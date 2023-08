Od pátku 25. srpna do 3. prosince bude Ludwigsburg opět hlavní městem tykví. V zahradách Kvetoucího baroka zdejšího rezidenčního zámku jich bude vystaveno na 450 000 více než 600 druhů, mnohé tentokrát umělecky ztvárněné na téma Oheň.

Další akce přijdou. 16.-17. září si odvážlivci starší 14 let opět zapádlují ve vydlabaných tykvích po jižním jezeře - v sobotu bude od 12 hodin kvalifikace, v neděli od 12 hodin finále. Rozpis říká, že účastníci musejí mít s sebou druhou sadu oblečení a musejí umět plavat. "Člun" si mohou sami vypěstovat, nebo jim jej poskytnou pořadatelé. Od osmifinále bude závod vylučovací.

Největší tykvovou polévku v Německu - v plánu je 555 litrů, tedy asi 2000 porcí - budou v Ludwigsburgu vařit pro dobrý účel 23.-24. září. 50 centů z prodeje každého talíře bude věnováno na sociální projekty Helferherz v okrese. Bude-li vyjeden celý hrnec, pořadatelé doplatí za každý talíř dalších půl eura.

1. října tu bude mistrovství Německa ve váze tykví a 8. října dokonce mistrovství Evropy. Pořadatelé burcují: bude překonán světový rekord 1226 kg? (www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de)

Budou zmenšovat vrcholové kříže?

Kříže na hornorakouských horách dělají starosti "opatrovatelům", alpským klubům. Jejich "opotřebovanost" je kvůli počasí stále větší a udržování těžší a dražší, píší OÖN.

Zemský předseda alpského spolku Thomas Poltura potvrdil, že ty existující mají zůstat, ale nelze vyloučit jejich "redimenzování". Poukázal na dlouho existující základní zásadu spolku, že z důvodu ochrany přírody nelze budovat žádné nové chaty a horské cesty. Později bylo rozhodnuto nestavět vrcholové kříže na dalších horách, ale udržovat ty nynější. K tomu Poltura podotýká, že jejich udržovatel ručí za jejich bezpečnost. Ta musí být řádně přezkušována kvalifikovanou osobou. Alpské svazy jsou tak konfrontovány s enormními náklady. Statika, ukotvení a osazení nových křížů má dnes jiné náklady, ale pro údržbu nejsou žádné předpisy. Navíc vlastníci pozemků míní, že kříže přitahují na hory ještě víc lidí, a už dlouho požadují pronajímání vrcholů…

Linec má novou adventní atrakci

Čtyři měsíce před Vánocemi město už plánuje advent. Jako novou atrakci představilo "Hop-on-hop-off" vánoční vláček, který má jezdit mezi pěti lineckými vánočními trhy, městskými na Hlavním náměstí a ve Volksgarten, a privátně organizovanými na Farním náměstí, u dómu a ve Stiegl-Klosterhofu.

Tuto roli převezme Linzer City Express provozovatele Bernda Geigera, lidmi nazývaný Žlutý vlak. Vánočně dekorovaný s Geigerem u řízení se bude točit v půlhodinovém taktu mezi tržišti a vozit lidi bezplatně.

"Švarcnberský" letos naposledy

Na plavebním kanálu v Iglbachu-Ježové se bude v sobotu 2. září letos naposledy plavit dřevo "postaru". Putování s plavcem Gerhardem Stockingerem vyjde ve 12.30 z parkoviště Oberhaag, v doprovodném programu vystoupí mj. folklorní soubor Libín-S z Prachatic od 13 hodin. Ve 14.30 má začít ukázkové plavení. (www.boehmerwald.at)

Covidová léta "zapijí"

Před dvěma roky měl "čepicový kuchař" Philip Rachinger (Genießerhotel Mühltalhof) zákazů plné zuby a s přáteli kuchaři a vinaři se spolu s bio-pivovarem v Neufeldenu rozhodli nechat "bláznivé léto 2021" odeznít. Uspořádali k tomu slavnost, která podle něho měla "brutální úspěch", sjelo se k ní odhadem 400 hostů ze všech spolkových zemí.

Letos 9. září bude mít druhý ročník se stejným konceptem. "Uzavřením různých lokálů a z toho vyplývajících prázdných míst v centru Neufeldenu se našlo mnoho zajímavých starých plácků ,s duší´ a mladí podnikatelé na ně vnesou 9. září zase život. Od 13 do 20 hodin budou na sedmi stanovištích vařit kuchaři a kuchařky z Kodaně a Curychu. V akci budou také vinaři a domácí Bio-pivovar podpořený salcburským Trumer Bierem. O muziku se přes den bude starat místní kapela "Strawanza", večer techno Tattu Tatta Glubu a Zanshin. A má vystoupit i Healthy Boy Band kuchařů, ke kterému patří i Philip Rachinger. O Healthy Boy Bandu rakouské zdroje píší, že se vždy pohybuje v zóně kreativního konfliktu mezi kvalitním jídlem a „trash foodem“, klasickou gastronomií a performance artem. ..

Málem udupal trafikanta

63letý majitel trafiky v Prátru jel 4. ledna metrem z práce domů. Protože 21letý mladík, vedle kterého si našel místo, seděl vysloveně rozkročmo, požádal ho, aby zaujal jinou polohu. Když prosbu opakoval, kluk ho opakovaně a bez varování udeřil pěstí do obličeje. Poškozený ztratil vědomí a zůstal ležet na zádech na podlaze. Kamera podzemky pak zachytila, že mladík se nad seniorem rozkročil a opakovaně ho kopl do hlavy, plnou silou také do hrudní kosti. Poškozený utrpěl těžká zranění, otřes mozku s déle trvajícím výpadkem paměti, zlomeniny hrudní a klíční kosti, prvního žebra a nosu. Útok skončil po zásahu jiného cestujícího.

Psychiatr shledal u útočníka závažnou poruchu osobnosti. Bez terapie při odnětí svobody by se muselo počítat, že spáchá další trestné činy s těžkými následky. Obžaloba z pokusu o vraždu ho dále viní z toho, že 29. a 31. prosince bezdůvodně zlomil pěstí nosy dvěma mužům - prvnímu proto, že mu nedal cigaretu, druhému, protože byl zrovna na stejné zastávce autobusu…