Ke svatbě dostávají stromek

Starosta hornorakouského Lambrechtenu Manfred Hofinger rozhodl tradiční upomínkové drobné pozornosti svatebčanům nahradit trvalejším a plodícím dárkem - ovocným stromkem z jeho rukou…

K svatbě dostávají ovocný stromek od radnice!Zdroj: DK

V Rakousku se nachodí!

Vzdálenost sedmi maratonů ujde průměrný Hornorakušan za rok při vyřizování záležitostí všedních dnů, tedy při nakupování, na cestách do kina, k lékaři, do práce nebo školy, na sportoviště, do kavárny nebo restaurace. Za rok tak udělá kolem 300 kilometrů, upozornila organizace mobility VCÖ. Denně přitom občané této spolkové země urazí celkem víc než 1,1 milionu kilometrů, což odpovídá vzdálenosti více než 27 300 maratonů.

V Horních Rakousích je 16 % všedních cest absolvováno pěšky, v Linci dokonce 26 %. Nejvíc se chůze podílí na pohybu dětí do 14 let a seniorů nad 75 roků - je to shodně kolem 26 %.