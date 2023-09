4. března s ní odjel služební dodávkou do lesa, kde měli styk. Bezprostředně poté ji ostrým předmětem ubodal. Kezhia zemřela během několika minut na selhání krevního oběhu. Mrtvolu nejprve uložil do skládky odpadu v Jeggau, 7. března ji převezl do Bahrdorfu, polil ji benzínem, ostatky zapálil a zahrabal pomocí minibagru své firmy. Byly nalezeny až 20. dubna, kdy byl podezřelý zatčen.