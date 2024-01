V rozhovoru pro OÖN učitelka uvedla, že při svých online vystoupeních nikdy neprezentovala nahou kůži a že nikdy netématizovala sexualitu ve svém vyučování. Školu a privátní život striktně oddělovala. Opak také její bývalý zaměstnavatel nikdy netvrdil. Míní, že vystupování na internetu ale není slučitelné s prací učitelky národní školy, protože sociální média jsou otevřena všem, tedy i žákům obecné školy při jednoduchém googlování. "Země od ní samozřejmě vyžaduje jako od učitelky, aby se veřejnosti prezentovala odpovídajícím způsobem. Takto velkorysá osvěta s informacemi o jejím vlastním sexuálním životě jde příliš daleko," napsalo ředitelství. "Výrazy jako ,explozivní sex s mnohočetným orgasmem´ by se od učitelky národní školy nečekaly."

Na škole učila sport, vedla integrativní doučování, nakonec 15 hodin týdně. Privátně dělala sexuální osvětu pro 40-65leté, které mají těžkosti ve svém milostném životě. O pornografii prý nikdy nešlo, jejími tématy byly sexualita, fitnes a zdraví. V sociálních médiích nikdy nezmínila, že je učitelka.

Od sousedů: Zavraždili těhotnou?

Svůj první rozhovor s ředitelem na toto téma označila za velmi emotivní. Se slovy "Jsi učitelkou 24 hodin denně" ji ředitel vyzval, aby své profily okamžitě smazala. To nesplnila, přece prý nic neporušila… Proto také odmítla ředitelstvím nabídnutou výpověď dohodou. To by se rovnalo doznání viny, a ona prý práci učitelky vykonávala vždy řádně… Je smutné, že sex je jako kdysi dál tabu, řekla. Její právní zástupce chce propuštění své mandantky soudně napadnout. "Myslel jsem si, že školské ředitelství ve 21. století bude přece o stopu osvícenější," uvedl v OÖN.

Jak jezdila městská v Linci

Linecká hromadná doprava loni přepravila 98,5 milionu cestujících, asi o 16 % víc než předloni, denně kolem 270 000 osob. Její prostředky najezdily více než devět milionů kilometrů, tedy jako by 225krát objely Zemi (nebo 23krát dosáhly k Měsíci). Jejich síť je dlouhá 206 km.

Loni oslavila 125 let horská dráha na Pöstlingberg. První motorový vagon jel po ní 29. května 1898. Na délce 4,14 km zdolává dráha stoupání až 11,6 procenta.

AfD prý chtěla cizince odsunovat

Loni v listopadu se v postupimském hotelu sešli členové pravicově extremistické AfD, Alternativy pro Německo, a její podporovatelé, aby se poradili o plánu možného odsunutí milionů cizinců a německých občanů zahraničního původu z Německa, napsal DK z rešerše mediálního domu Correctiv. Přítomen byl také bývalý mluvčí "Identitären" Martin Sellner. Řekl mj., že by chtěl "na míru připravené zákony" k vyššímu tlaku na přizpůsobivost přistěhovalců. "Remigrace" by měla být realizována také za pomoci "vzorového státu" v severní Africe, ve kterém by mohlo žít až dva miliony obyvatel. Patřit by do něj měli i lidé, kteří se v Německu zasazují o běžence.

Od sousedů: Slovák zahynul v Korutanech v lavině

Předseda saské frakce AfD Ulrich Siegmund doplnil, že v jeho spolkové zemi by bylo třeba se postarat o to, aby se pro tuto klientelu stala co možná neatraktivní.

Na joggerku útočili tří teriéři…

Znalci našli na těle usmrcené 60leté běžkyně u Naarnu loni v říjnu DNA všech tří amerických staffordširských teriérů, kteří kritického dne utekli při procházce 36leté držitelce. Na těle usmrcené ženy byly kromě genetických stop samce Elmo, který byl dosud pokládán za jediného zabijáka, také stopy dvou fenek. Zda si také "kously", musí posoudit další znalec - sliny či chlupy se dají přenést na "cíl" i mimo kousnutí, napsal DK.

Obviněná držitelka setrvává na svém prvotním vysvětlení - že při odtržení se psů upadla a nakrátko ztratila vědomí. Už je venčila v okolí, na které jsou zvyklí, vícekrát, nehoda se nedala očekávat…

Padesáté práskání bičem

Od Štěpána práskají na mnoha koutech obce Saaldorf-Surheim a v městských částech Freilassingu formanské biče. Nadcházející neděli 14. ledna to bude "naostro", u základní školy v Saaldorfu bude od 13.30 jubilejní 50. ročník soutěže v tomto sportu, který vychází ze zvyku "práskáním" vyhánět ze zimy zlé moci. Vyhlášení vítězů bude v 18 hodin v saaldorfské hale.

Velká hlučná show.Zdroj: Frankfurter Tagsblatt