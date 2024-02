GPD mají v různých spolkových zemích různě - ve Vídni byl 12. ledna, ve Vorarlbersku bude 17. března, v Horních Rakousích 5. března…

Přikrmují ukrajinská zoo

Za ukrajinského konfliktu trpí také asi 4000 zvířat kyjevské zoo. Zahrady Schönbrunn a Alpenzoo Innsbruck proto podpořily pomoc berlínské zoo. Ve čtvrtek večer do kyjevské zahrady od nich dorazily dva kamiony s více než 25 tunami suché potravy pro zvířata jako žirafy, slony, nosorožce a ptáky, navíc mobilní rentgen. Se zoo Berlín představuje jejich pomoc 72 000 eur a další dary v hodnotě 8000 eur.

Trávili batole rtutí?

Alexander K. ze Springe u Hannoveru, 34letý záchranář, se měl pokusit s novou přítelkyní Maike W., 30letou geriatrickou sestrou, otrávit svou rok a půl starou dceru, která u něho byla na návštěvě, aby se pomstil své bývalé manželce.

24. července vstříkli kanylou rtuť do levé nohy a pravého kolena děvčátka, které otec mohl odpoledne toho dne opatrovat. Holčička následující noc u matky vytrvale plakala, dostala hnisavý zánět do nohy a po celém těle vyrážku. Teprve při třetím operativním zákroku v nemocnici byla náhodně odhalena rtuť jako příčina, řekla žalobkyně u soudu v Hannoveru.

Od sousedů: Plastináty opět v Linci

Obžalovaný se o možnosti obstarání rtuti přes internet informoval začátkem minulého roku a v červnu si na této platformě zakoupil teploměr se rtutí. Prý jako dárek k dědečkovým narozeninám.

U hlavního líčení vysvětloval, že rtuť vzbudila jeho zvědavost při sledování televizního seriálu. I jeho partnerka zločin v slzách popřela. Místo toho oba obžalovaní jmenovali časové úseky, během kterých měla být druhá obviněná osoba s dítětem sama. Podle obžaloby jeden z nich musel dítě při aplikaci jedu držet..

Někdo otrávil 200 let starý dub

Asi 200 let starý dub v Regenstaufu někdo cíleně otrávil. Navrtal do kmenu minulý měsíc pět děr a nalil do nich neznámý jed. Strom odumřel a musel být poražen. Policie odhaduje škodu na 3000 eur.

Od sousedů: Žáci turistické školy na plese ve vídeňské opeře

Bavorský malíř na belgické známce

Belgická pošta vydala poštovní známku s dílem Erwina Eische z Frauenau s motivem stříbrné Picassovy hlavy s titulem „My love to Anne Frank“. Patří do pětidílné série Surprising Glass Art (Překvapivé sklářské umění) prací muzea skla v Charleroi, starého území průmyslového skla, od tří domácích tvůrců, jednoho českého a jednoho německého autora.

Bavorský sklář na belgické známce.Zdroj: DK

Podrobnosti ke Eischovi např. v Kohoutím kříži (www.kohoutikriz.org).

Stopy lovu z doby ledové?

Snímek ze zdroje DK zachycuje stopy lovců z doby ledové, resp. grafickou rekonstrukci kamenného valu v Baltu jako struktury lovu oné doby, poskytnutou Leibnitzovým institutem ve Warnemünde. V Meklenburském zálivu našli vědci pomocí sonarového systému z výzkumné lodi na studentské cestě asi 10 km od pobřeží na dně moře skoro kilometr dlouhý val z doby, kdy krajina ještě nebyla zaplavena.

Rekonstrukce valu k lovu zvěře.Zdroj: DK

Bližší prozkoumání struktury pojmenované Blinkerwall odhalilo asi 1400 menších kamenů, které byly umístěny tak, aby spojovaly téměř 300 větších balvanů. Val měl lidem pomoci při lovu sobů. Tvořil jízdní pruh pro lovce při pronásledování stád.

Stavba je asi deset kilometrů od města Reriku v hloubce asi 21 metrů. Je složena ze skoro 1700 kamenů, až dva metry široký a většinou nižší než jeden metr. Objeven byl náhodně při mapování v září 2021. Kameny mají objem asi 53 kubíků a váží dohromady přes 142 tun.