Připravují zemědělský a podzimní veletrh

"Bude pravděpodobně letos nejatraktivnější v Rakousku," říká ředitel Helmut Slezak. Výstavu v Riedu otevře kancléř Karl Nehammer 7. září. Na 14hektarové ploše bude více než 500 vystavovatelů.

Po 39leté přestávce se v Riedu uskuteční opět spolková přehlídka klisen noriků (7. září) a haflingerů (10. září). Očekávají na ní kolem 75 klisen, některé s hříbaty, ze všech spolkových zemí. Chovatelé skvrnitého skotu předvedou své kusy poprvé novým systémem boxů, který umožňuje průběžné aukce.

Na své si přijdou přiznivci lidových slavností. Pivní stan, hala vína a zábavný park se 20 pojízdnými atrakcemi se otevřou už od 31. srpna (čt a pá od 15 h, so od 13 a ne od 11), a pak se připojí k veletrhu (denně od 11 h). Vstup na výstaviště bude stát 12 eur, seniory 10, děti do pěti let zdarma.

Kvalifikace oráčů

V Sierningu na polích rodiny Derflingerových bude v sobotu od 13 hodin kvalifikace 27 oráčů a dvou "oráček" o účast ve spolkovém finále v příštím roce ve Waldingu. "Formuli 1 císařů brázd" organizuje od roku 1957 organizace zemské mládeže.

Hledají mistry orby.Zdroj: OÖN

Souběžně s orbou bude v Sierningu soutěž nejlepších skupin lidových tanců Horních Rakous.

Jak jsou kde bohatí

Poprvé od finanční krize 2008 poklesly loni privátní majetky dospělých v celém světě o 2,4 % na 454,4 bilionu dolarů. Uvedla to v úterý studie Global Wealth Report curyšská banka UBS a její dcera Credit Suisse.

Tabulku zemí s největším majetkem na hlavu vede Švýcarsko se 685 000 dolary před USA a Hongkongem. V Německu má dospělý v průměru 256 000, v Rakousku 245 000 dolarů.

Počet milionářů na světě poklesl o 3,5 milionu na 59,4 milionu.

Country festival v Münzbachu

O nadcházejícím víkendu se Münzbach v Mühlviertlu promění ve westernové městečko s koňskými povozy, týpí stany a typickými fasádami, píše OÖN. Vystoupí kapely countrymusic, letos například Američanka Kim Carson se svou skupinou, Silverado Country Band z Itálie a rakouští Still Country a Frankie Fortyn. Od 17 hodin budou moci svůj Divoký západ zažít děti.