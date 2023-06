Podle obžaloby děvčata přeběhla útočníkovi přes cestu před ubytovnou běženců. Chybně si myslel, že u něho viděly nůž, a aby jim zabránil zavolat policii, bodal… Zabít prý ale nechtěl, jen zranit.

Chtěl si na úřadu vynutit výjezd

Podle státního zastupitelství si chtěl nožem vynutit na okresním úřadu doklady k vycestování. Znalec psychiatr vysvětlil, že podle přesvědčení Okby E. úřad zničil jeho život - žádal v Německu o azyl. V den činu se rozhodl, že zraní úředníka příslušného k jeho věci nožem, který si přibalil na odchod z ubytovny. Chtěl si na muži vynutit vystavení cestovního pasu, aby se v Etiopii mohl oženit. To, že ženu nemá, označil znalci za svůj velký životní problém. Slyšel od známých, že odjeli do Etiopie, tam se oženili a s manželkou se vrátili. Tak to chtěl udělat i on. Věřil, že tím vyřeší všechny problémy. Ztratil ale po několika metrech odvahu a napadl dívky, aby ho neprozradily.

Policista, který po útoku mluvil s 13letou poškozenou, vypověděl, že žádná z děvčat u něho nůž nebo něco podobného neviděla. Po napadení se sám nožem zranil, prý v sebevražedném úmyslu. Bylo mu v tu chvíli jasné, že udělal něco špatného, nechtěl žít dál. Byl zadržen v ubytovně a s těžkým zraněním dopraven do nemocnice.

6. prosince byl poprvé vyslechnut, ale k věci nic neuvedl. 7. prosince byla Ece pochována na místním hřbitově. Přišlo víc než tisíc lidí.

8. prosince vyzval starosta Markus Häußler otevřeným dopisem občany s prosbou, aby v obci žijící běžence generálně nepodezírali a přijímali je otevřeně.

Odpoledne si jeden ze spolubydlících Ogbyho E., 25letý muž rovněž z Eritreje, vzal život. Byl ještě s dalším běžencem v den činu rovněž zadržen, ale večer je pustili.

Běženec jde k soudu.Zdroj: Zdroj: DK

15. prosince napsali rodiče usmrcené dívky otevřený dopis, že žádná zášť a zloba nemají vyvolat obětování společného míru. Poprosili, aby situace nebyla politicky zneužita. Místo činu má být místem pro smutek a setkávání, ne pro politická hesla. Přáli si mír v místě.

4. ledna 2023 byl zadržený Eritrejec vyslechnut v nemocnici. Přiznal, že dívky, které neznal, opakovaně bodl, k motivu se nevyjádřil.

18. ledna pozvala obec občany k dialogu o následcích činu a bezpečnosti v obci. Slovo si vzal otec oběti, emotivními slovy se obrátil na vedení a spoluobčany a poprosil, aby byl dům, kde běženci bydleli, stržen a na jeho místě založena květinová louka.

Na to došlo v dubnu a začátkem května budova zmizela. Využití místa chce radnice opět prodiskutovat s občany.

28. února byla na Ogbyho E. podána obžaloba z vraždy a pokusu o vraždu. Vyslechnuto má být 16 svědků, rozsudek by mohl být vynesen 4. července.