Princezna odmaturovala a jde na vojnu

Rušný rok prožívá španělská korunní princezna Leonor (17). Po složení maturity na mezinárodní privátní škole UWC Atlantic College na středověkém hradě St Donat's Castle ve Vale of Glamorgan na pobřeží jižního Walesu, srovnávané španělskými médii s čarodějnickou školou Hogwarts Harryho Pottera začne v srpnu tříletou vojenskou výchovu, zaznamenal Donaukurier. Sobotní závěrečné školní oslavě byli přítomni i její královští rodiče Felipe VI. a Leticia a mladší sestra Sofia (16).

Leonor, maturanta a vojenská 'elévka'…Zdroj: DK

Po tradiční rodinné dovolené na Mallorce se Leonor začne vzdělávat ve všech zbraních pozemního vojska, námořnictva a letectví. U španělského královského dvora je to obvyklé už proto, že král nebo královna jsou vrchním veliteli armády.

Hledají 385 bavorských dětí

Kolem 385 dětí nyní hledají v této spolkové zemi, napsal Donaukurier ke čtvrtečnímu mezinárodnímu dnu pohřešovaných dětí. 92 z nich jsou "utíkači", kteří mizí opakovaně a zase se vrací. 117 zmizelo poté, kdy byli rodičům nebo opatrovníkům odebráni, například kvůli hádkám o právo na výchovu. U dvanácti dětí vyšetřovatelé předpokládají v pozadí násilné zločiny. Ve 137 případech jde podle úřadů o nezletilé běžence bez doprovodu.

Loni bavorská kriminálka zaznamenala 1049 zmizelých dětí a mladistvých, 966 věcí bylo objasněno. V roce 2021 vyřešili 859 ze 929 případů.

Ubodal 41letou ženu nůžkami v jejím bytě

Soud ve Štýrském Hradci začal v úterý soudit 24letého Rumuna podezřelého z vraždy 41leté ženy. Jak napsal Volksblatt, usmrtil ji loni v únoru nůžkami a pak v jejím bytě založil 7. února požár. Policie měla podezření, že oheň měl možná zaretušovat vraždu - v bytě nalezená mrtvá žena měla četná bodná zranění. Den a půl poté byl zatčen mladý Rumun a na jeho oděvu byly nalezeny stopy tohoto činu. Při dalších výsleších vraždu přiznal a jako její motiv uvedl nenávist k ženám…

Krátce po jeho zatčení byl vyšetřován kvůli další možné vraždě v Curychu, ale tento případ sleduje švýcarská policie. I tento skutek Rumun doznal.

Našli nejlepší osádku sněhových pluhů

První mistrovství Bavorska v ovládání sněhových pluhů vyhráli o víkendu v Marktredwitzu před 5000 diváky Fabian Blaschko (vpravo) a jeho záložní řidič Benedikt Mautner ze Schönbergu (okr. Freyung). K soutěži je přihlásil starosta města Martin Pichler. Porazili 18 týmů a v září budou soutěžit při německém mistrovství v Koblenci.

Odklízeči sněhu, nejlepší v Bavorsku!Zdroj: DK

Připravili se důkladně. V pátek po Nanebevstoupení Páně si ve stavebním dvoře postavili cvičný parkúr podle detailního nákresu, který pořadatelé všem účastníkům rozeslali. V sobotu měli soutěžící v Marktredwitzu dvě kola kvalifikace pro nedělní finále. K dispozici pro to měli dva stavebně stejné unimogy, ale zatím co Schönberští obsluhují doma U435 se 2,8metrovým variopluhem s automatikou, teď se museli srovnat s ručně řízeným U319 s třímetrovým pluhem. "Parkúr byl náročný, ale realistický," píše DK. Se strojem museli absolvovat slalom pozpátku, s pluhem vytáhnout z pyramidy dřev stanovený počet kusů a v nejnáročnějším úkolu odvalit 200litrový sud naplněný betonem na centimetr přesně do daného místa… Byli první a mohli otevřít láhev šampaňského. Jako cenu si vybrali velký gril, aby mohli pořádně oslavit vítězství i s kolegy doma ve stavebním dvoře…

Se Slovákem Mintálem (45) do III. ligy SRN

SpVgg Bayreuth letos sestoupil ze III. německé ligy a k návratu angažoval jako trenéra Marka Mintala, který byl v roce 2005 v dresu 1. FC Norimberk králem střelců bundesligy. Teď má za úkol dovést Bayreuth do roku 2025 zpátky - mistr regionální bavorské ligy do III. ligy postoupí přímo, bez kvalifikací s jinými oblastními vítězi.

Uspěje Marek Mintal v Bavorsku?Zdroj: DK

"Bývalý hráč ofenzívy nasbíral po své profesionální kariéře zkušenosti jako trenér různých celků Norimberka a slovenského fotbalového svazu," představuje ho Donaukurier.