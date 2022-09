Traktoroví tahači klád

Přátelé oldtimerů v Schauflingu (115 členů!) po šestileté přestávce připravili 7. tahání kmenů traktorovými veterány. Do devíti tříd podle počtu koňských sil strojů, které byly určující pro váhu zavěšeného břemene, se přihlásilo 89 účastníků, kteří bojovali v k. o. rozjížďkách. V "královské třídě" do 75 KS jezdci tahali 2,5 tuny, v závěru do kopečka… Podívat se přijelo rekordních 2000 diváků.