Něžní sněžní leopardi

2. dubna se v zoo v Salcburku narodili dva sněžní leopardi. Teď už váží každý 2,6 kilogramu a začínají zkoumat svět kolem svého boxu. Pro čtyřletou maminku Malou jsou prvními potomky, ale stará se o ně skvěle. V prvních dnech u nich byla nepřetržitě, sama ani nežrala.

Mladí leopardi za humny.Zdroj: Zdroj: OÖN

Zabil svou 91letou babičku

26letý mladík se v pátek přiznal u soudu v Aschafenburgu, že v rauši z halucinogenních hub a dalších drog napadl nožem svou babičku a smrtelně ji zranil. Přes obhájce vzkázal, že si na detaily nepamatuje. Státní zástupce vyšel z toho, že obviněný v době činu byl nepříčetný, a neobžaloval ho. Cílem řízení je umístit ho do odvykací kliniky. Nyní je v okresní nemocnici.

Půldruhého roku se o babičku staral - vařil jí, nakupoval jí a bydlel u ní. Stará nemocná žena chtěla zemřít, jak vyplývá z její závěti. Mladý muž se proto obrátil na německou společnost pro humánní zemření, ale bezvýsledně. Ráno 12. září napadl spící stařenku dvěma noži a způsobil jí těžká zranění na hlavě a krku takovou silou, že ostří jednoho nože zlomil. Vyrozuměl sousedku a ta alarmovala záchranku. Ta zraněnou reanimovala, ale pacientka zemřela asi měsíc po činu na následky těchto zranění a zápal plic. Soud má na hlavní líčení naplánováno šest termínů.

Metropolitní muzeum bude vracet?

Newyorské muzeum umění chce přezkoumat původ stovek děl, která možná byla odcizena v zemích původu, sdělil ředitel Max Hollein. Z 1,5 milionu objektů chce posoudit ty, které pocházejí od problematických obchodníků. Většinu z nich získalo muzeum v letech 1970 až 1990, kdy bylo k dispozici málo informací o nich a jejich původ byl méně přezkoumáván.

V úterý vrátilo státní zastupitelství Manhattanu ze sbírek Met do Číny dvě antické hrobové sochy ze 7. století, které byly do USA propašovány začátkem devadesátých let. Práce v ceně 3,5 milionu dolarů byly muzeu od roku 1998 zapůjčeny 85letou Shelby Whiteovou, sběratelkou a členkou představenstva Met. Jen u ní justice v letech 2021-22 zabavila dvacítku odcizených objektů. Úřady se od roku 2020 snaží vracet antické objekty ukradené v asi dvaceti zemích a končící v newyorských muzeích a galeriích. Od letošního ledna vrátilo zastupitelství přes 950 objektů v ceně přes 165 milionů dolarů do devatenácti zemí.

Turci volili i v Německu

Ve volbách tureckého prezidenta a parlamentu odevzdalo své hlasy v Bavorsku 88 000 Turků. V této spolkové zemi žije asi 174 000 lidí s tureckým občanstvím, v celé SRN asi 1,5 milionu. Právo volit využilo kolem 733 000 osob, tedy asi 48,8 procent oprávněných. V Turecku samotném volí občané nadcházející neděli. Hlasy z Německa tam poletí letadlem a budou tam spočítány.

Popeláři ve Vídni zkouší vodíkový pohon

Vídeňský magistrátní odbor odpovědný za odpadové hospodářství představil popelářský vůz poháněný ekologickým vodíkem z čerpací stanice městského energetického podniku. Jezdí zkušebně po Dunajském ostrově. Dva vodíkové palivové články, každý o výkonu 30 kW, nabíjejí během jízdy baterii o kapacitě 85 kWh. Ta pohání dva elektromotory. 17tunové vozidlo má kapacitu na sběr až 23 kubíků odpadu. Jeho dojezd je přibližně 160 km. V současné době se vůz používá ke svozu směsného odpadu a plastů, nápojových kartonů a kovů.

Jak říká vedoucí odboru MA 48 Josef Thon, vozidla tohoto typu ještě nejsou plně připravena k sériové výrobě. Ve Vídni testují prototyp. První plně elektrický bezemisní popelářský vůz byl nasazen do provozu již v polovině roku 2019.

Popelářská vymoženost.Zdroj: Zdroj: DK