Chybět nebude ani tradiční Chicken Pot Pie, drůbeží ragú s lanýži v těstíčku, které si před časem od něho výslovně přála na oskarech Barbra Streisandová. Martin Scorsese zase chtěl speciální pastu, dvojnásobný držitel trofeje za režii Ang Lee něco asijského…

"Puck založil v Hollywoodu kariéru snů," píše o něm DK. "Aby unikl z dozoru přísného nevlastního otce na rakouském venkově, odešel ve 14 letech z domova jako kuchařský učeň, později se naučil řemeslu ve Francii a ve 24 letech se chytil v Los Angeles. Stal se hvězdou a novými nápady postavil kalifornskou kuchyni na hlavu. Provozuje po světě tucty restaurací, také Spago v Beverly Hills. V Hollywoodu je pověstný svými čokoládovými oscary. Už jich zhotovil desetitisíce, tentokrát 3500 ,poprášenými´ jedlým zlatem a zabalené do malých krabiček…"

Živo ve vlacích z Prahy

V sobotu ve 12.20 zadrželi policisté SRN hledaného 28letého Poláka ve vlaku z Prahy na Furth. Nezaplatil německý trestní příkaz za ublížení na zdraví a protože nemohl vyrovnat soudní dluh kolem 3000 eur, byl předán do věznice v Řeznu. V neděli večer kontrolovala pohraniční policie 34letou Ukrajinku s platným českým vízem pro vjezd do SRN. Našli u ní ale menší množství kokainu a marihuany, takže se musela vrátit do Čech.

Od sousedů: I Čech se uchází o působení na majáku

Poslíčkové jídla stávkují

Ve čtvrtek byly varovné stávky doručovatelů jídel ve Vídni, Štýrském Hradci, Innsbrucku a Klagenfurtu, na dnešek je ohlásily služby Lieferando a Foodora v Linci a v Salcburku. Od 13 do 15 hodin růstanou bicykly poslíčků stát před svými distribučními místy.

Odbory požadují zvýšení mzdy o 8,7 %, tedy ve výši rovnající se inflaci, zaměstnavatelé nabídli po čtyřech kolech vyjednávání dosud 5,8 %. Dotčeno je kolem 4000 doručovatelů jídel.

Tanec ve varieté k mání

Experti věděli, že existuje, ale svět umění se dohadoval, kde zůstal. Zmizelý obraz Ernsta Ludwiga Kirchnera se nyní vynořil. Olej Tanec ve varieté z roku 1911 o rozměru 120x145 centimetrů byl podle aukčního domu Ketterer 80 let v privátní sbírce v Bádensku-Württembersku a 7. června má být vydražen za dva až tři miliony er. Dílo bylo známo dosud jen z černobílého obrazu.

Tanec dle expresionisty.Zdroj: inFranken.de

Podle aukcionáře na něm expresionista Kirchner inscenoval taneční scénu černého tanečníka a bílé tanečnice před skupinou bílých tanečníků. Je jedním z jeho posledních děl, které Kirchner (1880-1938) namaloval v Drážďanech k tématu cirkus a varieté. Bylo vystaveno krátce po vzniku na výstavě mladé umělecké skupiny Most na jaře 1912 v berlínském salonu galeristy Fritze Gurlita a potom ještě koncem roku 1923 rovněž v Berlíně. Pak jeho stopy zmizely. Zdroj: inFranken.de