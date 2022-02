Nesvéprávný chtěl zabít

40letý Chorvat bodl 20. července v Astenu do zad 37letou manželku a utekl ve slipech. Jedno z dětí vyrozumělo policii, poškozenou dopravili do nemocnice, na místě byla zajištěna použitá zbraň, ale podezřelý zmizel.

Podle jeho pozdější výpovědi se týden skrýval v přívěsu s plachtou, kde neměl co jíst a pil prý jen dešťovou vodu. Když byl hlad neúnosný, vylezl a ve "spoďárech" a v tričku odjel na kole do centra Ebelsbergu. Tam byl nápadný jednomu z kolemjdoucích a ten upozornil policii.

8. února muž stane před soudem ve Steyru. Podle posudku trpí paranoidní schizofrenií. Žalobce proto navrhuje jeho umístění do zařízení pro dušeně abnormální zločince. Kdyby byl svéprávný, byl by obžalován z pokusu vraždy.

Ceny letí vzhůru

V lednu dosáhla meziroční inflace v Rakousku odhadem 5,1 procenta, což by bylo nejvíc od listopadu 1984, píší OÖN. V prosinci byla ještě 4,3 %. Detaily chce Statistik Austria zveřejnit 23. února.

Netopýří happy end

Ve své pravidelné "pozitivní" rubrice zaznamenaly OÖN, že v pondělí byl na parkovišti v Linci nalezen sameček ohroženého netopýra parkového. Předali ho ochotné zvěrolékařce, která okamžitě informovala ochranu zvířat. Po prvotním ošetření bylo dehydrované zvířátko, které vážilo pět gramů, druhý den dopraveno do střediska ochrany zvířat ve Vösendorfu, kde už tráví zimní spánek 190 jeho soukmenovců. Krmí ho tam z ruky a až dosáhne odpovídající váhy, přečká zimu ve speciální chladničce.

Bez pomoci lidí by zahynul…Zdroj: Deník/OÖN

Velkopodvod s očkováním

Odhalování podvodu s vystavováním falešných certifikátů o očkování proti kovidu v Austria Centru ve Vídni pokračuje. Do vazby šel 21letý podezřelý zaměstnanec tohoto střediska, který měl se spolupachatelkou stíhanou na svobodě a ještě neznámými osobami od listopadu vystavovat "ve velkém stylu" zfalšované průkazy o očkování a prodávat je za 550 až 650 eur.

Mladík byl přitom loni v červnu odsouzen za podvody ke 27 měsícům vězení, ale měl nástup trestu odložen. Času využil k vytvoření bandy falšující a distribuující očkovací certifikáty. Při vyšetřování bylo nalezeno 230 nálepek, bianco průkazy, ručně psané poznámky čísel šarží vakcín a razítko zdravotnické služby města Vídně a jejího očkovacího centra. Další důkazy má vyšetřovatelům přinést vyhodnocení provozu mobilu obviněného.

Se 115 kočkami v bytě…

V bytě velkém asi 60 čtverečních metrů v Leinburgu ve středním Francku odhalila policie 115 zanedbaných koček, napsal Donaukurier. Službu zavolala sousedka, která měla podezření, že se 60leté obyvatelce bytu něco stalo. Dotyčnou hlídka na místě nezastihla (přišla domů později a "ze zdravotních důvodů" byla dopravena do nemocnice), ale zato spoustu koček. Jejich stav byl stejně jako celého bytu hrůzostrašný, uvedl DK. Zvířata "stěhovali" z bytu dva dny. Mají být rozdělena do útulků v celé Bavorsku. Byt byl masivně poškozen, mimo jiné otevřeným kohoutkem vodovodu, směs kočičího trusu a moči, krmení a vody pronikla do zdí a podlahy, takže byt už pravděpodobně nebude obyvatelný, končí zpráva v DK.

Církev bez celibátu?

