v bytové skupině úřadu pro mládež. Jen celkově třikrát nechala na děti dohlížet dlouholetého známého. Kritického dne byla s nimi a opatrovníkem na hřišti. Musela si odběhnout do bytové skupiny, aby uvařila jídlo a ušetřila tak peníze. Pak na ni zaklepal sociální opatrovník, že jedno její dítě zmizelo. Vzpoměla si, že se nejstarší dceři tenkrát na hřiště nechtělo, ačkoliv se jinak tak ráda hýbala…

Při jejím hledání jí A. řekl, že chtěla na toaletu a pak se od něho oddělila a zmizela.

U hlavního líčení řekla svědkyně na adresu obžalovaného: "Sama jsem vyrostla v dětském domově. Chtěla jsem mu něco dát, aby nesklouzl až na dno…" Starala se o něho jako o páté dítě, vařila a prala mu…

Soud chce pokračovat 16 jednacích dnů, rozsudek by mohl být vyhlášen 10. listopadu.