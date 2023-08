Ve 14.45 byla zahájena akce muzikou, kolem 15 hodin mělo začít ukázkové plavení.

Mariánský dóm pozmění podobu

7. srpna začnou stavební práce na novém uvítacím a setkávacím prostoru lineckého chrámu. Asi 120 metrů čtverečních přístavby nahradí dosavadní přijímací centrum dómu. Oficiálně má být otevřeno v rámci slavnostního týdne ke sto letům chrámu 26.-28. dubna 2024. Je plánováno jako multifunkční, například i pro pořádání koncertů. Bude mít bezbariérový přístup do dómu a počítá s výtahy z podpovrchové etáže.

'Baldachýny' přístavby dómu.Zdroj: OÖN

Biskup Manfred Scheuer k projektu říká: „Mariánský dóm je primárně prostorem liturgie a spirituálního poznání nadregionáního významu. Nadto je ale také důležitým styčným místem mezi společností a kulturou, místem pro sekulární pořady, a turistickým magnetem. Nyní budovaný prostor přispěje k tomu, aby církev dostála mnohostranným výzvám, které jsou jí kladeny."

Mistři žonglování

Hornorakouský soubor Jonglissimo už vyhrál pět zlatých medailí v mistrovství světa žonglérů. První pořídili v roce 2005 bratři a zakladatelé souboru Christoph a Manuel Mitaschovi. Letos úřadovali v South Bend (USA) ansfeldnerský Manuel Mitasch (37) s německým partnerem Moritzem Rosnerem (20). Zvítězili žonglováním moderními LED- kužely před americkým týmem "Intermission”.

Kouzelníci? - Žongléři!Zdroj: DK

Dvě zlaté a jednu stříbrnou vybojovali v tzv. "Numbers Competition”, ryze sportovní disciplíně, kde rozhoduje počet hodů a chytů nářadí. Slavit ani odpočívat ale nemají čas, v polském Lublinu probíhá od 29. července Evropský žonglérský festival, kde vítězné duo prezentuje s dalšími šesti umělci show Galactica s LED-náčiním…

Horský "revival" veteránů

V sobotu 5. srpna uspořádá IG Bad Mühllacken vzpomínku na závody do vrchu vozidel 60.-90. let. Trasu, která byla v sedmdesátých letech nejrychlejší na světě, projedou účastníci dvakrát, od 12.30 a 15 hodin bez měření času.

Josef Binder v Lotusu 61.Zdroj: DK

Na startovní listině jsou četní hrdinové minulých let jako Ewald Lokaj, Florian Mauhart, Franz Wöss, Rudi Stohl, Herbert Grünsteidl, Wolfgang Stropek nebo rallyová ikona Walter Röhrl. Pilotovat budou vozy od malého Puch 500 přes BMW 635 CSI a Ford GT40 k vozu formule 1 Jamese Hunta. Přihlášeno je asi 40 historických motocyklů a 130 závodních a elitních aut. Vstup je zdarma. Na ilustračním snímku ze zdroje DK je Josef Binder v Lotusu 61. Další informace na migbm.at.

Smrt 24leté vojačky

Jak napsala PNP, v úterý kolem 11.15 hodiny si dopravní nehoda na A93 u Weidenu vyžádala lidský život. Na dálnici ve směru na Hof najížděl vojenský konvoj s kolovými tanky. Ve stejnou dobu jel 57letý řidič z okresu Schweinfurt s nákladním vozem v pravém jízdním pruhu na Hof. I když se pokusil přemístit do levého pruhu, došlo k bočnímu dotyku s tankem, z jehož střešního otvoru se dívala 24letá členka posádky. Podle dosavadních zjištění při kontaktu vojenského vozidla s náklaďákem střešní otvor zaklapl a narazil do hlavy vojačky. Ta byla zraněna tak těžce, že krátce nato zemřela v blízké nemocnici.

Grilované kuře za 3000 eur

V úterý si v poledne 88letý muž z okresu Viechtach zakoupil na náměstí v Teisnachu grilované kuře a při odjezdu na zpátečku vrazil svým mercedesem do dveří grilovacího vozu. Z místa nehody "s nezanedbatelnou škodou", jak napsala policie, poté odjel. Prodavač srážku zpozoroval a poznamenal si číslo škodicího vozu. Policie pak jeho řidiče rychle našla a zahájila jeho stíhání za nedovolené vzdálení od nehody. Na grilovacím autě a mercedesu je škoda celkově 3000 eur, napsala PNP.

Praštil kojencem o zem…

Okresní soud v Aschaffenburgu uložil deset let a čtyři měsíce muži kromě jiného za pokus vraždy desetiměsíčního synka, kterého opakovaně značnou silou hodil na podlahu, napsal DK. Dítě utrpělo více zlomenin lebky a ocitlo se v nebezpečí smrti.

Podle obžaloby byl kvalifikovaný pečovatel o nemocné nervován křikem kojence. Kromě toho byl žárlivý a chtěl tímto způsobem potrestat matku dítěte, jejíž výchovu vnímal jako nedostatečně autoritativní.

Po 80 letech vrátili kostelní zvon

V roce 1792 ulili ve zvonárně Johanna George Kriegera ve Vratislavi zvon pro evangelickou církev v Großhammeru ve Slezsku, dnes Kuzniczysko v Polsku. Roku 1942 byl sejmut a dopraven do Hamburku, kde měl být roztaven pro válečné účely. Jak byl zachráněn, našel cestu do Mnichova a tam do evangelického kostela Golgatha v Ludwigsfeldu, který aktuálně užívá gruzínská pravoslavná církev, není známo, ale začátkem devadesátých let ho tam objevili nepoškozený potomci rodiny z Grosshammeru, mapující cestu zvonu do Bavorska.

Vrátili zvon domů.Zdroj: DK

Od roku 2020 asanuje polská obec Trzebnica kostel, rozpadlý po válce, na obecní společenský dům. Navázala kontakt s evangelicko-luteránským děkanátem v Mnichově a výsledkem bylo také to, že po 81 letech se zvon vrátil domů. Při předávání 25. července 2023 jsou mj. třetí zleva Marek Dlugozima, starosta Trzebnice, druhý zprava spoluiniciátor projektu Carl Holtz a vedle něho vedoucí úřadu Trezebnice Daniel Buczak. Zdroj: DK