Mnichovský kardinál Reinhard Marx řekl v rozhovoru pro čtvrteční „Süddeutschen Zeitung“, že by bylo pro všechny lepší, kdyby se kněží mohli sami rozhodnout, jestli se ožení, nebo ne. "Pro mnohé by bylo lepší, kdyby byli ženatí. Nejen z důvodů sexuality, ale také proto, že by to zlepšilo jejich život a nebyli by sami," řekl.

Podle DK označil Marx v interview formu života v celibátu za "prekérní". Na otázku, zda vidí souvislost celibátu se sexuálním zneužíváním dětí, Marx odpověděl, že paušálně to nelze říci. "Tato forma života a ,mužské pospolitosti´ zasahuje i lidi, pro které není vhodná, kteří nejsou sexuálně zralí. A sexualita k lidem patří, nikdy je neopouští. Katolická morálka přivodila mnohým ,zaseknutí´, uváznutí…"

SdZ se Marxe také ptal, zda je pro ženy jako kněží. "Na to ještě nemohu odpovědět. Nikomu by to ani nepomohlo, protože jsme v rozhovorech o tom. Nejsem jedincem, který má nějaký názor, ale musím také udržovat jednotu stavu," řekl.

K Marxovu názoru na celibát řekl v DK znalec církevního práva Thomas Schüller, že to vůbec není kacířské nebo revoluční. Popsal jenom, co bylo v historii katolické církve dlouho běžnou praxí, a navrhuje vrátit se k ní, jak to požaduje mnoho katolíků. Připomíná, že pokusy o zavedení povinného celibátu byly už ve středověku, ale církev prosadila závaznou zásadu neženění kněží až po reformaci v 16. století jako vymezení se proti protestantismu. „Povinný celibát není žádnou zásadou víry, ale disciplinární normou a může být změněn i bez zásahu do pokladnice víry katolické církve," řekl Schüller, který vede institut kanonického práva Univerzity Münster.

Zastřelila kočku v pasti

Protože v prosinci 2020 zastřelila v Zusmarshausenu (okr. Augsburg) ranou do hlavy kočku domácí v pasti, uložil úřední soud v Augsburgu myslivkyni nepravomocně trestním příkazem napomenutí, napsal DK. Při dalším přestupku proti zákonu na ochranu zvířat by mohla být potrestána peněžitou sankcí. Soud jednal na základ videa činu od ochranářů, na kterém se jim zdálo, že zvíře trpí. Záběr posuzoval i Bavorský svaz myslivců. Jeho prezident Ernst Weidenbusch uzavřel, že způsob usmrcení kočky není konformní s ochranou zvířat a s právem myslivosti, a proto je pro svaz nepřijatelný.

Křesťanské" C v názvu zůstane

Při nové orientaci CSU (Křesťansko-sociální unie) po debaklu ve volbách do bundestagu odmítl její předseda Markus Söder jakoukoliv diskusi o písmenu "C" v jejím názvu, píše DK. „V názvu strany zůstane, protože křesťanský obraz člověka je pro nás základem," řekl při sjezdu zemské skupiny CSU v Berlíně. Varoval před falešnými učeními při tvorbě nové podoby unie.

Plavecký trenér zneužíval

Bývalý dlouholetý úspěšný spolkový trenér německého plavání na otevřené vodě Stefan Lurz byl úředním soudem ve Würzburgu nepravomocně odsouzen trestním příkazem za sexuální zneužití nezletilé závodnice ve dvou případech v letech 2011 a 2012 k šestiměsíční podmínce, napsal DK. Kromě toho musí zaplatit 1500 eur "Bílému kruhu", obecně prospěšnému spolku k podporování obětí kriminality a k prevenci zločinnosti, a po dobu podmínky nesmí profesionálně ani dobrovolně vykonávat funkci trenéra. Z té aktuálně odstoupil v únoru.

