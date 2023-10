Před osmi lety byla synagoga snesena a uskladněna ve franckém skanzenu v Bad Windsheimu (ilustrační snímek ze zdroje skanzenu). Po tříleté rekonstrukci tam byla znovu postavena a dnes slavnostně otevřena. "Židovský život trvá ve Francku už víc než půldruhého tisíciletí," řekl při zahájení prezident centrální rady Židů v Německu Josef Schuster. Synagoga v nové podobě je na ilustračním snímku ze zdroje SdZ.

Objasnili znásilnění po deseti letech

Tehdy sedmiletou dívenku někdo v červenci 2013 oslovil na hřišti na Dunajském ostrově ve Vídni, přendal ji přes plot, nepozorovaně se s ní vzdálil do křoví a sexuálně ji zneužil.

Letos 5. září byl zatčen z činu důvodně podezřelý 58letý muž. V minulosti byl souzen za drogy a násilí, ale nikdy nebyl stíhán v souvislosti se zneužováním dětí či sběrem dětské pornografie. Na jeho stopu narazili kriminalisté při šetření drogových deliktů. Zajistili nosiče dat, mobily a tablety, na kterých našli ilegální data, také desítky tisíc zobrazení zneužívání nezletilých. Mezi nimi také video ukazující skutek z července 213. Při vyšetřování zadržený přiznal, že je na něm zachycen, ale k činu se nevyjádřil. Již zletilá poškozená přijala opětnou nabídku psychologické pomoci.

Železnice do Německa zmodernizují

Ministr dopravy SRN Volker Wissing a jeho český kolega Martin Kupka podepsali v pátek v Praze memorandum k rozšíření a zmodernizování kolejového spojení obou zemí, konkrétně mezi Berlínem a Prahou, mezi Norimberkem (Mnichovem) a Prahou přes Schwandorf a mezi Norimberkem a Prahou přes Marktredwitz a Cheb, píše DK.

«Chceme to realizovat tak rychle, jak je možno," řekl Wissing. Kupka ujistil, že teď bude možné jednat v Bruselu lépe o podpoře projektů. Trasa Norimberk-Cheb má být elektrifikována a průjezdná pro moderní nákladní vlaky dlouhé až 740 metrů. Mezi Berlínem a Prahou se má díky plánovanému tunelu Krušnými horami zkrátit doba jízdy na dvě a půl hodiny, tedy téměř na polovinu.

"Mezinárodní boj" o Rumunku

Ve východoštýrském Puchu u Weizu eskaloval minulý víkend spor dvou mužů o jednu ženu. 31letý měl nožem napadnout nového partnera své 27leté expřítelkyně a škrtit ho.

Dotyčná Rumunka ráno oznámila příteli žijícímu v Rumunsku telefonicky konec vztahu, protože se při sklizňové pomoci zamilovala do 32letého kolegy. Její bývalý to nehodlal akceptovat, sedl do taxíku a nechal se sedm hodin vézt do Rakouska. V ruksaku měl asi 30centimetrový nůž.

Když večer dorazil na statek, kde dotyčná pracovala, zkusil do domu násilím vniknout, hrozil konkurentovi zabitím a poškodil jeho zaparkované auto. Gestikuloval tak divoce, že se sám nožem zranil. Když žena utrpěla panický atak a v bezvědomí upadla, chtěl se o ni nový přítel postarat. Jeho sok ho napadl zezadu a škrtil ho opaskem. Sklizňoví kolegové zavolali policii, služební pes vyčenichal útočníkův nůž odhozený do křoví a ;hlídka muže zatkla. O ženu se staral Červený kříž.

Zadržený obvinění z nebezpečného vyhrožování a pokusu o vraždu popíral, viděl se jako oběť a přiznal jen přehnanou agresivitu a poškození vozidla. Nůž prý předtím odcizil taxikáři, celý případ byl podle něho spontánní akcí. Nyní je ve vazbě ve Štýrském Hradci.