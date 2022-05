Na projížďku městečkem vyjede v 9 hodin. Od 13 hodin se první skulptury objeví na zdejším jezeře a potáhnou od Kahlsenecku k Hotelu am See, odtud k Hotelu Seevilla a zpátky.

V rámcovém programu jsou jarní koncert ve středu večer, společné sklízení květin s hosty akce, trh specialit a řemesel v Bad Aussee či putování po lukách kvetoucích narcisek. 7. května zvolí porota tři nové královny, které budou 26. května korunovány a představeny v Kongresovém domě Bad Aussee. Na přípravě oslav se podílí na 3000 pomocníků, navíc jsou povolány stovky dobrovolníků ke sklízení květin do věder pro týmy, které budou narciskami zdobit své soutěžní vozy…

73 eur ke Dnu matek

Ke Dnu matek v neděli mají Rakušané připraveno průměrně 73 eur na dárky, o 11 eur víc než loni (celkově asi 240 milionů). 33 procent chce dávat opět květiny a rostliny, 15 procent čokoládu, pralinky a jiné sladkosti. Na nemateriální dárky (výlety apod.) prý padne 12 %, na návštěvy restaurace 9 %, a poukázky 8 %.

Nejštědřejší budou obdarovatelé v Horních Rakousích a v Salcburku (117 eur), nejšetrnější v Dolních Rakousích a v Burgenlandsku (50 eur).

Doživotí a izolace

Soud ve Vídni uložil doživotí a umístění v zařízení pro duševně abnormální pachatele 46letému muži, už 21krát soudně trestanému. Loni 14. listopadu probodl v sociálním zařízení s pečovatelskou službou ve Vídni v bytě jiného nájemníka 37letou ženu a těžce zranil 42letého muže.

Poškozená, se kterou měl "on-off" vztah, mu prý odcizila naordinované substituční preparáty na celý týden, vysvětloval u soudu. To ho rozhněvalo tak, že na ni zaútočil. Pitva prokázala na těle zemřelé třináct bodných zranění. Pak napadl i jejího "hostitele" - "pro všechny případy", protože "divoce gestikuloval a křičel". Nechtěl ho prý zabít, ale jeho smrt vzal "na lehkou váhu"… Muž nicméně 25 bodných a řezných ran přežil s pomocí jiného ubytovaného, který útočníka odlákal, zraněného odtáhl do svého bytu, uzamkl jej a zavolal policii.

Kradli pivo ve velkém

Soud ve Štýrském Hradci projednává velkou krádež piva v pivovaru Puntigam. 20 obžalovaných mělo v letech 2009-17 deklarovat bezvadné produkty jako poškozené a pod rukou je prodávat. Jedním z nich je bývalý sklepmistr, který činy doznal, byť v daleko menším rozsahu. Měl mj. rozdělovat práci zaměstnancům a kontrolovat vyskladňování. Když popisoval ztráty, uvedl například, že řidič přepravního vozíku havaroval se 16 paletami. Na otázku, kdo ho o tom informoval, řekl, že o tom slyšel… Nikdy evidenci ztrát nevedl. Tzv. rozbité zboží bylo ukládáno v jiné hale, ze které je vyzvedávala jiná firma k prodejům na černo mimo areál.

Připustil, že v letech 2015 a 2016 pivo kradl také. Vyzvedl "vysypané" palety, omyl je a odvezl do samoobslužné prodejny, kde je převzal do věci zasvěcený zaměstnanec a odvezl je k němu domů. Odtud je velmi výhodně prodával dál.

Na konta stíhaných byly zaznamenány hotovostní platby ve výši kolem 400 000 eur, jejichž původem nemohly být regulérní výdělky v pivovaře.

Případ pootevřelo anonymní udání na tři zaměstnance. Pivovar poté angažoval detektiva, který odhalil velké a rozvětvené machinace. Z více než 50 podezřelých bylo 24 obviněno. Protože už nešlo o pár beden označených s vadami, ale o celé palety, musela se na projektu podílet řada osob…

Co udělá s 9,8 milionu eur?

Důchodce, který minulý týden vyhrál sedminásobný jackpot, řekl pro OÖN, že tah 27. dubna sledoval v televizi, ale zprávě uvěřil, až když si ji přečetl v teletextu a na win2day. Ráno přišla další "bomba" - z rádia se dozvěděl, že čísla trefil jako jediný a vyhrál 9,8 milionu eur.

Teď prý chce svým dětem ulehčit start do dospělosti, pomoci jim vybudovat existence. Chce také něco investovat do zlata, nového auta a nějaké nemovitosti, snad také někde koupit kousek lesa…

Vyhrál 9,8 milionu eur!Zdroj: Deník/OÖN

Ilustrační foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Debatují o sexismu kolotočů

"Kolotočáři" ze Svazu vystavovatelů a Zelení z obecní rady města Stuttgart se chtějí setkat k diskusi o zobrazeních na kolotočích a stáncích na Jarní slavnosti ve Stuttgartu, napsal Donaukurier s vysvětlením, že jde o zobrazování žen. Mají vážit, jaké je sexistické a jaké ne.

"Za sexistické a diskriminující" označili Zelení některé tyto obrazy, což mají na akcích města za neakceptovatelné. Požadují je okamžitě odstranit, například obrazy polonahých žen.

Podobný "nešvar" na mannheimském jarmarku Maimess tepou i Zelení z tamního zastupitelstva a požadují, aby takové dekorace byly v budoucnu zakázány.

Zelené pobuřuje sex kolotočů…Zdroj: Deník/DK

Rodí stále později

DK napsal, že ženy v Německu rodí stále později, v roce 2020 ve věku průměrně 30,2 roku. Asi 10 500 prvorodiček bylo starších 40 let, tedy 2,9 % ze 360 000 poprvé rodících matek. Naopak pouhých 0,8 % prvorozených dětí mělo matky mladší 18 let. Před deseti lety byl průměrný věk rodiček 29 let.

V EU rodí první děti Italky ve věku 31,4 roku, Španělky 3,2 a Lucemburčanky 31. V průměru nejmladší matky jsou z Bulharska (26,4), Rumunska (27,1) a ze Slovenska (27,2). V sedmdesátých letech byly prvorodičky ze SRN ve věku 25 let, z NDR dokonce 22 let.