S českým pervitinem do basy

Bavorská celní a pohraniční policie rozbila bandu, která v Horní Falci obchodovala s pervitinem pašovaným z Čech, napsal DK. Ve vazbě je devět podezřelých. Hlavním obviněným je 64letý muž z Röslau, kterého českou drogou zásobovali kurýři, případně ji sám propašoval. Od prosince 2020 do loňského května měli "otočit" přinejmenším 1150 gramů pervitinu. Mezi obžalovanými u okresního soudu v Hofu je také český kurýr, který nejméně ve dvanácti případech propašoval kolem 750 gramů drogy. Několik zákazníků hlavního obviněného nyní soudí ve Weidenu.

Vyšetřování začalo zhruba před rokem. Naposledy byl odhalen 30letý muž, který na odcizené doklady a padělaný covidový pas zmizel ve Španělsku. Byl zatčen 16. ledna v bytě své 26leté známé v Oelsnitzu v Sasku. Vyšetřovatelé tam našli kromě jiného 700 gramů "crystalu", 100 gramů marihuany a více padělaných kovidových pasů. Zadržena byla i partnerka hledaného.

Zácp opět přibylo

Přes trvající pandémii počet zácp na německých dálnicích opět výrazně stoupá, píše DK. Loni jich bylo 685 000, skoro tolik jako v předkoronovém 2019, kdy jich bylo podle automotoklubu ADAC 708 500. Rok nato jejich počet poklesl na 513 500. Loni zácpy měřily v celkové délce 850 000 kilometrů, předloni "jen" 679 000 km. V roce 2019 byly kolony dlouhé kolem 1,42 milionu kilometrů…

Loni v zácpách prostáli cestující s auty 346 500 hodin, předloni 256 000. V roce 2019 zato 521 000…

Otazníky nad Lednovou rallye

Pořadatelům 36. ročníku klasického zážitku motosportu v prostoru Freistadtu, Lednové rallye 2022, oblíbené i u jihočeské sportovní veřejnosti, se čas krátí, píší OÖN. Nově naplánovaný termín 25.-27. února je ohrožen.

Organizátoři se s příslušnými úřady dohodli na dopravně-technických věcech, rozjeta je spolupráce se dvanácti obcemi na trati soutěže, s kluby, hasiči, policií, záchrannou službou a s nespočetnými dobrovolnými spolupracovníky, ale nad soutěží visí Damoklův meč v podobě omezení počtu diváků při rychlostních zkouškách na trati, píší OÖN. Povoleno jich bylo na zónu maximálně 50, ale to se "při obvyklých dimenzích této rallye až 100 000 fandů během tří dnů fakticky rovná zákazu diváků", uvedl list.

Na trati freistadtské rallye.Zdroj: Deník/OÖN/archiv VLM

Georg Höfer, ředitel společnosti Jännerrallye Freistadt s. r. o., doufá, že povolený počet bude ještě korigován výrazně nahoru, ale bez příjmu ze vstupného by jako pořadatelé mířili k hospodářskému zruinování. Jännerrallye bez diváků nemůže být. "Kdyby jejich počet v diváckých zónách na trati nebyl zvýšen, budeme nuceni soutěž odříci," řekl.

Předseda pořádajícího klubu Christian Birklbauer uvedl, že naděje u nich umírá pořád jako poslední, a že by bylo skutečně smutné, kdyby nemohli předvést nákladná plánovaná "highlights". "Mediální koncept je na úrovni soutěží mistrovství světa a náš okruh by mohl nasadit nová měřítka," řekl. Jejich nové rychlostní zkoušky jsou pro fanoušky jak atraktivní, tak lehce přístupné. Zrušení akce by byla ztráta nejen pro rallyesport, ale ještě víc pro celý Mühlviertel. Regionu přinášela dosud ročně čtyři miliony eur. Jsou připraveni čekat do neděle, pak se musejí rozhodnout, zda rallye uspořádat, nebo ne. Foto: Deník/OÖN/Illmer